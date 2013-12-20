LG'nin ilk webOS akıllı televizyonu CES 2014 fuarında tanıtılabilir





HP'nin büyük umutlarla geliştirdiği mobil işletim sistemi webOS, TouchPad ve Pre akıllı telefonlarında boy gösterse de firmanın içinde bulunduğu mali sarsıntılardan nasibini aldı ve rafa kaldırıldı.





Uzun süre geleceği hakkında bir karar verilemeyen webOS nihayet bir süre önce LG'ye satıldı ve LG'nin akıllı televizyonlarında boy göstereceği açıklandı. Gelen bilgilere göre webOS yüklü ilk LG akıllı televizyonu gelecek ay ki CES 2014 fuarında boy gösterecek.





Televizyonun boyut ve çözünürlüğü bilinmiyor ancak firma 2.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 1.5GB RAM değerine işaret ediyor. Ürün 82 ülkede farklı fiyat ve boyut seçenekleri ile satışa sunulacak.





LG, akıllı televizyonları için webOS platformunu yeniden tasarladı ve sektör için bunun yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyor. Ancak webOS'nin en dikkat çeken özelliği daha sonra diğer platformlarda da gördüğümüz kart şeklinde çoklu görev yöneticisi idi. LG'nin akıllı televizyonunda da böyle bir sistemin olabileceği tahmin ediliyor. WebOS'un akıllı televizyon segmentine nasıl bir etki yapacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.pocket-lint.com/news/125964-lg-s-first-webos-smart-tv-to-be-shown-at-ces