LG'den uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda olan LG; yeni Android'li akıllı telefonu Optimus Pro C660'ı sessiz sedasız tanıttı.

Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminden gücünü alan Optimus Pro, eksiksiz fiziksel QWERTY klavyesi ile Blackberry tarzı telefon severlerin karşısına Android'li bir çözüm olarak çıkıyor. 2.8 inçlik ekranında QVGA yani 320x240 piksellik görüntü sağlayan telefonun sistem belleği, işlemcisi gibi daha detaylı teknik bilgileri bilinmezken, 179 Avro'luk satış fiyatına sahip olması saat hızı yüksek ya da çift çekirdekli bir işlemciye sahip olmasını zorlaştırıyor. 3 Megapiksellik kamerası bulunan telefon, H.264 başta olmak üzere birçok medya formatına destek verirken; enerji ihtiyacını ise 1500 mAh'lik bataryasından karşılıyor.