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LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı

LG, 5.7 inç ekran ve Snapdragon 430 yonga setine sahip Stylus 2 Plus modelini tanıttı. Önümüzdeki Haziran ayı sonunda satışa sunulacak olan phablet 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.
2 yıl
6,8b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG kısa bir süre önce Tayvan'da Stylus 2 Plus modelini duyurdu. Alüminyum çerçeveli plastik gövde taşıyan cihaz kahverengi, mavi ve gri renk seçenekleriyle mevcut olacak. Phablet, Stylus 2 ile karşılaştırıldığında, bazı önemli iyileştirmelerle birlikte geliyor.
Full HD çözünürlükte 5.7 inç ekrana sahip olan Stylus 2 Plus, Snapdragon 430 yonga setinden güç alıyor. Yani Stylus 2 ile karşılaştırıldığında iki kat daha güçlü bir sekiz çekirdekli 1.2GHz CortexA53 işlemcisi var.
Buna ek olarak, Stylus 2 Plus 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Stylus 2 ile aynı şekilde 8MP ön kameraya sahip olan cihazın otomatik odaklama özelliğine sahip arka kamerası 16MP kalitesi sunuyor.

Pen Pop ve Pen Keep stylus fonksiyonlarıyla geliyor

Stylus 2 Plus, 155 x 79.6 x 7.4 mm boyutlarında ve 146 gr ağırlığında. Phablet 3.000 mAh kapasiteli pil taşımasının yanında LTE desteği ve çift SIM yuvasına sahip. Kutudan ise Android Marshmallow 6.0.1 yüklü şekilde çıkıyor.
Cihaz, Pen Pop ve Pen Keep gibi özel fonksiyonları içeren standart model Stylus'un özellikleri ile birlikte geliyor. Ayrıca stylus kalemi kaybetmeyi engellemek için cihaz hareket halindeyken kalem yuvası boşsa telefonda bir uyarı mesajı görüntülüyor.
Stylus 2 Plus önümüzdeki Haziran ayı sonunda 340 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulacak. Cihaz ilk olarak sadece Tayvan'da satışa sunulacak. LG'nin yeni phablet modelini uluslararası pazara ne zaman açacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.lg.com/tw/press-release/20160517-lg-stylus-2-and-stylus-2-plus-k8 Yorum Yaz
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szr1907 2 yıl
340 dolar nedir arkadaş. Eski bir dh çalışanının dediği gibi 340 dolara öküz alır taparsın.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bunda ne sorun çıkacak acaba.

Ekran sararması?
Ghost Screen?
Kasa Çatlağı?
Bootloop?

Su saatten sonra cihazlarını 50 dolara satsanda güvenimi kazanamazsın lg...
Bunda ne sorun çıkacak acaba.Ekran sararması?Ghost Screen?Kasa Çatlağı?Bootloop?Su saatten sonra cihazlarını 50 dolara sa...
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Pi 2 yıl
Yemin ediyorum su aptal firmalar batsa acimam! Yahu bir not 5 6 yapmak bu kadar mi zor?? Tutmuş pablet sınıfında cihaz cikarmismis. Su lgden bir cacik olmaz vallahi. Ne kadar sevmesem de helal olsun samsunga
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Haggard1963 2 yıl
İşlemci nedir öyle, sene 2012 mi?
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kadirirdem 2 yıl
S652 ile gelseymis on numara olurmuş
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interwap 2 yıl
Kalem kullanımı olarak samsung galaxy note ve bu modeli karşılaştırırsak ne dersiniz? Yada başka markanın hangi modeli?
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stalker(1979) 2 yıl
Şu telefona snapdragon 652 koymak bu kadar mı zor?
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Patren 2 yıl
652 gibi bir islemci varken cop koymuslar
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huseyincarnege 2 yıl
S430 becmark skorları nasıl acaba
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bunda ne sorun çıkacak acaba.

Ekran sararması?
Ghost Screen?
Kasa Çatlağı?
Bootloop?

Su saatten sonra cihazlarını 50 dolara satsanda güvenimi kazanamazsın lg...
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zdniz 2 yıl
Bi 179 dolarlık telefona bak birde buna büyük firmalar ne yapıyor anlamak mümkün diğil tasarım desen yok donanım desen fiyata göre oda yok. Şunun güzelliğine bak yav. elephone.cc/...
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szr1907 2 yıl
340 dolar nedir arkadaş. Eski bir dh çalışanının dediği gibi 340 dolara öküz alır taparsın.
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astegon 2 yıl
Fiyatına laf edenlere lafım şu;

"Almayın"

Bence de pahalı ama kimse almak zorunda değil. Herkeste iPhone mu var ?

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SONEKTRA 2 yıl szr1907
szr1907
340 dolar nedir arkadaş. Eski bir dh çalışanının dediği gibi 340 dolara öküz alır taparsın.

:D güzelmiş. Kim dedi ki onu?
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