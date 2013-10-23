LG'nin kavisli ekrana sahip telefonu G Flex'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsung'dan sonra LG de kavisli ekrana sahip akıllı telefonunu duyurmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki ay içerisinde Güney Kore'de satışa sunulması beklenen LG G Flex'e ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Tasarım olarak G2 modelinden izler taşıyan ve yenilikçi sihirli buton anlayışını devam ettiren G Flex, genel görünüm olarak, Samsung'un çözümüne kıyasla daha iddialı bir portre çizmeyi başarıyor.

6-inç büyüklüğünde Full HD büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan G Flex'in donanım özellikleri henüz resmi olarak netleşmese de eldeki veriler, G2 modelinde olduğu gibi Snapdragon 800 işlemci ve 13MP çözünürlüğünde kamera ile geleceğini gösteriyor. LG Kimya Bölümü tarafından geliştirilen yüksek kapasiteli pil ile karşımıza çıkacağı ifade edilen telefon, aynı zamanda Android 4.3 işletim sistemini ve LG'nin kendisine has özel arayüzünü de beraberinde getirecek. Fiyatı henüz bilinmeyen G Flex'in, donanım olarak baz aldığı G2'den pahalı olması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/10/23/4932252/lg-g-flex-photos-video