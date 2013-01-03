LG'nin 55 inçlik OLED televizyonu 55EM9700 Güney Kore'de resmen satışa sunuldu

Rusya'daki elektronik mağazalarından OLED televizyonu için ön sipariş alımına başladığı öne sürülen LG, bugün 55 inçlik ürününü Güney Kore'de satışa sunacağını resmen duyurdu. Ülke genelindeki 1,400 perakende mağazasından uzak doğulu tüketicilerin taleplerini toplayacak olan teknoloji devi, ürünlerin dağıtımına Şubat 2013'ün ilk haftasında başlayacak. LG'nin Ev Eğlence sistemleri bölümü başkanı ve CEO'su Havis Kwon yaptığı açıklamada, eğlence sektöründe yeni bir dönem başlattıkları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek yeni nesil ekran teknoloji kullanılarak üretilen bir OLED televizyon piyasaya süren ilk firma olduklarını ilan etti.

Ching W. Tang ve Steven Van Slyke gibi bilim adamları öncülüğünde ışık yayan organik diyotun gelişiminde büyük rol oynayan ve OLED teknolojisinin mucidi olarak nitelendirilen Eastman Kodak'ın OLED bölümünü 100 milyon dolarlık bir teklifle 2009'da satın alan LG, bu sayede birçok önemli patente sahip olmuş ve OLED ile ilgili yeni araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmeye başlamıştı. Samsung'un hakim olduğu bu sektörün yeni yeni şekillenmeye başlayan büyük ölçekli panel segmentinde varlık gösterebilmek için geçen yıl ilk OLED televizyonunu duyuran Koreli üretici, CES 2012'nin en iyi ürünü başta olmak üzere endüstrinin saygın kurumları tarafından çok sayıda ödüle layık görülmüş, fakat 55EM9600 model numaralı televizyonun 2012 yılı içerisinde piyasaya sürememişti.

Bir yıl boyunca çalışmalarını sürdüren ve benzer teknik detaylara sahip 55EM9700 ile piyasaya sürülen ilk OLED TV'nin üreticisi ünvanını elde etmeyi başaran LG yeni nesil televizyonunda, görüntü kalitesini arttıran oksit TFT ve Kodak alımının katkılarıyla geliştirilen dört renk birimine sahip WOLED teknolojisini kullanıyor. OLED ekranlarda mavi altpiksellerin kırmızı ve yeşil pigmentlerden daha erken ömrünü tamamlaması sebebiyle oluşan renk bozulmalarını önleyen, %50 enerji tasarrufu sağlayan, parlaklığı ve kontrast oranını arttıran beyaz OLED teknolojisi, panelin kullanım ömrünü 100,000 saate (~11 yıla) kadar çıkarıyor. Halihazırda satışa sunulmuş hiçbir televizyonla mukayese edilemeyecek düzeyde gerçekçilik, geniş renk yelpazesi ve izleme açısı sunan 55EM9700, sadece 4mm kalınlığında ve 10 kilogramdan daha hafif dizayn edilmiş.

Ultra HD çözünürlük standardını benimsememiş olmasına karşın görüntü kalitesi anlamında en yeni LCD'leri dahi geride bırakan LG 55EM9700, 11 milyon won (~10.343$ - 18.406TL) fiyat etiketiyle LG'nin Güney Kore'deki resmi mağazalarından ön siparişle satın alınabiliyor. CES 2013'teki tanıtımının ardından başta Amerika, Rusya ve Çin olmak üzere birçok bölgenin ön sipariş programı kapsamına alınması, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise OLED televizyonun teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Ürünün tanıtım videosu aşağıdadır.