LG'nin 84 inçlik 4K 84LM9600 LED TV modeli ABD'de satışa çıkıyor

Sony'den sonra diğer bir televizyon üretim devi LG de ABD için kendi 4K çözünürlüklü modelini resmi olarak duyurdu.





LG UD 84LM9600 modeli bir süredir Güney Kore'de satıştaydı. Ekim ayında ABD'de piyasaya sürülecek model 20 000$ fiyat etiketiyle satılacak.





3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan model piksel sayısı bakımından Full HD ekranları 4'e katlıyor. 4K çözünürlük için gerekli altyapı çalışmaları başlamışken LG, HD/SD içerikleri daha yüksek kalitede sunmak için Resolution Upscaler Plus teknolojisini de modele eklemiş.





Modele güç veren ise LG'nin çift çekirdekli L9 işlemcisi. Böylece daha kısa yükleme ve gecikme süreleri elde ediliyor.





Pasif CINEMA 3D teknolojisi, 6 adet gözlük, Smart TV, 2.2 kanal ses sistemi, 3D World içerik mağazası, ses ve hareket algılayıcı Magic Remote kumanda, entegre WiFi, WiDi, MHL desteği, LG Cloud bulut depolama alanı şeklinde özelliklerini saymak mükün.





Ancak henüz 4K çözünürlükte yayın yapan karasal veya dijital bir kanal olmadığını belirtelim. Japon NHK televizyonu ise şu an denemeler yapıyor.