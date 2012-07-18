LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D

Dünyanın önde gelen panel üreticilerinden LG, pazara sunduğu başarılı çözümlere bir yenisini daha ekleyerek, tasarımıyla göz dolduran hepsi bir arada monitörü DM2792D’yi tanıttı.

Sadece 1 mm genişliğindeki çerçevesi bulunan DM279D, 17 ya da 27” olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip. Cinema 3D ve Full HD desteğiyle öne çıkan monitör, IPS paneliyle 178 derecelik bakış açısı ve daha doğal renkler sunuyor. Üzerinde 2 adet USB portu bulunan monitörün kontrast oranı 1000:1 iken, tepki süresi ise 5 ms.

İlk olarak Güney Kore pazarında yaklaşık 440 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan DM2792D, diğer pazarlarda ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.