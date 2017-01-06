LG’den sesle kontrol edilebilen, LCD ekranlı buzdolabı: Smart InstaView

CES 2017'de sesle komut edilebilen ve webOS akıllı platformu tarafından da desteklenen yeni fonksiyonel özellikleriyle beğeni toplayan "Smart InstaView" buzdolabını görücüye çıkaran LG, kullanıcılara mutfakta birçok konuda büyük kolaylık vadediyor.

Üzerinde iki dokunuşla şeffaf hale gelen 29 inç büyüklüğünde dokunmatik LCD ekran bulunan buzdolabında webOS platformu ile kullanıcılar dolap kapısının ön yüzüyle modern ve güçlü bir gıda yönetimi yapabiliyorlar. Üstelik "Amazon Alexa Voice Service" ses kontrolü sayesinde yemek tarifleri bulmak, müzik açmak ya da Amazon üzerinden alışveriş yapmak gibi birçok işlem kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Uzaktan bağlantı ile dolabın içini görebilmeniz mümkün

6 binden fazla özelliği bulunan Alexa ayrıca akıllı evleri kontrol etme, mutfak aletlerini zamanlama ve hava durumu bilgilerini verme gibi birçok işlemi ellerinizi kullanmadan yerine getirmenizi sağlıyor. "Smart InstaView" buzdolabında yer alan "Akıllı Etiket" menüsüyle ise yiyeceklerin ne durumda olduğunu görmek için etiket ve çıkartmalar ekleyebilir, son kullanma tarihlerini kaydedebilir, alışveriş listeleri hazırlayabilir ve aile bireyleri için notlar bırakabilirsiniz.

Diğer taraftan içerisindeki 2.0 megapiksel çözünürlüğündeki panoramik ve geniş açılı kamera ile evde olmasanız da dolabın içini görüntüleyerek hangi malzemeleri ve gıdaları almanız gerektiğini tek tıkla belirleyebiliyorsunuz. Kullanıcılara sıra dışı mutfak deneyimi sunan buzdolabının ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.