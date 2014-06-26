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LG'nin yeni nesil akıllı saati G Watch resmiyet kazandı

4 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil akıllı saati G Watch resmiyet kazandı
Google'ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat modellerinden LG G Watch da resmiyete kavuştu. Google I/O geliştirici etkinliğinde Motorola Moto 360 ve Samsung Gear Live ile birlikte katılımcı beğenisine sunulan akıllı saat, yazılım ve teknik özellik seviyesinde rakipleriyle neredeyse aynı detaylara sahip.
Önümüzdeki ay ile birlikte satışa sunulması beklenen akıllı saat, 229 dolar seviyesinden fiyatlandırılıyor olacak. 1.65-inç büyüklüğünde ve 280x280 piksel çözünürlüğünde "sürekli açık" IPS ekrana sahip olan akıllı saat, Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesinin eşlik ettiği LG G Watch, 9.95mm kalınlığında ve 63 gram ağırlığında.
Samsung Gear 2 ve Gear Live ile kıyaslandığında 400mAh ile daha büyük pile sahip olan G Watch, IP67 sertifikası ile belli sınırlar çerçevesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. Beyaz Altın ve Siyah Titan olmak üzere ilk etapta iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan LG G Watch, Android Wear işletim sistemli diğer saatler gibi yazılım ve pil harici diğer donanımdan ziyade daha çok tasarım ile ayrılacak gibi görünüyor.
Pek çok ülkede vitrinleri süsleyecek olan LG G Watch'ın yakın gelecekte ülkemize gelmesi beklenmiyor. Google'ın Android Wear işletim sistemi, Android çekirdeği üzerinde sadeleştirilmiş bir arayüzde akıllı saatten en fazla beklenen özellikleri kolay ve işlevsel bir şekilde kullanıcılarına sunmayı vaad ediyor. Eğer bir aksaklık olmaz ise Nexus telefon programında Google ile sağlam bir işbirliğinin temelini atan LG, Android Wear konusunda da pazara giriş yapan ilk üretici olacak gibi görünüyor. 

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ardarda45 4 yıl en beğenilen
Bu tip ne laa
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MoRTaLSouL 4 yıl
Bence tasarım olmamış.
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DH Misafiri 4 yıl
Acaba iphone ile eşleştirme seçeneği gelecek mi gelecekte?
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mehmedaltair 4 yıl
ulan şu konudan bile siyasi tartışma çıkaran var
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-Mctolga- 4 yıl
Yöneticiler napıyor.. Uyuyor sanırım .. Dh ofisinin fotolarını koycagınıza işinizi yapın adam kufur yazmış sabahtan neri duruyor konuda işinizi yapın boş beleş incelemeler yapcağınıza az iş yapın , bizde mi seviye düşürelim karşılık mı verelim
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Pardus Linux 4 yıl
Lg yine donanim olarak farkini ortaya koymus bununla birlikte G2 de oldugu gibi tasarim uzerinede biraz yuklenirse fiyatiyla da iyi giris yaparsa hem bizi mutlu eder hem kendisini.
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E_Aydin35 4 yıl
LG bu konuda atılımını gecikmeden yaptığı için mantıklı bir adım oldu.
Ama en mantılı adımın Google tarafından "Android Wear" olduğunu düşünüyorum ki; meyvelerini yemeye başladı.
LG G Watch, herkesin ortak eleştiri noktası olduğunu görüyorum ki;tasarım anlamında bekleneni verememiş. Özellikle farklılık yaratmak açısından. Bana görede bu aynen böyle ekranın tamamını verimli kullanması kullanıcı açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Kenarlar da olan boşluklara pek anlam veremdim. Daha fazla kullanılmalıydı ekran.
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Public_Enemy 4 yıl
cep telefonunu ufaltıp, uçlarına kayış takmışlar :) Ulan koca LG'nin bir designer'ı yok mudur yahu
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bydoctore 4 yıl
Her akşam kolundan çıkar şarja tak. Hamallık bu.
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Umutcan 4 yıl
Şahsi bir görüş, tasarım görecelidir ama bence akıllı saatler içinde kolda en taşınası olanı moto 360 olacak gibi duruyor. Diğerleri tasarımdan çok kaybediyor.
Moto 360 ise hem kullanışlı hem de klasik çizgiler taşıdığı için gerçek saat niyetine kolda taşınabilir.
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waltran 4 yıl
kol çerçevesi güzel fikir lg
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Xtrud 4 yıl
Pazarda satılan çocuk saatlerine benziyor
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The Times 4 yıl
Yere düşen çerceveleri demek ki saate koyuyorlarmış.
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orhanyıldız 4 yıl
Lg'nin akilli saatinden umutluydum ama tirt cikti
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thestell 4 yıl
Öylesine çıkarılmış gibi duruyor, yakıştıramadım LG'ye.
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