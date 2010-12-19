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LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerinde

8 yıl
22,8b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerinde
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LG'nin resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı Android tabanlı yeni telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerine girmeye başladı. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak çift çekirdekli işlemciye sahip olan Optimus 2X için ilk fiyat bilgisi İskandinav bölgesinden geldi ve listelere 550 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.

Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde en güçlü akıllı telefon olarak tanımlanan Optimus 2X, 4-inç büyüklüğünde VWGA ekrana sahip. 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek tanımlı video çekebilen ve 1080p video oynatabilen Optimus 2X, Android 2.2 işletim sistemiyle gelirken, Gingerbread kod adlı 2.3 güncellemesini alması da bekleniyor.

LG Optimus 2X'in önümüzdeki aydan itibariyle ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.

LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerinde
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tanerergul 8 yıl
ios aldı başını gitti...
Android takipte...

Garibim nokia hala symbian da diretiyo. (tmm nokia çok kral telefonlar çıkartıyor diyecek bişi yok ama ''be adam telefonu yaptın işletim sistemini de koy tam olsun'' )

Bu aynen şuna benziyo; ferrari nin koltuğuna bir çocuğu oturtmak!

Dimi?
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wade53 8 yıl

tanerergul

ios aldı başını gitti...
Android takipte...

Garibim nokia hala symbian da diretiyo. (tmm nokia çok kral telefonlar çıkartıyor diyecek bişi yok ama ''be adam telefonu yaptın işletim sistemini de koy tam olsun'' )

Bu aynen şuna benziyo; ferrari nin koltuğuna bir çocuğu oturtmak!

Dimi?

öyle değilde


EŞEĞE ALTIN SEMER VURSANDA EŞEK YİNE EŞEKTİR...

symbian eşek
altın semer nokia
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Gaara34 8 yıl
Tam olarak çıkış tarihi nedir,bilinen bir tarihi varmı Avrupa'da.?
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ffaarruukk 8 yıl
Hem tasarım hem müthiş özellikleriyle alınabilecek bi cihaz olmuş
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alimelle 8 yıl
Ya bu ne fanatikliktir, evet apple os iyiydi ama gingerbread olayı eşitledi, androdi 3 zaten süper olucak, iphone diye tutturmanızın anlamı nedir, çift çekirdek deli gibi os diyoruz hala ip4 diyorsunuz, alın ip4 yiyin kazğı oturun, abd liler bile galaxy s alırken siz hala aplle diye inat edin, biraz açık olun, aplle os devrim yaptı ve orda kaldı, işi bitiyor, ya android gibi birşey çıkarır yada androide geçer, yoksa süslü kazık cihazdan öteye gidemez, zaten androidlede baş edemez, androidi bütün dünya geliştirir aplle os ise zavallıdır sadece kandisi geliştirir.
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anelka39 8 yıl

alimelle
Ya bu ne fanatikliktir, evet apple os iyiydi ama gingerbread olayı eşitledi, androdi 3 zaten süper olucak, iphone diye tutturmanızın anlamı nedir, çift çekirdek deli gibi os diyoruz hala ip4 diyorsunuz, alın ip4 yiyin kazğı oturun, abd liler bile galaxy s alırken siz hala aplle diye inat edin, biraz açık olun, aplle os devrim yaptı ve orda kaldı, işi bitiyor, ya android gibi birşey çıkarır yada androide geçer, yoksa süslü kazık cihazdan öteye gidemez, zaten androidlede baş edemez, androidi bütün dünya geliştirir aplle os ise zavallıdır sadece kandisi geliştirir.

