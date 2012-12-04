LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu

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Depolama çözümleriyle sektörün önemli isimlerinden olan LaCie, popüler d2 serisi sabit sürücülerini Thunderbolt desteği ile güncelledi.
Kanatlı alüminyum kasası ile %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan d2,
Yeni d2, 1 adet USB 3.0 portunun yanı sıra 1 adet Thunderbolt portuna sahip olup, ortalama 180MB/s hızında veri transferine imkan sunuyor. d2, ayrıca, %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan kanatlı alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.
3TB ve 4TB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olan d2'nin satış fiyatı ise sırasıyla 299 ve 399 dolar olarak belirlenmiş.
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Apple, Firewire'ı sanırım sene 99'da çıkardığı maclerde kullanmaya başlamıştı ilk olarak. Ne kadar gelişti veya yayıldı o günden beri? Malum. Bu fiyatıyla Thunderbolt'un akıbeti onun kadar bile olmayacak. Şimdi ise Firewire hiç yok. Ben kendi eski ürünümü, üzerinde Firewire 800 varken bile ancak USB 2 hızıyla bağlayıp kullanabileceğim yani. Apple bunu önceden de SCSI için yapmıştı. Normal karşılıyoruz artık. *
Ürüne gelecek olursam, bunun eski kasalı ve üzerinde Firewire 400, Firewire 800, USB 2.0 ve E-Sata portlarının bulunduğu versiyonunu kullanıyorum birkaç yıldır. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Düşünün ki onda 4 kapı varken, bunda sadece 2 kapı var.
* Hiçkimse benden alıntı yaparak veya beni muhatap alarak Apple'ı savunmasın.
Cihazda RAID0 ve RAID1 seçenekleri bulunuyor. RAID0 'da 180MB/s hızına çıkıyor, muhtemelen RAID1'de yaklaşık 80MB/S hızlarında olacaktır..
Daha ayrıntılı bilgi için:
lacie.com/...
USB3.0 ile Thunderbolt hızları aynı gözüküyor, fakat Thunderbolt'un en büyük avantajı hız kaybı olmadan aynı cihazdan birtane daha bağlayabiliyorsunuz veya bu cihazın devamına bir monitör bağlayabiliyorsunuz,
ama bencede haklısınız, amaç thunderbolt'u yaygınlaştırmak fakat son kullanıcıya şu anda pek bir anlam ifade etmiyorlar bence.
Bana kalırsa son kullanıcı için thunderbolt zamanının çok ilerisinde, ama açıkçası almayı çok isterdim, bu bağlantı hızıyla laptop'a dahili harddisk takmış gibi bir hıza sahip oluyorsunuz, ikincil üçüncül işletim sistemlerini ferah ferah harici harddiske kurardım
vatan bilgisayarda var ama çok pahalılar.
Aksam aksam beni güldürdünüz Allah ta sizi güldürsün. Tabi saçmalık başka ne olabilir ki. Usb den 50-70 mb arası veri transferi varken ne gerek var 180mb ta değil mi? Zaten adamlar bunu sadece evde kullanın diye çıkardılar. Yoksa gb larca veri transferi yapılan profesyonel işler için Usb 1.0 bile yeter.
Zaten Apple ne yapsa gereksiz.
Bu eleman trol buna bakmayın