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LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D

6 yıl
13,1b
1
15
Monitör
Shady
Haber Editörü
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LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D
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Dünyanın önde gelen panel üreticilerinden LG, pazara sunduğu başarılı çözümlere bir yenisini daha ekleyerek, tasarımıyla göz dolduran hepsi bir arada monitörü DM2792D’yi tanıttı.
Sadece 1 mm genişliğindeki çerçevesi bulunan DM279D, 17 ya da 27” olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip. Cinema 3D ve Full HD desteğiyle öne çıkan monitör, IPS paneliyle 178 derecelik bakış açısı ve daha doğal renkler sunuyor. Üzerinde 2 adet USB portu bulunan monitörün kontrast oranı 1000:1 iken, tepki süresi ise 5 ms.
İlk olarak Güney Kore pazarında yaklaşık 440 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan DM2792D, diğer pazarlarda ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.
LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D
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LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D
Tam Boyutta Gör
LG'den tasarımıyla göz dolduran Cinema 3D Full HD monitör; DM2792D
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sarı dew 6 yıl
lg nin dm2350d modelini almıştım 23 inç 3d monitör ve tv, güzel cihaz. ayrıca cinema 3d teknolojisinin gideri var sinemada dağıtılan gözlüğü al evde kullan :)
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ItalianJakaBo 6 yıl
Cidden sik bir monitor..Ama cok para baba yaw :(
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killnOd 6 yıl
Eger 17" FHD IPS ve 120Hz olursa muthis olur keske yapsalar.Hala 21" in altinda FHD IPS veya VA panelli 120Hz monitor cikarmiyorlar.
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TavaSapı 6 yıl
Fiyatı gözlerimi doldurdu
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losewin 6 yıl
Ekranı 18.2 saniye sonra farkettim :D
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redoracle 6 yıl
Monitör kaça kaç yahu bana biraz fazla uzun gibi geldi?
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alp0007 6 yıl
Gördüğüm en güzel monitör.
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Batuist 6 yıl
şu resimde o monitörlere kim bakar arkadaş..!! adammlar öyle bir tanıtım yapıyorlar ki sanki dikkati dağıtmaya çalışıyorlar... monitörler çok hoş ama ince çerçeveli monitörlerin dezavantajı TVlerdeki gibi ışık sızması olmasın yine... temkinli olmak lazım alırken.. hadi TVden göz ardı edilebiliyorda monitörde o kadar tahammül edilebilir mi bilemiyorum... ama yinede monitörde fpr 3d olması güzel bir özellik olurdu. yaşadığım son 3d deneyiminden sonra keşke monitörümde 3d olasydı diyorum... bambaşka bir özellik...
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Stanislas Xavier 6 yıl
17" nedir arkadaş ? 24" seçeneği olsaydı güzel olurdu..ıps ve cinema 3d olması çok iyi..
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dusty 6 yıl
Türkiye pazarına girmez bu ürün, girerse de paralel ithalattan girer. Baksanıza geçen sene bile sadece 3 model geldi Türkiye pazarına, hala onların satışı yapılıyor.
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alprkrkmz 6 yıl
FULL HD kısmını bir geçemediler. 27 inç te hala 1080p. apple bile 15 inç ekrana dünyalar sığdırdı. en azından 27inç olanın çözünürlük daha yüksek olsaymış.
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simaros 6 yıl
gözlerim doldu harbden
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filteke 6 yıl
tasarımı gerçekten çok güzel ama 440 dolar olması biraz düğşündürücü, o fiyata 32'' tv alıp monitor olarak kullanmak daha cazip olabilir
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