LTE (4G) kablosuz veri aktarım standardının güvenlik açıkları ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta, 4G olarak da bilinen mobil iletişim standardı LTE'nin üç önemli güvenlik açığı yayınlandı. Ortaya çıkan rapora göre bilgisayar korsanları, LTE'nin açıklarını kullanarak sizi istedikleri web sitesine yönlendirebiliyorlar.

Güvenlik açıkları 5G'yi de etkileyecek

Güvenlik uzmanlarının ortaya çıkardıkları ikisi pasif, biri saldırgan olmak üzere üç güvenlik açığı ile LTE trafiği izlenebiliyor, hedefle ilgili çeşitli detaylar belirlenebiliyor ve kullanıcının LTE cihazına gönderilen veriler manipüle edilebiliyor. Uzmanlar bu güvenlik açıklarının 5G standardını da etkileyeceğini belirtiyorlar.

Araştırmacılara göre, pasif saldırılar bir bilgisayar korsanının, kullanıcının çevrimiçi trafiği hakkında meta bilgiler toplamasına izin verirken, diğer güvenli açığı ise kullanıcının hangi web sitesini ziyaret edeceğinin belirlenmesine izin verebiliyor. Yukarıdaki videoda, DNS paketlerini değiştirerek, kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendiren aLTEr saldırısının bir demosunu izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/07/01/permanent-lte-exploit/