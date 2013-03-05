Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni Optimus G Pro modeli için Quick Cover kılıflar ortaya çıktı

6 yıl
1,3b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin yeni Optimus G Pro modeli için Quick Cover kılıflar ortaya çıktı
Lg'nin 5.5" boyutunda büyük ekranı ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı cep telefonu modeli olan LG Optimus G Pro, "Quick Cover" isimli ürünler sayesinde korunacak.
Mobil Dünya Kongresinde tanıtımı gerçekleştirilen LG Optimus G Pro, 5.5" büyüklüğünde 1920x1080 piksel bir ekrana, 1.7GHz dört çekirdekli işlemciye ve 2GB ram oranına sahip. Oldukça dolu teknik özelliklere sahip olan cihaz için Quick Cover adı verilen farklı renk seçeneklerine ve desenlere sahip koruma kılıfları da ortaya çıktı. Apple'ın iPad modellerine kullandığı Smart Cover ve Samsung'un Galaxy S3,Note 2 modellerinde kullandığı Flip Cover tarzında geliştirilmiş olan Quick Cover, ön kapağın durumuna göre ekranı açıp kapatma özelliğine de sahip olarak, telefonu koruma görevini üstlenecek.
LG Optimus G Pro modeli için geliştirdiği Quick Cover, şimdilik sadece Güney Kore'de 36-40$ fiyat aralığında satışa çıkmış durumda. Uluslararası satış hakkında ise henüz bir bilgi yayınlamış değil.

http://www.geeky-gadgets.com/optimus-g-pro-quick-cover-launched-by-lg-05-03-2013/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geeky-gadgets+%28Geeky+Gadgets%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trsr 6 yıl
şu kapaklarda her telefonda aynı, pek özgünlük yakalanamadı bu konuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
orjinali gelmeden, çakması daha erken varır türkiyeye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Helalinden 10 6 yıl
LG'nin tek yaptığı samsung cihazları birleştirip sunmak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
LG, Samsung'un Note serisine sulanmış iyice. Kalem ve kalemle kullanacak uygulamaları da koysa Note serisiyle kağıt üstünde rakip olabilir.
Merak ediyorum, LG güncelleme konusunda bu seneki cihazlarda nasıl bir tutum izleyecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301... 6 yıl Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim