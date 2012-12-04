LaCie, Thunderbolt destekli d2 serisi harici sabit disklerini duyurdu

Depolama çözümleriyle sektörün önemli isimlerinden olan LaCie, popüler d2 serisi sabit sürücülerini Thunderbolt desteği ile güncelledi.

Kanatlı alüminyum kasası ile %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan d2,

Yeni d2, 1 adet USB 3.0 portunun yanı sıra 1 adet Thunderbolt portuna sahip olup, ortalama 180MB/s hızında veri transferine imkan sunuyor. d2, ayrıca, %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan kanatlı alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

3TB ve 4TB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olan d2'nin satış fiyatı ise sırasıyla 299 ve 399 dolar olarak belirlenmiş.