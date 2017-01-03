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LG'nin yeni robotlarında asistan özelliği olacak

LG bir süredir robotik konusuna büyük ilgi gösteriyor ve yatırım yapıyordu. Bu çabalar sonuç göstermiş olacak ki yakında zamanda kişisel asistan ve akıllı ev kontrol özelliğine sahip ürünler tanıtacak
2 yıl
1,4b
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Alper Çakan
Yazar
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LG'nin bir süredir robotik konusunda çaba gösterdiği, araştırmalar ve yatırımlar yaptığı biliniyordu. Elektronik devi şimdi de CES 2017'de bir grup robot tanıtımı yapacak. Amiral gemisi olarak, Hub Robot isimli ürün öne çıkıyor. Bu cihaz, akıllı evinizi kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kişisel asistan özelliklerine sahip. Filmlerde gördüğümüz robot hizmetçilerden henüz çok uzak olsa da bu ürünün de çok sayıda işlevi var. Örneğin, bu robot sayesinde bir odanın ışığını sesli komutla açmak için o odaya gitme gereksinimi kalkıyor. Ayrıca, Hub Robot'un Amazon'un benzer özelliklere sahip Echo isimli hoparlörüne rakip olabileceğini hatırlatalım.
Ayrıca LG, ev dışında kullanılan robotlara da ilgi duyuyor. CES'te tanıtımı yapılacak modellerden biri, bahçenizin bakımını yapabilecek "yeni özelliklere" sahip olacak. Şimdilik LG çok fazla ayrıntı vermese de, tanıtımda daha fazla bilgi gelecektir (Tanıtımın CES 2017'de yapılacağını ve bu etkinlik hakkındaki bilgileri sitemizden takip edebileceğiniz hatırlatalım.).
Bilgi fazla olmasa da bazı genel tahminler var. Örneğin, büyük ihtimalle, havalimanlarında ve otellerde yardımcı olmak için tasarlanmış bir robot ve "karmaşık çevrelerde" hareket edebilen bir robotun tanıtılması bekleniyor. Görünüşe bakılırsa, LG robot sektöründe TV ve bulaşık makinesi gibi çeşitli sektörlerde olduğu kadar etkin olmak istiyor. Bu çabanın sonucu ne olacak hep beraber göreceğiz.

https://www.engadget.com/2017/01/01/lg-robots-teased-for-ces-2017/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Ghost Screen de var mı :D
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kadirirdem 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Ghost Screen de var mı :D

onu her ürünlerine koyuyorlar artık.
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