LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerinde

LG'nin resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı Android tabanlı yeni telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerine girmeye başladı. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak çift çekirdekli işlemciye sahip olan Optimus 2X için ilk fiyat bilgisi İskandinav bölgesinden geldi ve listelere 550 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.

Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde en güçlü akıllı telefon olarak tanımlanan Optimus 2X, 4-inç büyüklüğünde VWGA ekrana sahip. 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek tanımlı video çekebilen ve 1080p video oynatabilen Optimus 2X, Android 2.2 işletim sistemiyle gelirken, Gingerbread kod adlı 2.3 güncellemesini alması da bekleniyor.

LG Optimus 2X'in önümüzdeki aydan itibariyle ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.