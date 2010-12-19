LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerinde

LG'nin resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı Android tabanlı yeni telefonu Optimus 2X ön-sipariş listelerine girmeye başladı. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak çift çekirdekli işlemciye sahip olan Optimus 2X için ilk fiyat bilgisi İskandinav bölgesinden geldi ve listelere 550 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.
Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde en güçlü akıllı telefon olarak tanımlanan Optimus 2X, 4-inç büyüklüğünde VWGA ekrana sahip. 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek tanımlı video çekebilen ve 1080p video oynatabilen Optimus 2X, Android 2.2 işletim sistemiyle gelirken, Gingerbread kod adlı 2.3 güncellemesini alması da bekleniyor.
LG Optimus 2X'in önümüzdeki aydan itibariyle ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.
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Android takipte...
Garibim nokia hala symbian da diretiyo. (tmm nokia çok kral telefonlar çıkartıyor diyecek bişi yok ama ''be adam telefonu yaptın işletim sistemini de koy tam olsun'' )
Bu aynen şuna benziyo; ferrari nin koltuğuna bir çocuğu oturtmak!
Dimi?
öyle değilde
EŞEĞE ALTIN SEMER VURSANDA EŞEK YİNE EŞEKTİR...
symbian eşek altın semer nokia
apple in kaderi bu olsa gerek zamaninda macintosh ile devrimi o yapti ekmegi windows ile bill gates yedi apple simdi ayni devrimi iphone ve ios ile yapti gidisat odur ki bundan sonra ekmegi android ile google yiyecek bence bu hezeyanda apple in tek sansi win7 ve MeeGo calarsa onlar calar android kullanicisindan
1-1gb ram
2 super amoled 2 ekran 1280:720 counurluk 4.3 ekran iphonenin cozunurlugunden fazla
3 jiroscop
4 8mp kamera 1080p kayid
5 1ghz cigt cekirdekli orion islemci
6 iphone 4 9.3mm den daha ince tasarim
7 4gb dahili hafiza+32 gb kutu icerigi olarak hafiza karti
steve jobs'a hemen ileteceğim bu önerini..
MeeGo yu bekle o zaman
lg bu cihaza gerekli desteği vermek zorunda kalcak çünküüü bu cihaz milyon satışını çok kısa bir sürede aşar bu özelleklerde bir cihaz :| iphone'dan , galaxsiden ucuz ^^