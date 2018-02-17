LG'nin bir sonraki amiral gemisinin özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, LG G6'nın küresel ölçekte rakipleriyle rekabet etmekte başarısız olması sebebiyle G6'nın devamı niteliğinde olması beklenen LG G7 için sil baştan talimatı vermişti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başlayacak olan MWC 2018'de "G" serisine ait yeni bir model göremeyeceğiz.

Şirketin "Judy" kod adlı bir cihazla ilgili planlarını anlatan bir kişi, LG'nin yeni amiral gemisi telefonunun özelliklerini ve çıkış tarihini ortaya çıkardı. Haziran ayında duyurulması beklenen "Judy" kod adlı telefon, 6.1 inç boyutunda HDR10 destekli 18:9 Full Vision ekrana sahip olacak. LG'nin yeni telefonu için MLCD + paneli olarak adlandırılan oldukça yeni bir ekran teknolojisi kullandığı da söyleniyor. LG'nin kullanmış olduğu yeni panel, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor. Bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketirken 800 nit daha yüksek parlaklığa sahip.

Qualcomm Snapdragon 845 platformuyla güçlendirilecek telefonun 4 GB sistem belleğine ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. LG V30'da olduğu gibi f/1.6 diyafram değerine sahip çift 12 MP çözünürülüklü arka kameranın yer alması beklenen yeni modeldeki ikincil kameranın, Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği ise bilinmiyor. "Judy" kod adlı telefonun kamerasının en önemli özelliği ise HDR10 çekim yapabilme yeteneğine sahip olması. LG'nin Vision AI ismini kullandığı yapay zeka algoritmalarını da kameraya entegre edeceği konuşuluyor.

IP68 sertifikasına sahip olacağını söylenen telefon, 1.5 metreye kadar 30 dakika suya karşı direnç gösterebilecek. Stereo hoparlör, kablosuz şarj, dijital asistan ve ses tanıma ise telefonun diğer özellikleri arasında yer alacak.

https://venturebeat.com/2018/02/16/probeat-google-can-be-proud-of-poor-pixel-shipments-essential-should-give-up/