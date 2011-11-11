LG'nin 720p ekranlı telefonu Nitro HD, Amerika'da satışa sunuluyor

LG yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni telefonu Nitro HD'yi Amerika'da pazara sunuyor. Daha önce lanse edilen P930 modelinin AT&T üzerinden satılacak versiyonu olan telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde True HD IPS ekran ile geliyor.

1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan akıllı telefona, işletim sistemi olarak Android'in Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü eşlik ediyor. 8 Megapiksel çözünülüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilen telefon aynı zamanda video görüşmeler için ön kameraya da sahip.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, WiFi Direct ve DLNA desteği gibi detayların olduğu telefonun pil kapasitesi ise 1830 mAh.Yakın zamanda Amerika'da satışa sunulacak Nitro HD'nin fiyat ise açıklanmadı.