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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin 720p ekranlı telefonu Nitro HD, Amerika'da satışa sunuluyor

7 yıl
16,9b
1
16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni telefonu Nitro HD'yi Amerika'da pazara sunuyor. Daha önce lanse edilen P930 modelinin AT&T üzerinden satılacak versiyonu olan telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde True HD IPS ekran ile geliyor.
1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan akıllı telefona, işletim sistemi olarak Android'in Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü eşlik ediyor. 8 Megapiksel çözünülüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilen telefon aynı zamanda video görüşmeler için ön kameraya da sahip.  
Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, WiFi Direct ve DLNA desteği gibi detayların olduğu telefonun pil kapasitesi ise 1830 mAh.Yakın zamanda Amerika'da satışa sunulacak Nitro HD'nin fiyat ise açıklanmadı. 

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innformatics 7 yıl
Macera dolu Amerika... TC pazarinin bashi kelmish...
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Nevfel 7 yıl
Bu telefon isimlerini nerden buluyorlar merak ediyorum.
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Virinom 7 yıl
Şu batarya kapasitelerini biraz daha arttırıp 2000 mAh'lık batarya ile gelse fena olmaz.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Batuist
bu saatten sonra 720p ekrana sahip üzerinde buton bulunan ve android 2.3 sürümüne sahip telefona tonla para bayılmak büyük hata olur. android 4 ile telefonlarda tuşlar kalkacak ve kalkan butonlar sayesinde telefonların boyutları daha da küçülecek.. az bir süre kalmışken ileriye dönük böylesi bir satın alma çok kısa sürede kendini pişmanlığa bırakır. android 4 e güncellesen bile gereksiz butonlar gereksiz yer işgal eden bir alana dönüşecek.. az bir süre beklenip android platformunda bu saatten sonra 4.0 ile yola devam edilmeli... bunlar ölü yatırım olur.

HTC Edge 4 çekirdekli cihaza bakın onda da tuşlar var.Ben de tuş olmamasını tercih ederim ancak tuşların olmamasının boyutu küçülteceğini sanmıyorum bakın nexus s2 ye tuşlar yok ama altta yine boşluk var..Yani cihazların altlarında fazla boşluk olması tuşların yüzünden değil 8 mm lik cihazın yan yüzeyine tuş koyan adam ön taraftaki tuşları da inceltip daha kısa bir telefon yapabilir ama yapılmadı çünkü giderek inceliyor cihazlar ve bileşenleri bir yere sığdırmak lazım o boşlukta bunun için kullanılıyor..Hiçbir şeyin olmadığı geniş bir çerçeve yerine tuşların olduğu bir çerçeveyi tercih ederim en azından daha az göze batar...
1 Yanıt Yanıtla
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acbold 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Batuist

bu saatten sonra 720p ekrana sahip üzerinde buton bulunan ve android 2.3 sürümüne sahip telefona tonla para bayılmak büyük hata olur. android 4 ile telefonlarda tuşlar kalkacak ve kalkan butonlar sayesinde telefonların boyutları daha da küçülecek.. az bir süre kalmışken ileriye dönük böylesi bir satın alma çok kısa sürede kendini pişmanlığa bırakır. android 4 e güncellesen bile gereksiz butonlar gereksiz yer işgal eden bir alana dönüşecek.. az bir süre beklenip android platformunda bu saatten sonra 4.0 ile yola devam edilmeli... bunlar ölü yatırım olur.


HTC Edge 4 çekirdekli cihaza bakın onda da tuşlar var.Ben de tuş olmamasını tercih ederim ancak tuşların olmamasının boyutu küçülteceğini sanmıyorum bakın nexus s2 ye tuşlar yok ama altta yine boşluk var..Yani cihazların altlarında fazla boşluk olması tuşların yüzünden değil 8 mm lik cihazın yan yüzeyine tuş koyan adam ön taraftaki tuşları da inceltip daha kısa bir telefon yapabilir ama yapılmadı çünkü giderek inceliyor cihazlar ve bileşenleri bir yere sığdırmak lazım o boşlukta bunun için kullanılıyor..Hiçbir şeyin olmadığı geniş bir çerçeve yerine tuşların olduğu bir çerçeveyi tercih ederim en azından daha az göze batar...

haklısın fakat şuan ice cream 4 ile gördüğümüz cihazlar üst düzey cihazlar.ICS standart haline döndüğünde şuanki 2.2 froyo gibi.o zamanda düşük diyebilceğimiz modeler olacak ics kullanan bunlarında aşırı büyük boyutlarda olmayanlarıda olacak ve bu tuşsuz tasarım bir ayrıcalık sağlayacak.
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Batuist 7 yıl
bu saatten sonra 720p ekrana sahip üzerinde buton bulunan ve android 2.3 sürümüne sahip telefona tonla para bayılmak büyük hata olur. android 4 ile telefonlarda tuşlar kalkacak ve kalkan butonlar sayesinde telefonların boyutları daha da küçülecek.. az bir süre kalmışken ileriye dönük böylesi bir satın alma çok kısa sürede kendini pişmanlığa bırakır. android 4 e güncellesen bile gereksiz butonlar gereksiz yer işgal eden bir alana dönüşecek.. az bir süre beklenip android platformunda bu saatten sonra 4.0 ile yola devam edilmeli... bunlar ölü yatırım olur.
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amon35 7 yıl
lg bunuda 2.3 gingerbread sürümünde bırakır :@
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OvernightSensation 7 yıl
IL EST MON COCAINE
İşlemci Texas Insturement ve ram ddr2 ise tadından yenmez bir telefon olur..Ekran kuşkusuz kusursuz olacaktır

şayet hd ips nova ekran en iyi ekran olacaktır nit parlaklığı ile.
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TeKNoYDN 7 yıl
fiyatına göre bakalım
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
İşlemci Texas Insturement ve ram ddr2 ise tadından yenmez bir telefon olur..Ekran kuşkusuz kusursuz olacaktır
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Stanislas Xavier 7 yıl
Daha önce hiç haberi çıkmadı bu cihazın yeni görüyorum oysa cihaz satışa çıkıyor tuhaf
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MustafaNr 7 yıl
Telefon Özellikleri Gayet İyi Fiyatı da İyi Olursa Tutar Belki Ama Güncelleme Desteğini Aksatmaz İnşallah :)
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