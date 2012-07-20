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LG'den IPS panelli iki yeni monitör: IPS237L ve IPS277L

6 yıl
6,6b
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4
Monitör
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin önde gelen panel üreticilerinden LG, IPS (In-Plane Switching) panel ve LED arka aydınlatma ile donatılan iki yeni monitörünü duyurarak ürün gamını genişletiyor.
23-inç boyutlu IPS237L ve 27-inç boyutlu IPS277L'de, LG'nin ''Cinema Screen'' tasarımı anlayışı gereği çerçeve kalınlığı 1.2 mm'ye kadar, derinlik ise 14.1 mm'ye kadar düşürülmüş; standart menü tuşlarının yerini dokunmaya duyarlı kapasitif tuşlar almış.
Sade ve şık tasarımlı modeller, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe, 5 ms tepki süresine, 250-nit parlaklık seviyesine 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısına sahip. LED arka aydınlatma, CCFL arka aydınlatmalı klasik çözümlere kıyasla enerji tasarrufu sağlarken; IPS panel, TN panele göre gerçeğe daha yakın renkler ve daha geniş görüş açıları sunuyor.  Monitörlerde LG'nin yazılımı aracılığıyla renk kalibrasyonu da yapılabildiğini belirtelim.
Son olarak IPS237L ve IPS227L'de MHL (Mobile High Definition Link) teknolojisi yer alıyor. MHL sayesinde akıllı telefonunuzu monitörlere bağlayarak yaptığınız çekimleri görüntüleyebiliyorsunuz.

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Santino Santorelli 6 yıl
5 ms tepkime süresi 3D olmaması büyük eksi..tasarım,zerafet ve inceliğe laf yok..
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dreamblue35 6 yıl
tasarım süper olmuş hakkını vermek lazım
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savinelli 6 yıl
güzel olmuş
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Formel 6 yıl
Benim tv'nin birebir yavrusu. Sanırım tek eksiği bunun 3D. Oda olsa tipiyle özellikleriyle kusursuz bir şekilde alınabilinecek bir monitor olurmuş
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