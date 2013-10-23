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LG'nin kavisli ekrana sahip telefonu G Flex'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin kavisli ekrana sahip telefonu G Flex'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Samsung'dan sonra LG de kavisli ekrana sahip akıllı telefonunu duyurmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki ay içerisinde Güney Kore'de satışa sunulması beklenen LG G Flex'e ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Tasarım olarak G2 modelinden izler taşıyan ve yenilikçi sihirli buton anlayışını devam ettiren G Flex, genel görünüm olarak, Samsung'un çözümüne kıyasla daha iddialı bir portre çizmeyi başarıyor. 
6-inç büyüklüğünde Full HD büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan G Flex'in donanım özellikleri henüz resmi olarak netleşmese de eldeki veriler, G2 modelinde olduğu gibi Snapdragon 800 işlemci ve 13MP çözünürlüğünde kamera ile geleceğini gösteriyor. LG Kimya Bölümü tarafından geliştirilen yüksek kapasiteli pil ile karşımıza çıkacağı ifade edilen telefon, aynı zamanda Android 4.3 işletim sistemini ve LG'nin kendisine has özel arayüzünü de beraberinde getirecek. Fiyatı henüz bilinmeyen  G Flex'in, donanım olarak baz aldığı G2'den pahalı olması bekleniyor. 

http://www.theverge.com/2013/10/23/4932252/lg-g-flex-photos-video Yorum Yaz
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aycibin 5 yıl en beğenilen
bir sonrakini rulo şeklinde bekliyoruz!
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mk2kill 5 yıl
aycibin
bir sonrakini rulo şeklinde bekliyoruz!

bu durumda arka cebinde unutmamanı tevsiye ederim. sıkıntılı olur.
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cihat00 5 yıl
lg iyi telefonun güzel hak vermek lazm
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KütahyanınPınarları 5 yıl
Akıllı olursa tahtın yeni sahibi LG olacak. Samsung u bu hale biz getirdik. LG yi de getiririz.
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strathmorea 5 yıl
Kullanılabilirlik anlamında bir esprisi yok. Yaptık demek için yapılıyor. Oyun oynarken yada video izlerken kavisli ekranda hoş görünmez ve pratik olmaz. Başka alanlarda mesela çevreleyen televizyon yada monitör anlamında güzel işler çıkabilir fakat telefon için bildiğin yamuk telefon oluyor.
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Piêr Dé Sans 5 yıl
Arka cepte taşınabilecek, oturunca kırılamayacak telefon üretmişler. helal olsun. Tam bizlik.
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qmerzM 5 yıl
LG koşturuyor
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1080p 5 yıl
LG uyandı artık.
Müşteri taleplerini biraz daha dinlerse güvenlerini kazanır.
Her ne kadar G2 ye Msd koymamaları öküzlükse de piyasayı kızıştırabilir.
Özellikle HTC ve Sony e göre.
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hawk1903 5 yıl
Kavisli ekranın gereksiz bir özellik olduğunu düşünüyorum. Video izlerken veya oyun oynarken düz ekrandan fazla bir artısının olacağını sanmıyorum. Cepte taşırken rahatsızlık verecek olması da cabası.

Ben asıl lastik gibi telefon bekliyorum. Olduğu gibi bükülebilen. Duvara fırlatsan birşey olmayacak... Ve hatta ekran eğimi ayarlanabilir olacak.
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SystemApps 5 yıl
sıkıldılar artık eğip bükmekle teknoloji gelişmez...zaten maksat ilgi çekmek kimsenin gidipte yamuk yumuk telefon alacağını sanmam.
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Utku 5 yıl
O kadar gereksiz duruyor ki.
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Kitmaker 5 yıl
mk2kill
aycibinbir sonrakini rulo şeklinde bekliyoruz!
bu durumda arka cebinde unutmamanı tevsiye ederim. sıkıntılı olur.

hangi erkek arka cebinde telefon saklıyor?
bayanların ön cepleri ya çok küçük ya da sadece deseni var astarı olmadığı için yürürken arka cebe koydukları olabiliyor.
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Aang67 5 yıl
Sanırım kavisli ekranın faydasını özellikle video, film ve oyunlarda farkedeceğiz.
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DH Misafiri 5 yıl
Kesinlikle alınabilecek cihaz
Galaxy round telefondan başaka her şey.
LG kavisli ekranı çözmüş.
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suvari25 5 yıl
vay arkadaş ne bu kavis merakı? Bizim gariban Galaxy Nexus'lar tekrar popüler olursa hiç şaşırmam :D
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