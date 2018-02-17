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LG'nin bir sonraki amiral gemisinin özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

LG, "Judy" kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. G6'nın devamı niteliğinde olacak telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Ayrıntılar haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, LG G6'nın küresel ölçekte rakipleriyle rekabet etmekte başarısız olması sebebiyle G6'nın devamı niteliğinde olması beklenen LG G7 için sil baştan talimatı vermişti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başlayacak olan MWC 2018'de "G" serisine ait yeni bir model göremeyeceğiz.
Şirketin "Judy" kod adlı bir cihazla ilgili planlarını anlatan bir kişi, LG'nin yeni amiral gemisi telefonunun özelliklerini ve çıkış tarihini ortaya çıkardı. Haziran ayında duyurulması beklenen "Judy" kod adlı telefon, 6.1 inç boyutunda HDR10 destekli 18:9 Full Vision ekrana sahip olacak. LG'nin yeni telefonu için MLCD + paneli olarak adlandırılan oldukça yeni bir ekran teknolojisi kullandığı da söyleniyor. LG'nin kullanmış olduğu yeni panel, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor. Bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketirken 800 nit daha yüksek parlaklığa sahip. 
Qualcomm Snapdragon 845 platformuyla güçlendirilecek telefonun 4 GB sistem belleğine ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. LG V30'da olduğu gibi f/1.6 diyafram değerine sahip çift 12 MP çözünürülüklü arka kameranın yer alması beklenen yeni modeldeki ikincil kameranın, Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği ise bilinmiyor. "Judy" kod adlı telefonun kamerasının en önemli özelliği ise HDR10 çekim yapabilme yeteneğine sahip olması. LG'nin Vision AI ismini kullandığı yapay zeka algoritmalarını da kameraya entegre edeceği konuşuluyor. 
IP68 sertifikasına sahip olacağını söylenen telefon, 1.5 metreye kadar 30 dakika suya karşı direnç gösterebilecek. Stereo hoparlör, kablosuz şarj, dijital asistan ve ses tanıma ise telefonun diğer özellikleri arasında yer alacak.  

https://venturebeat.com/2018/02/16/probeat-google-can-be-proud-of-poor-pixel-shipments-essential-should-give-up/ Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl en beğenilen
Amiral Gemisi adı yanlış olmuş Batan Gemi olması daha uygun olurmuş :D
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interwap 1 yıl
Özellikleri arasına kronik problemleri de ekleyelim mi?
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zwanzig 1 yıl
800 Nit olmasına gerek yok 600 Nit parlaklık da yeterli, yeter ki ekran yanması veya jelly gibi sıkıntılar olmasın.
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lordofthephones 1 yıl
Lg nin telefon konusunda ki en büyük başarısı pes etmemesi ve umudunu kaybetmemesidir
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DH Misafiri 1 yıl
Ve LG bizi YİNE onca güzelim özelliği deneyimlememizi baltalayacak olan 3 bin küsür mah pil ile yetinmeye mecbur bırakacak.
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denizci535 1 yıl
Herkes bilio bu lg tek sikintisi millete kronik olarak aşik olmasi :)))))))))
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Das Boot 1 yıl
2 yıl LG G3 kullandım, kronik sıkıntısını ben yaşamadım fakat çok sığ ve çok sıkıcı bir arayüzü var. Hemen hemen hiç bir özelleştirmeye izin vermiyor. Daha önce Huawei, Samsung gibi cihazlar kullandıysanız LG'ye geçince çok sıkılabililirsiniz.
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r4deon 1 yıl
Su lg lerde ses ve kamera iyide diger o kronik sorunlar aklima geldikce korkuyorum su markadan
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axiprens 1 yıl
Lg de ram sıkıntısı falan mı var... ram mi bulamıyolar
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zwanzig 1 yıl
800 Nit olmasına gerek yok 600 Nit parlaklık da yeterli, yeter ki ekran yanması veya jelly gibi sıkıntılar olmasın.
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Mr. Jingles 1 yıl
Problemleri var ama ses kalitesi konusunda adamların üzerine yok cidden.
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SkyTech74 1 yıl
Hatta 4 olsun. 5x Optik zoom özelliğini çok görmemeliler.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
LG G4'ten sonrasını dükkanda görmedim.
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