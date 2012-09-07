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LG'nin 84 inçlik 4K 84LM9600 LED TV modeli ABD'de satışa çıkıyor

6 yıl
4,1b
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16
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den sonra diğer bir televizyon üretim devi LG de ABD için kendi 4K çözünürlüklü modelini resmi olarak duyurdu.

LG UD 84LM9600 modeli bir süredir Güney Kore'de satıştaydı. Ekim ayında ABD'de piyasaya sürülecek model 20 000$ fiyat etiketiyle satılacak. 

3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan model piksel sayısı bakımından Full HD ekranları 4'e katlıyor. 4K çözünürlük için gerekli altyapı çalışmaları başlamışken LG, HD/SD içerikleri daha yüksek kalitede sunmak için Resolution Upscaler Plus teknolojisini de modele eklemiş.

Modele güç veren ise LG'nin çift çekirdekli L9 işlemcisi. Böylece daha kısa yükleme ve gecikme süreleri elde ediliyor. 

Pasif CINEMA 3D teknolojisi, 6 adet gözlük, Smart TV, 2.2 kanal ses sistemi, 3D World içerik mağazası, ses ve hareket algılayıcı Magic Remote kumanda, entegre WiFi, WiDi, MHL desteği, LG Cloud bulut depolama alanı şeklinde özelliklerini saymak mükün.

Ancak henüz 4K çözünürlükte yayın yapan karasal veya dijital bir kanal olmadığını belirtelim. Japon NHK televizyonu ise şu an denemeler yapıyor.

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hattap2010 6 yıl
Ben en kaliteli bir çuval paraya lg tv aldım.aldığım bu tv ye her gün lanet okuyorum.tv 4 defa arızaya gitti geldi yine aynı arıza.kendi kendine kapanıyor.bir de müşteri temsilcileri iade veya değişim kabul etmemekte ısrarlı.müşteri memnuniyeti sıfır.yarı fiyatına aldığım samsung şıkır şıkır çalışıyor ve görüntü daha net.üstelik servis harika.bir kere klimam bozulmuştu kuşulsuz değişimini yaptılar.burdan samsuna teşekkürlerimi sunuyorum.
siz siz olun asla ama ASLA lg markasına bulaşmayın.
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moffaka 6 yıl
4 katı çözünürlük demişsiniz ama 1920*1080 'in iki katı 3840*2160 ediyor. Yanlış mı yazdınız yoksa bilmediğim bir şey mi var?
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-TRioN- 6 yıl moffaka
moffaka
4 katı çözünürlük demişsiniz ama 1920*1080 'in iki katı 3840*2160 ediyor. Yanlış mı yazdınız yoksa bilmediğim bir şey mi var?

1920*1080=2073600 piksel
3840*2160=8294400 piksel
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MxFxOx 6 yıl
oled mönitör isterük. 5000 dolar dan başlar 23 inçler.Bu tv için çok erken böyle kayıt formatı yok eski vcd formatlı flimleri full hd tv'de tam ekran yapmakla aynı durum artk flimlerdeki kareleri geçerken sayarız
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depeche35 6 yıl
İyi hoş da ülkemizde çok pahalıya satılacak olması sorun olmayacaktır.4K çözünürlük yayını türkiyede yerleşmesi sanıyormusunuz ki 2 yıl olacak ! Bizim kanalların o kalitede yayın yapmasının kaç yıl alacağını bir hesaplayalım mı !!!!
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GoldPunch 6 yıl depeche35
depeche35

İyi hoş da ülkemizde çok pahalıya satılacak olması sorun olmayacaktır.4K çözünürlük yayını türkiyede yerleşmesi sanıyormusunuz ki 2 yıl olacak ! Bizim kanalların o kalitede yayın yapmasının kaç yıl alacağını bir hesaplayalım mı !!!!

Full HD yayın yapan kanal var mı, yok. Ama FULL HD ler yaygınlaştı, HD Ready TV leri bulmak zorlaştı. Yani sadece yayın olarak bakmamak gerek. Örneğin PS4'ün 4k yi destekleyeceği konuşuluyor.

Hatta geçen yıl dünya üzerinde Full HD yayın yapan kanal bile yoktu. (Şimdi var mı bilmiyorum) Sadece 1080i ve 720p var.
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1963bursa 6 yıl
Hatırladığım kadarıyla 52" OLED TV samsung modeli Türkiye satışı 8 bin lira, LG 52" OLED 9 bin lira olması lazım, bir kaç aydır takip edemedim, gelmişte olabilir.
4K ve 8K'lar da bu kadar tanıtıma giriştiklerine göre PS4 ve Xbox8 söylemleri şimdi anlam kazandı, ne yeniliği olacak diye hayıflanıyorduk, 8K yeter.
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Mr.Legend 6 yıl
Yurtdışında adamlar 4K yı kullansın, 4G LTE kullansın, Günlük 1 TB kotaya sahip olsun; bizler de burada 720p ye daha geçmeyen TV ler, dandik 3G altyapıları, AKK gibi saçmalıklarla uğraşalım. İt ürür kervan yürür demişler ya aynen öyle
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Foo Fighters 6 yıl
ilker_xxx
Oledleri piyasaya sürmeden önce elde kalan son ledleri büyütüp büyütüp ve 4K yapıp piyasaya sürüyorlar.

Öyle bi söyledin ki oklavayla açıyolar sanki:))
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dusty 6 yıl
4K çözünürlük zaten daha dünyada yok
Japonya'da bir kanal test yayını yapıyor sadece. Metinde de yazıyor zaten. İyi olmuş çıktığı, acaip kullanılacak yani
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udolu1905 6 yıl
Oled lerde turkiye ye okadar pahali gelcek 25000 den fazla olur sanirsam
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jovanovic 6 yıl
Uygun bir şey bekledim de 20bin $ fazla oldu.

Burda herhalde ÖTV ile 50bin $'ı bulur.
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is25 6 yıl
aynen öyle, bari uygun verseler :)
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