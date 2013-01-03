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LG'nin 55 inçlik OLED televizyonu 55EM9700 Güney Kore'de resmen satışa sunuldu

6 yıl
1,3b
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Rusya'daki elektronik mağazalarından OLED televizyonu için ön sipariş alımına başladığı öne sürülen LG, bugün 55 inçlik ürününü Güney Kore'de satışa sunacağını resmen duyurdu. Ülke genelindeki 1,400 perakende mağazasından uzak doğulu tüketicilerin taleplerini toplayacak olan teknoloji devi, ürünlerin dağıtımına Şubat 2013'ün ilk haftasında başlayacak. LG'nin Ev Eğlence sistemleri bölümü başkanı ve CEO'su Havis Kwon yaptığı açıklamada, eğlence sektöründe yeni bir dönem başlattıkları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek yeni nesil ekran teknoloji kullanılarak üretilen bir OLED televizyon piyasaya süren ilk firma olduklarını ilan etti. 
Ching W. Tang ve Steven Van Slyke gibi bilim adamları öncülüğünde ışık yayan organik diyotun gelişiminde büyük rol oynayan ve OLED teknolojisinin mucidi olarak nitelendirilen Eastman Kodak'ın OLED bölümünü 100 milyon dolarlık bir teklifle 2009'da satın alan LG, bu sayede birçok önemli patente sahip olmuş ve OLED ile ilgili yeni araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmeye başlamıştı. Samsung'un hakim olduğu bu sektörün yeni yeni şekillenmeye başlayan büyük ölçekli panel segmentinde varlık gösterebilmek için geçen yıl ilk OLED televizyonunu duyuran Koreli üretici, CES 2012'nin en iyi ürünü başta olmak üzere endüstrinin saygın kurumları tarafından çok sayıda ödüle layık görülmüş, fakat 55EM9600 model numaralı televizyonun 2012 yılı içerisinde piyasaya sürememişti.
Bir yıl boyunca çalışmalarını sürdüren ve benzer teknik detaylara sahip 55EM9700 ile piyasaya sürülen ilk OLED TV'nin üreticisi ünvanını elde etmeyi başaran LG yeni nesil televizyonunda, görüntü kalitesini arttıran oksit TFT ve Kodak alımının katkılarıyla geliştirilen dört renk birimine sahip WOLED teknolojisini kullanıyor. OLED ekranlarda mavi altpiksellerin kırmızı ve yeşil pigmentlerden daha erken ömrünü tamamlaması sebebiyle oluşan renk bozulmalarını önleyen, %50 enerji tasarrufu sağlayan, parlaklığı ve kontrast oranını arttıran beyaz OLED teknolojisi, panelin kullanım ömrünü 100,000 saate (~11 yıla) kadar çıkarıyor. Halihazırda satışa sunulmuş hiçbir televizyonla mukayese edilemeyecek düzeyde gerçekçilik, geniş renk yelpazesi ve izleme açısı sunan 55EM9700, sadece 4mm kalınlığında ve 10 kilogramdan daha hafif dizayn edilmiş.
Ultra HD çözünürlük standardını benimsememiş olmasına karşın görüntü kalitesi anlamında en yeni LCD'leri dahi geride bırakan LG 55EM9700, 11 milyon won (~10.343$ - 18.406TL) fiyat etiketiyle LG'nin Güney Kore'deki resmi mağazalarından ön siparişle satın alınabiliyor. CES 2013'teki tanıtımının ardından başta Amerika, Rusya ve Çin olmak üzere birçok bölgenin ön  sipariş programı kapsamına alınması, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise OLED televizyonun teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Ürünün tanıtım videosu aşağıdadır.

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DH Misafiri 3 yıl
pierce
şimdi akla takılan sorular;bu oled zaten bizim uzun zamandır bildiğimiz led amoled süper amoled vs. gibi birşey değil mi?bu tv lerdeki ekranların samsungun kullanageldiği amoled telefon ekranlarından üstün olan yönleri nedir ?madem bu kadar az tüketip bu kadar muhteşem iş başarıyorsaneden telefonlarda kullanılıp da ips ekranları sil(e)medi ???

Aslında IPS ve OLED farklı teknolojiler. IPS izleme açısı ile ilgili bir teknoloji. OLED ise kontrast,renk ve detay gibi daha bir çok konuyu ele alan bir görüntü teknolojisi. Samsungun kullandığı amoled teknolojisi temelinde yalnızca aydınlatma ile ilgili. Mağazalarda telefon ve tvlerine dikkat edin hep renkler parklaktır. Ancak sırf satabilmek için ipin ucunu kaçırmış olacaklar ki kırmızılar pembeye, maviler turkuaza, turuncular sarıya dönük vaziyette. Nitekim samsung ve LG kullanmış biri olarak, samsung alarak kazıklanmak yerine LG ürünü alıp daha uygun fiyata daha üstün teknoloji kullanmayı yeğlerim.
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Lazpanyol 6 yıl
Super agagolu kesın almstır :)
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pierce 6 yıl
şimdi akla takılan sorular;
bu oled zaten bizim uzun zamandır bildiğimiz
led amoled süper amoled vs. gibi birşey değil mi?
bu tv lerdeki ekranların samsungun kullanageldiği
amoled telefon ekranlarından üstün olan yönleri nedir ?
madem bu kadar az tüketip bu kadar muhteşem iş başarıyorsa
neden telefonlarda kullanılıp da ips ekranları sil(e)medi ???
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Guest 6 yıl
2 yıl önce yapılan bir tahminde 2016 yılında piyasa hakimiyetinin oled'e geçeceği söyleniyordu. öyle de olacak gibi. henüz çok fazla seri üretimi olmayan 55"lik bir ürünün alınabilir fiyatla piyasaya çıkmasını bekleyemeyiz.
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revelax 6 yıl
inceligi süper lg işi biliyor
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DevilAttack 6 yıl
Fiyatını geçecek olursak bunda oyun oynamak müthiş be.Ama o fiyatı nereye geçiyoruz.
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abdulmusavvir 6 yıl
Herkes 8 binlira olacak diye bekliyordu, 18 binlira ile çıktı, alacaz diyenler alamıyacaklar.
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FreeRun 6 yıl
adamlar oled cıkarsın bizde burda ucuza dandik lg plazmalardan alıcan diye dotumuzu yırtalım hayat mi len bu.
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umut.85 6 yıl
pahalı olabilir ama kalitesi önemli bence cok süper bir tv
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Recharged 6 yıl
Fiyat şimdilik fazla duruyor.İleride düşeceğini düşünüyorum.Kalitesi tartışılmaz.Müthiş incelikle,harika bir tasarıma sahip.
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helsloot 6 yıl
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demo22 6 yıl
Maşşallah neredeyse cep telefonu inceliğinde alıcısı için çok iyi bir seçim olacak bence.
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SUAVI 6 yıl
Fiyatına pahalı diyen arkadaşlar 11" 'lik Sony XEL-1 'in 10.000 TL'ye yaklaşan fiyatını görselerdi demek bayılırlardı.

Sony XEL-1'i canlı inceleme fırsatı bulmuştum, OLED görüntüsü gerçekten enfesti. Eminim ki yeni jenerasyon OLED'ler çok daha güzel olacaktır.
Diğer teknolojilerin pabucu dama atılmaya yakın gözüküyor.
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