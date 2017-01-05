Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı

2012 yılında hayata geçirilen ve 2013'te Twitter çatısı altına giren Vine kısa süre içerisinde sanal dünyada büyük ses getirmeyi başardı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kişinin üne kavuşmasını, dizi ve filmlerde rol almasını sağlayan uygulama her ne kadar hızlı bir çıkış yakalasa da çok geçmeden gerileme dönemine girdi.

Twitter ise tüm yenilik ve güncelleme çalışmalarına rağmen kötü gidişata çözüm üretemeyerek geçtiğimiz ekim ayında Vine’ı kapatacağını duyurdu. Line ve yetişkinlere yönelik yayın yapan bir web sitesinin talip olduğu uygulamayı satarak kazanç sağlamak isteyen mikro blog, görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varamadı ve adeta tek başına kaldı.

Yapılan son açıklamaya göre 17 Ocak Salı günü kapanacağı duyurulan Vine, bundan böyle "Vine Camera" ismiyle kamera uygulaması olarak hizmet verecek. Kullanıcılar çeşitli efekt ve filtrelerle çektikleri 6,5 saniye uzunluğundaki görüntüleri telefona indirebilecek ya da doğrudan Twitter’da paylaşabilecek. Unutmadan belirtelim: 17 Ocak’tan sonra eski Vine videoları indirilemeyecek fakat sadece web sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Eğer siz de profilinizdeki paylaşımları hala indirmediyseniz önünüzde 12 günlük bir süre zarfı bulunuyor.