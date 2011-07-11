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LG'den uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon

7 yıl
12,6b
1
16
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG'den uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon
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Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda olan LG; yeni Android'li akıllı telefonu Optimus Pro C660'ı sessiz sedasız tanıttı.

Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminden gücünü alan Optimus Pro, eksiksiz fiziksel QWERTY klavyesi ile Blackberry tarzı telefon severlerin karşısına Android'li bir çözüm olarak çıkıyor. 2.8 inçlik ekranında QVGA yani 320x240 piksellik görüntü sağlayan telefonun sistem belleği, işlemcisi gibi daha detaylı teknik bilgileri bilinmezken, 179 Avro'luk satış fiyatına sahip olması saat hızı yüksek ya da çift çekirdekli bir işlemciye sahip olmasını zorlaştırıyor. 3 Megapiksellik kamerası bulunan telefon, H.264 başta olmak üzere birçok medya formatına destek verirken; enerji ihtiyacını ise 1500 mAh'lik bataryasından karşılıyor.

LG'den uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon
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Stanislas Xavier 7 yıl
Keşke donanımı daha iyi olsaydı ve ekran çözünürlüğü ne yazık ki blackberry den vazgeçmeme değecek cihaz değil LG yi çok severim ama bu fazla alt segment olmuş ...
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_blackmamba_ 7 yıl
lg tasarım konusunda çok başarılı. optimus black'in tasarımına hayran kalmıştım. incecik ve ağırlık yoksulu bir smartphone'du :) bunun da tasarımı gayet şık duruyor. qwerty klavyeli smartphone modeli yok gibiydi piyasada bu çok iyi oldu. fiyatı da uygun görünüyor umarım ülkemizde de ucuza satılır.
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Xanthochroid 7 yıl
Türkiyeye uygun fiyatlı gelirse ilk Androidli telefonum bu olabilir.
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Creativeflo 7 yıl
1 ghz koyabilir ama ram yine düşük olacak
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Helldancer 7 yıl
Android 2.3 işletim sistemine inşallah 1ghz den aşağı işlemci koymaz ama bu fiyata da zor gibi... Görecez bakalım.
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torna&do 7 yıl
Güzel bir tasarım uygun fiyat
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