LG'nin 720p ekranlı telefonu Nitro HD, Amerika'da satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni telefonu Nitro HD'yi Amerika'da pazara sunuyor. Daha önce lanse edilen P930 modelinin AT&T üzerinden satılacak versiyonu olan telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde True HD IPS ekran ile geliyor.
1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan akıllı telefona, işletim sistemi olarak Android'in Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü eşlik ediyor. 8 Megapiksel çözünülüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilen telefon aynı zamanda video görüşmeler için ön kameraya da sahip.
Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, WiFi Direct ve DLNA desteği gibi detayların olduğu telefonun pil kapasitesi ise 1830 mAh.Yakın zamanda Amerika'da satışa sunulacak Nitro HD'nin fiyat ise açıklanmadı.
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HTC Edge 4 çekirdekli cihaza bakın onda da tuşlar var.Ben de tuş olmamasını tercih ederim ancak tuşların olmamasının boyutu küçülteceğini sanmıyorum bakın nexus s2 ye tuşlar yok ama altta yine boşluk var..Yani cihazların altlarında fazla boşluk olması tuşların yüzünden değil 8 mm lik cihazın yan yüzeyine tuş koyan adam ön taraftaki tuşları da inceltip daha kısa bir telefon yapabilir ama yapılmadı çünkü giderek inceliyor cihazlar ve bileşenleri bir yere sığdırmak lazım o boşlukta bunun için kullanılıyor..Hiçbir şeyin olmadığı geniş bir çerçeve yerine tuşların olduğu bir çerçeveyi tercih ederim en azından daha az göze batar...
haklısın fakat şuan ice cream 4 ile gördüğümüz cihazlar üst düzey cihazlar.ICS standart haline döndüğünde şuanki 2.2 froyo gibi.o zamanda düşük diyebilceğimiz modeler olacak ics kullanan bunlarında aşırı büyük boyutlarda olmayanlarıda olacak ve bu tuşsuz tasarım bir ayrıcalık sağlayacak.
şayet hd ips nova ekran en iyi ekran olacaktır nit parlaklığı ile.