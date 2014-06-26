LG'nin yeni nesil akıllı saati G Watch resmiyet kazandı

Google'ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat modellerinden LG G Watch da resmiyete kavuştu. Google I/O geliştirici etkinliğinde Motorola Moto 360 ve Samsung Gear Live ile birlikte katılımcı beğenisine sunulan akıllı saat, yazılım ve teknik özellik seviyesinde rakipleriyle neredeyse aynı detaylara sahip.

Önümüzdeki ay ile birlikte satışa sunulması beklenen akıllı saat, 229 dolar seviyesinden fiyatlandırılıyor olacak. 1.65-inç büyüklüğünde ve 280x280 piksel çözünürlüğünde "sürekli açık" IPS ekrana sahip olan akıllı saat, Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesinin eşlik ettiği LG G Watch, 9.95mm kalınlığında ve 63 gram ağırlığında.

Samsung Gear 2 ve Gear Live ile kıyaslandığında 400mAh ile daha büyük pile sahip olan G Watch, IP67 sertifikası ile belli sınırlar çerçevesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. Beyaz Altın ve Siyah Titan olmak üzere ilk etapta iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan LG G Watch, Android Wear işletim sistemli diğer saatler gibi yazılım ve pil harici diğer donanımdan ziyade daha çok tasarım ile ayrılacak gibi görünüyor.

Pek çok ülkede vitrinleri süsleyecek olan LG G Watch'ın yakın gelecekte ülkemize gelmesi beklenmiyor. Google'ın Android Wear işletim sistemi, Android çekirdeği üzerinde sadeleştirilmiş bir arayüzde akıllı saatten en fazla beklenen özellikleri kolay ve işlevsel bir şekilde kullanıcılarına sunmayı vaad ediyor. Eğer bir aksaklık olmaz ise Nexus telefon programında Google ile sağlam bir işbirliğinin temelini atan LG, Android Wear konusunda da pazara giriş yapan ilk üretici olacak gibi görünüyor.