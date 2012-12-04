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LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu
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Depolama çözümleriyle sektörün önemli isimlerinden olan LaCie, popüler d2 serisi sabit sürücülerini Thunderbolt desteği ile güncelledi.

Kanatlı alüminyum kasası ile %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan d2,

Yeni d2, 1 adet USB 3.0 portunun yanı sıra 1 adet Thunderbolt portuna sahip olup, ortalama 180MB/s hızında veri transferine imkan sunuyor. d2, ayrıca, %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan kanatlı alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

3TB ve 4TB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olan d2'nin satış fiyatı ise sırasıyla 299 ve 399 dolar olarak belirlenmiş.

LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu
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LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu
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omerfa 5 yıl
Thunderbolt un özelliklerinden biride arka arkaya bir sürü cihazı ( 6 tane kadar sanırım) birbirine seri olarak bağlayabilmek. Mesela 3 adet Thunderbolt harici diski birbirine bağlayıp en son kabloyu bilgisayara takıp onları hız kayıpsız kullanabilmek. buda benim gibi bir sürü hdd yi aynı anda notebook a bağlamak zorunda kalan kişiler için kablo karmaşasına son veriyor. düşünsenize işten geldiniz notebookunuzu masaya koydunuz tek Thunderbolt kabloyu portuna taktınız 3 adet 3tb diski bilgisayara bağlamış oldunuz aynı zamanda da herbirine ayrı ayrı en az usb3.0 hızıyla bağlanıyorsunuz. sırf bu yüzden benim tercih edebileceğim bir teknoloji
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bocekgrafik 6 yıl
Ürünün Thunderbolt'lu olarak çıkması güzel de, neden sadece Thunderbolt ve USB 3 portları var üzerinde? Buna birkaç HDD parası verecek adam bunu, E-SATA veya Firewire yoluyla bağlayamaycak. USB 3 ve Thunderbolt varken Firewire ve e-sata'ya gerek duyulmayabilir ama o ayrı konu.

Apple, Firewire'ı sanırım sene 99'da çıkardığı maclerde kullanmaya başlamıştı ilk olarak. Ne kadar gelişti veya yayıldı o günden beri? Malum. Bu fiyatıyla Thunderbolt'un akıbeti onun kadar bile olmayacak. Şimdi ise Firewire hiç yok. Ben kendi eski ürünümü, üzerinde Firewire 800 varken bile ancak USB 2 hızıyla bağlayıp kullanabileceğim yani. Apple bunu önceden de SCSI için yapmıştı. Normal karşılıyoruz artık. *

Ürüne gelecek olursam, bunun eski kasalı ve üzerinde Firewire 400, Firewire 800, USB 2.0 ve E-Sata portlarının bulunduğu versiyonunu kullanıyorum birkaç yıldır. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Düşünün ki onda 4 kapı varken, bunda sadece 2 kapı var.

* Hiçkimse benden alıntı yaparak veya beni muhatap alarak Apple'ı savunmasın.
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CoreXXX 6 yıl
tamamda içindeki harddiskin transfer hızı belli ne yapsanız daha yukarı çıkamaz. amaç intelin arabirimini genişletmek ve tanıtmak
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dreampowder 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

tamamda içindeki harddiskin transfer hızı belli ne yapsanız daha yukarı çıkamaz. amaç intelin arabirimini genişletmek ve tanıtmak

Cihazda RAID0 ve RAID1 seçenekleri bulunuyor. RAID0 'da 180MB/s hızına çıkıyor, muhtemelen RAID1'de yaklaşık 80MB/S hızlarında olacaktır..

Daha ayrıntılı bilgi için:

lacie.com/...

USB3.0 ile Thunderbolt hızları aynı gözüküyor, fakat Thunderbolt'un en büyük avantajı hız kaybı olmadan aynı cihazdan birtane daha bağlayabiliyorsunuz veya bu cihazın devamına bir monitör bağlayabiliyorsunuz,

ama bencede haklısınız, amaç thunderbolt'u yaygınlaştırmak fakat son kullanıcıya şu anda pek bir anlam ifade etmiyorlar bence.
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Zordion 6 yıl
Thunderbolt Intel'in isi, ancak bayragini onde goturen Apple. USByi 10 a katlayabilecek bir hizi var Thunderbolt'un, cift kanalli calisiyor, ayrica bir MiniDisplay Port ve PCI Express islevi de goruyor. Thunderbolt ile bilgisayariniza harici ekran karti takabilirsiniz. USB?
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dreampowder 6 yıl
Baka kalırsa, Thunderbolt bu pahalılıkla ancak profesyonel kullanıcılara yönelik bir ürün olarak kalmaya devam edecek. Karşısında USB3.0 var, neredeyse bedavaya geliyor thunderbolt ile karşılaştırıldığında, ayrıca usb2.0 ile de uyumlu.

Bana kalırsa son kullanıcı için thunderbolt zamanının çok ilerisinde, ama açıkçası almayı çok isterdim, bu bağlantı hızıyla laptop'a dahili harddisk takmış gibi bir hıza sahip oluyorsunuz, ikincil üçüncül işletim sistemlerini ferah ferah harici harddiske kurardım
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a.f.y. 6 yıl
piyasada şu anda alınabilir thunderbolt cihaz nerede var?
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dreampowder 6 yıl a.f.y.
a.f.y.

piyasada şu anda alınabilir thunderbolt cihaz nerede var?

vatan bilgisayarda var ama çok pahalılar.
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St Batuhan 6 yıl
Arkadaş zaten ilk mesajı atanla biraz dalga geçmek için yazmış, kastettiği ise tamamen doğru ama arada küçük bir apple durumunda hata var tabi. Sonuç olarak teknolojinin ilerlemesi adına sevincini ve doğruluğunu anlatan bir yorum ve haklı.
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Prequel 6 yıl
Thunderbolt'u Apple değil Intel yaptı Apple sadece destek veriyor. Ayrıca USB 3.0 max. 625MB/s hıza destek veriyorken Thunderbolt 2 katına yani 1250MB/s hıza destek veriyor. Thunderbolt'un USB'den farkı tüm I/O portlarının görevlerini yapması. Güç, ağ verisi, veri, görüntü, ses herşey aktarılabiliyor.
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SANALKAPTAN 6 yıl
Madem öyle siz bizi Engin Bilgileriniz ile aydınlatın hocam. Yanlış biliyorsak düzeltelim. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Sabır ve merak ile bekliyorum.
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vitor reis 6 yıl
Bu thunderbolt tamamen sçmlk.. Usb varken
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SANALKAPTAN 6 yıl vitor reis
vitor reis
Bu thunderbolt tamamen sçmlk.. Usb varken

Aksam aksam beni güldürdünüz Allah ta sizi güldürsün. Tabi saçmalık başka ne olabilir ki. Usb den 50-70 mb arası veri transferi varken ne gerek var 180mb ta değil mi? Zaten adamlar bunu sadece evde kullanın diye çıkardılar. Yoksa gb larca veri transferi yapılan profesyonel işler için Usb 1.0 bile yeter.


Zaten Apple ne yapsa gereksiz.
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Lord Melkor 6 yıl vitor reis
vitor reis
Bu thunderbolt tamamen sçmlk.. Usb varken

Bu eleman trol buna bakmayın
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