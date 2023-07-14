Yakında LG buzdolaplarına ve televizyonlarına “abone” olunabilecek

Tam Boyutta Gör LG Electronics, kısmen televizyonlarında yayınlanacak reklamlar ve beyaz eşyaları için abonelik hizmetleri sayesinde önümüzdeki altı buçuk yıl içinde gelirini 51 milyar dolardan 78 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde LG markalı TV, buzdolabı veya beyaz eşyanızın sizden abonelik talep ettiğini gördüğünüzde şaşırmayın.

LG, ürünlerine abonelik modeli ekleyecek

Şirket tarafından yapılan açıklamada "LG, içerik ve hizmetler, abonelikler ve çözümler gibi sürekli kâr getiren platform tabanlı bir hizmet iş modeliyle, satın alma anında satış ve kâr getiren donanım odaklı işlere inovasyon gerçekleştirecek" dedi.

LG bu dönüşümü bu yılın sonundan itibaren halihazırda dünya çapında 200 milyondan fazla akıllı TV'ye güç veren webOS işletim sistemine dayalı TV filosu ile gerçekleştirmeye başlayacak. Firma, OLED ve QNED TV'ler de dahil olmak üzere ürünlerinde içerik, hizmet ve reklamı genişleterek TV iş portföyünü bir "medya ve eğlence hizmeti sağlayıcısına" dönüştürmeyi amaçlıyor. Abonelik sistemine giriş, CEO William Cho'nun LG için 2030 yılına kadar ulaşmayı umduğu bir hedef olan "akıllı yaşam çözümleri şirketi” dönüşümünün bir ayağı konumunda olacak.

83 inç Samsung S90C OLED TV tanıtıldı: İşte özellikleri 2 gün önce eklendi

LG, bu adımında ThinQ UP serisi cihazlarını bir basamak olarak kullanabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla LG'nin donanım üzerinde yapay zekalı bir sohbet robotu gibi daha fazla özellik sunacağını hayal etmek zor değil, tabi ki bir ödeme karşılığında. Tüm dünya “abonelik” servisleriyle çalkalanırken tüketicilerin aboneliklerden bıktığına dair işaretler de var. Sadece bu bıkkınlığı gösteren "Abonelik yorgunluğu" terimi, tüketicilerin kredi kartı ekstrelerinde artan sayıda aylık üyelik ödemesi görüldüğünde yaşadıkları hayal kırıklığını tanımlamak için ortaya çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Yakında LG buzdolaplarına ve televizyonlarına abone olunabilecek