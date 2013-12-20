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LG'nin ilk webOS akıllı televizyonu CES 2014 fuarında tanıtılabilir

5 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin ilk webOS akıllı televizyonu CES 2014 fuarında tanıtılabilir

HP'nin büyük umutlarla geliştirdiği mobil işletim sistemi webOS, TouchPad ve Pre akıllı telefonlarında boy gösterse de firmanın içinde bulunduğu mali sarsıntılardan nasibini aldı ve rafa kaldırıldı. 

Uzun süre geleceği hakkında bir karar verilemeyen webOS nihayet bir süre önce LG'ye satıldı ve LG'nin akıllı televizyonlarında boy göstereceği açıklandı. Gelen bilgilere göre webOS yüklü ilk LG akıllı televizyonu gelecek ay ki CES 2014 fuarında boy gösterecek.

Televizyonun boyut ve çözünürlüğü bilinmiyor ancak firma 2.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 1.5GB RAM değerine işaret ediyor. Ürün 82 ülkede farklı fiyat ve boyut seçenekleri ile satışa sunulacak.

LG, akıllı televizyonları için webOS platformunu yeniden tasarladı ve sektör için bunun yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyor. Ancak webOS'nin en dikkat çeken özelliği daha sonra diğer platformlarda da gördüğümüz kart şeklinde çoklu görev yöneticisi idi. LG'nin akıllı televizyonunda da böyle bir sistemin olabileceği tahmin ediliyor. WebOS'un akıllı televizyon segmentine nasıl bir etki yapacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.pocket-lint.com/news/125964-lg-s-first-webos-smart-tv-to-be-shown-at-ces Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Lg televizyon işinde gerçekten iyi; lg g2 ilede telefon pazarında da güzel bir hamle yaptı ancak televizyon kısmı bir yana telefon kısmı bir yana. "2.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 1.5GB RAM değerine işaret ediyor" can alıcı nokta, televizyonla sadece televizyon izlemekten daha fazla şey yapabilirsiniz diyor.
Lg televizyon işinde gerçekten iyi; lg g2 ilede telefon pazarında da güzel bir hamle yaptı ancak televizyon kısmı bir yana telefon kısmı bir yana. "2.2GHz saat...
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Mazzini 5 yıl en beğenilen
Al bakalım tvye sıçradı işlemci hızı bol bol ram miktarı gözümüz aydın.
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DH Misafiri 5 yıl
WEBOS en doğru seçim İOS ve Androide birçok anlamda katkısı olmuştur siz bilmezsiniz ama ilk facebook uygulaması bile o işletim sistemine çıktı ve ben şahsen bir tablette kullanmıştım mükemmel kullanışlı ve akıcıydı HP elinden çıkartmasaydı üstüne gitseydi pazar payı İOS ten büyük olurdu..
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black_67 5 yıl
işin içinde smart varsa seve seve işlemci ve ram konusuna çözüm getirecekler

artık pc sadece masaüstünde değil her elektronik eşyanın içine girdi tweet atan buzdolabı varken yadırgamamak lazım
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Mazzini 5 yıl en beğenilen
Al bakalım tvye sıçradı işlemci hızı bol bol ram miktarı gözümüz aydın.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iyi düşünülmüş şimdiki smart tvlerin en kötü yanı bi işletim sisteminin olmaması smart özelliği kullanışlı değiil lg bu hamleyle bu eksikliği kapatır belki
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Batuist 5 yıl
TV platformları için geç kalınmış bir hamle..
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ssbrutality 5 yıl
İskandinav Kızları ;)
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keskin53 5 yıl
webos nedir androit isterik
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warrock61 5 yıl
Lg 4k televizyon sektörünün lideri olmaya çalışıyor ve yenilikler yapıyor. bu gidişle televizyonlar lg den sorulacak.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Lg televizyon işinde gerçekten iyi; lg g2 ilede telefon pazarında da güzel bir hamle yaptı ancak televizyon kısmı bir yana telefon kısmı bir yana. "2.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 1.5GB RAM değerine işaret ediyor" can alıcı nokta, televizyonla sadece televizyon izlemekten daha fazla şey yapabilirsiniz diyor.
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IceRulez 5 yıl
çok başarılı bir hamle , ve bence akıllı televizyonlarda lg lider olacak.
samsung smart tv lerde bir çok program sorunlu çalışıyor , lg bu işi kendi yazılımını geliştirerek çözecek ve kullanıcıya güzel bir ürün çıkacak.
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