LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı

LG kısa bir süre önce Tayvan'da Stylus 2 Plus modelini duyurdu. Alüminyum çerçeveli plastik gövde taşıyan cihaz kahverengi, mavi ve gri renk seçenekleriyle mevcut olacak. Phablet, Stylus 2 ile karşılaştırıldığında, bazı önemli iyileştirmelerle birlikte geliyor.

Full HD çözünürlükte 5.7 inç ekrana sahip olan Stylus 2 Plus, Snapdragon 430 yonga setinden güç alıyor. Yani Stylus 2 ile karşılaştırıldığında iki kat daha güçlü bir sekiz çekirdekli 1.2GHz CortexA53 işlemcisi var.

Buna ek olarak, Stylus 2 Plus 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Stylus 2 ile aynı şekilde 8MP ön kameraya sahip olan cihazın otomatik odaklama özelliğine sahip arka kamerası 16MP kalitesi sunuyor.

Pen Pop ve Pen Keep stylus fonksiyonlarıyla geliyor

Stylus 2 Plus, 155 x 79.6 x 7.4 mm boyutlarında ve 146 gr ağırlığında. Phablet 3.000 mAh kapasiteli pil taşımasının yanında LTE desteği ve çift SIM yuvasına sahip. Kutudan ise Android Marshmallow 6.0.1 yüklü şekilde çıkıyor.

Cihaz, Pen Pop ve Pen Keep gibi özel fonksiyonları içeren standart model Stylus'un özellikleri ile birlikte geliyor. Ayrıca stylus kalemi kaybetmeyi engellemek için cihaz hareket halindeyken kalem yuvası boşsa telefonda bir uyarı mesajı görüntülüyor.

Stylus 2 Plus önümüzdeki Haziran ayı sonunda 340 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulacak. Cihaz ilk olarak sadece Tayvan'da satışa sunulacak. LG'nin yeni phablet modelini uluslararası pazara ne zaman açacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.lg.com/tw/press-release/20160517-lg-stylus-2-and-stylus-2-plus-k8