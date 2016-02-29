LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda

Ayrıca Bkz.

"Bu da modüler üçlü priz"

Aynı anda iOS ve Android cihazlarını beraber kullanıyorsanız veya ailenizde farklı platformlar kullanılıyorsa, yanınızda mutlaka iki kablo taşımanız gerekiyor. Birbirine geçmeli uç gibi farklı çözümler sunan tek kablolar piyasada yaygın olarak bulunabiliyor ancak yine de günün sonunda elinizde iki kablo oluyor. LMcable ise daha farklı bir çözüm bulmuş.Girişimciler, bir kablonun bir yüzüne microUSB bağlantılarını, diğer yüzüne de Lightning bağlantılarını başarılı bir şekilde entegre etmiş. Diğer uçta ise standart USB girişi yer alıyor. Böylece kullanıcıların, iOS veya Android cihazlarını şarj etmek için sadece giriş kısmının uyumlu yanını çevirmesi yeterli oluyor. Kablonun kalay kaplama bakır telleri, standart kablolardan 10 kat daha sağlam.LMcable kablosu, veri transferi yapabildiği gibi, 2.4V seviyesine kadar da enerji aktarabiliyor. Böylece hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Dünyanın ilk ortak bağlantı kablosu olarak adlandırılan LMcable, Kickstarter üzerinde gerekli olan 5000 Avusturalya doları seviyeyi dörde katlamış durumda ve halen bir aylık kampanya süresi mevcut. Kabloların dağıtımına ise Nisan 2016 tarihinde başlanacak.