apple in kaderi bu olsa gerek zamaninda macintosh ile devrimi o yapti ekmegi windows ile bill gates yedi apple simdi ayni devrimi iphone ve ios ile yapti gidisat odur ki bundan sonra ekmegi android ile google yiyecek bence bu hezeyanda apple in tek sansi win7 ve MeeGo calarsa onlar calar android kullanicisindan
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ekoman245 8 yıl
bunu neye dayanarak bu kadar emin söylüyorsunuz? Apple 5 tane telefonu olduğu için ün yapmıs o kadar. Iphone herseyı baskasına yaptırıyor zaten. Samsung wave ın ıslemcısını kullandı 4te. 4 u bılmıyorum ama dıer tum modellerınde lg yapıyor ekranı. Iphone suan ıcın ıyı olabılır ama gelecegı yok. Android in onu acık ..
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
Ben şunu anlamıyorum, gidip 640x960 çözünürlüklü 326dpi'li ekran yapıyorsun, onu satıyorsun ama kendi telefonuna koymuyorsun.Amaç ne burda? 480x800'de bence mükemmel bir çözünürlük ama neden böyle yaparlar hiç anlamam zaten.
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karti 8 yıl
apple en iyisibi yapana kadar en iyisi iphone bundan kacış yok elci melci tırt bunlar
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orhan azeri 8 yıl
bence onumuzdeki yil kapisacak 4 model olucak iphone 5, htc yaparsa,lg optimus 2x ve subata cikicagi soylenen galaxy 2

1-1gb ram

2 super amoled 2 ekran 1280:720 counurluk 4.3 ekran iphonenin cozunurlugunden fazla

3 jiroscop

4 8mp kamera 1080p kayid

5 1ghz cigt cekirdekli orion islemci

6 iphone 4 9.3mm den daha ince tasarim

7 4gb dahili hafiza+32 gb kutu icerigi olarak hafiza karti
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santanio 8 yıl
meego ? hugo ? bana pek başarılı olacakmış gibi gelmiyor. nekadar video izlediysem stabil çalışan versiyonu yok. "MeeGo v1.1 for Netbooks (Google Chrome Browser)" bide sitesinde bu yazıyı görünce güldüm...
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xense 8 yıl
cihaz tasarımı cok güzel olmuş. birde ios işletim sistemi olsa inanılmaz olurdur. apple bu işletim sistemini artık diğerlerine versede adam gibi telefon alsak. dokunmatik olayı nasıl acaba? tasarım gercekten güzel olmuş... fiyatta güzel görünüyor.. hala androide ısınamadım kimse kusura bakmasın... iphone kullanıyorum ama ios üzerine işletim sistemi görmedim henuz...
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
3G var mı?
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die_caprio 8 yıl

xense

cihaz tasarımı cok güzel olmuş. birde ios işletim sistemi olsa inanılmaz olurdur. apple bu işletim sistemini artık diğerlerine versede adam gibi telefon alsak. dokunmatik olayı nasıl acaba? tasarım gercekten güzel olmuş... fiyatta güzel görünüyor.. hala androide ısınamadım kimse kusura bakmasın... iphone kullanıyorum ama ios üzerine işletim sistemi görmedim henuz...


steve jobs'a hemen ileteceğim bu önerini..
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anelka39 8 yıl

xense
cihaz tasarımı cok güzel olmuş. birde ios işletim sistemi olsa inanılmaz olurdur. apple bu işletim sistemini artık diğerlerine versede adam gibi telefon alsak. dokunmatik olayı nasıl acaba? tasarım gercekten güzel olmuş... fiyatta güzel görünüyor.. hala androide ısınamadım kimse kusura bakmasın... iphone kullanıyorum ama ios üzerine işletim sistemi görmedim henuz...

MeeGo yu bekle o zaman
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trakya1923 8 yıl
o korku samsungtada vardı ama galaxy ile ortadan kalktı .
lg bu cihaza gerekli desteği vermek zorunda kalcak çünküüü bu cihaz milyon satışını çok kısa bir sürede aşar bu özelleklerde bir cihaz :| iphone'dan , galaxsiden ucuz ^^
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ffaarruukk 8 yıl
Satış patlaması yapacağı kesin. Lg de tegra2 li ilk model olma özelliğini iyi kullanmışsa müthiş bir alet çıkmıştır ortaya. O zaman htc dhd yerine tercih edilebilir gibime geliyor.
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kaptanos 8 yıl
Çok güzel bir telefon özellikleri müthiş. Tek korkum bir LG klasiği olan şarj sürelerinin rezalet olması. Umarım bu kadar güzel bir üründe iyi bir şarj süresi sağlarlar
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ffaarruukk 8 yıl
Sarj konusu bence iyi olacaktır. Hem tegra2 hemde 1500mah lık batarya. Benim korkum lg nin cihazlarına desteği.
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viper17 8 yıl
Iphone Killer
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