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Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı

Twitter altı saniyelik video paylaşım servisi Vine’ın fişini tamamen çekiyor. Açıklanan bu tarihten itibaren ismini değiştirecek olan platform artık farklı bir uygulama sınıfında hizmet verecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,8b
1
19
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2012 yılında hayata geçirilen ve 2013'te Twitter çatısı altına giren Vine kısa süre içerisinde sanal dünyada büyük ses getirmeyi başardı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kişinin üne kavuşmasını, dizi ve filmlerde rol almasını sağlayan uygulama her ne kadar hızlı bir çıkış yakalasa da çok geçmeden gerileme dönemine girdi.
Twitter ise tüm yenilik ve güncelleme çalışmalarına rağmen kötü gidişata çözüm üretemeyerek geçtiğimiz ekim ayında Vine’ı kapatacağını duyurdu. Line ve yetişkinlere yönelik yayın yapan bir web sitesinin talip olduğu uygulamayı satarak kazanç sağlamak isteyen mikro blog, görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varamadı ve adeta tek başına kaldı.
Yapılan son açıklamaya göre 17 Ocak Salı günü kapanacağı duyurulan Vine, bundan böyle "Vine Camera" ismiyle kamera uygulaması olarak hizmet verecek. Kullanıcılar çeşitli efekt ve filtrelerle çektikleri 6,5 saniye uzunluğundaki görüntüleri telefona indirebilecek ya da doğrudan Twitter’da paylaşabilecek. Unutmadan belirtelim: 17 Ocak’tan sonra eski Vine videoları indirilemeyecek fakat sadece web sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Eğer siz de profilinizdeki paylaşımları hala indirmediyseniz önünüzde 12 günlük bir süre zarfı bulunuyor. 

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Eeltorm 2 yıl en beğenilen
Haberdeki fotoğraf bile kapanması için başlı başına bir sebep.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Darısı Snapchat'in başına.
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dere.beyi 2 yıl
aptal saptal ergenlere hitap eden dangalakları meşhur yap sonra çek git
.
kim temizlicek bu pisliği heh ?
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exterminant 2 yıl
şu konuyu gördükçe mutlu oluyorum
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isakoc 2 yıl
Direk instagram gibi 2 ayrı servis yerine direk twitter içine entegre çalışsaydı bugün hem vine işi halen devam ederdi pastayı instagrama kaptırmazdı hem de twitter ziyaretçi ve üye sayısı artmış olurdu. Bazen bi işi nasıl yapacağını iyi irdelemek gerekir.
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Ergen programı
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LazPlayboy 2 yıl
Doğru karar
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Mephalay 2 yıl
Uygulamadan kurtulunca "mal mal isler yapan" insanlardan kurtulmus olmuyoruz. Onlar hala piyasadalar : )
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exterminant 2 yıl
kutlamak gerek bence
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Mal mal şeyler yapıyorlardı kurtulduk
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oysaki 2 yıl
Görüntülerinin sızdırıldıgi iddia ediliyor yanlış bir başlık. "İnternete sızan bu görüntülerin s8'e ait olduğu iddia ediliyor" olmalıydı.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
İki kelimeyi yanyana getiremeyen tipleri meşhur ettiler, üniversitelerde okullarda konuşma yaptırır oldular. Sağdan soldan çaldıkları esprilerle, hikayelerle meşhur oldular. Sorsan bir de baltaya sap olmuşlardır. Programın kapanmasına gram üzülmedim. Darısı bunun gibi olan diğer uygulamaların başına.
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Kartal Göz 2 yıl
Ergenler için geçici bir hevesti, söndü. İsabet olmuş.
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twitter, uygulama ve
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