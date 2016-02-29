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LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda

Farklı cihazlarınız için birden fazla şarj kablosu taşımak istemiyorsanız, LMcable projesi, microUSB ve Lightning standartlarını tek bir uç üzerinde toplayarak, bir ilke imza atıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda

Aynı anda iOS ve Android cihazlarını beraber kullanıyorsanız veya ailenizde farklı platformlar kullanılıyorsa, yanınızda mutlaka iki kablo taşımanız gerekiyor. Birbirine geçmeli uç gibi farklı çözümler sunan tek kablolar piyasada yaygın olarak bulunabiliyor ancak yine de günün sonunda elinizde iki kablo oluyor. LMcable ise daha farklı bir çözüm bulmuş.

Girişimciler, bir kablonun bir yüzüne microUSB bağlantılarını, diğer yüzüne de Lightning bağlantılarını başarılı bir şekilde entegre etmiş. Diğer uçta ise standart USB girişi yer alıyor. Böylece kullanıcıların, iOS veya Android cihazlarını şarj etmek için sadece giriş kısmının uyumlu yanını çevirmesi yeterli oluyor. Kablonun kalay kaplama bakır telleri, standart kablolardan 10 kat daha sağlam.

Ayrıca Bkz. "Bu da modüler üçlü priz"
LMcable kablosu, veri transferi yapabildiği gibi, 2.4V seviyesine kadar da enerji aktarabiliyor. Böylece hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Dünyanın ilk ortak bağlantı kablosu olarak adlandırılan LMcable, Kickstarter üzerinde gerekli olan 5000 Avusturalya doları seviyeyi dörde katlamış durumda ve halen bir aylık kampanya süresi mevcut. Kabloların dağıtımına ise Nisan 2016 tarihinde başlanacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/lmcable/lmcable-the-worlds-first-ios-and-android-common-co Yorum Yaz
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foz54 3 yıl
haber mi simdi bu?
uzun suredir bu konsept var jd.comdan benzerini almistim kablosu cok guzel lightning basinda led halka var, micro usbden g2ye 1.8A veriyor.
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Virinom 3 yıl
2.4 Volt değil de Amper olmasın.
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MegaWolt38 3 yıl
Düşünce çok iyi, geç bile kalınmış bence.
Micro usb bence saçma bir giriş, tek taraflı olması zaten olayın saçmalığını gösteriyor. Lightning in en büyük avantajı çift taraflı kullanılıyor olması ve sanırım Apple yeni modellerde 3.5 jack girişi yerine Lightning kullanacak ve daha çok yayılacak. Usb type-c yerine de lightning kullanılsa da ortak bir nokta olsa harika olur.
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Mr.Data 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Düşünce çok iyi, geç bile kalınmış bence.
Micro usb bence saçma bir giriş, tek taraflı olması zaten olayın saçmalığını gösteriyor. Lightning in en büyük avantajı çift taraflı kullanılıyor olması ve sanırım Apple yeni modellerde 3.5 jack girişi yerine Lightning kullanacak ve daha çok yayılacak. Usb type-c yerine de lightning kullanılsa da ortak bir nokta olsa harika olur.

Apple Type-C kullansın daha iyi olur hemde kablolar daha ucuz olur.
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kadirirdem 3 yıl
oldukça iyi düşünülmüş süper....
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arel.gr 3 yıl
eeee, sonra nooolmuş ?
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