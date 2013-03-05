LG'nin yeni Optimus G Pro modeli için Quick Cover kılıflar ortaya çıktı

Lg'nin 5.5" boyutunda büyük ekranı ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı cep telefonu modeli olan LG Optimus G Pro, "Quick Cover" isimli ürünler sayesinde korunacak.

Mobil Dünya Kongresinde tanıtımı gerçekleştirilen LG Optimus G Pro, 5.5" büyüklüğünde 1920x1080 piksel bir ekrana, 1.7GHz dört çekirdekli işlemciye ve 2GB ram oranına sahip. Oldukça dolu teknik özelliklere sahip olan cihaz için Quick Cover adı verilen farklı renk seçeneklerine ve desenlere sahip koruma kılıfları da ortaya çıktı. Apple'ın iPad modellerine kullandığı Smart Cover ve Samsung'un Galaxy S3,Note 2 modellerinde kullandığı Flip Cover tarzında geliştirilmiş olan Quick Cover, ön kapağın durumuna göre ekranı açıp kapatma özelliğine de sahip olarak, telefonu koruma görevini üstlenecek.

LG Optimus G Pro modeli için geliştirdiği Quick Cover, şimdilik sadece Güney Kore'de 36-40$ fiyat aralığında satışa çıkmış durumda. Uluslararası satış hakkında ise henüz bir bilgi yayınlamış değil.

http://www.geeky-gadgets.com/optimus-g-pro-quick-cover-launched-by-lg-05-03-2013/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geeky-gadgets+%28Geeky+Gadgets%29