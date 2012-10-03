LaCie'den darbelere karşı dayanıklı taşınabilir SSD: Rugged USB3

Tüketicilere çeşitli veri depolama çözümleri sunan LaCie, 1.2 metre yükseklikten darbelere, titreşimlere ve şoklara karşı dayanıklılık sergileyebilen yeni modeli Rugged USB3'ün yurtdışında satışına başladı.

140 mm uzunluğundaki, 89 mm genişliğindeki ve 24 mm kalınlığındaki tasarımında Neil Poulton'ın imzası bulunan Rugged USB3'ün, üç farklı versiyonu var. 120 GB ve 256 GB'lık versiyonlarda SATA-III (6 Gb/sn) arabirimli katı hal sürücüsü (SSD) tercih edilirken, 1 TB'lık versiyonda 5400 devir / dakika hızında çalışan sabit disk kullanılmış. SSD'ler saniyede 380 MB'a varan veri transfer hızına; sabit disk ise saniyede 110 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. Özetle geniş depolama alanına gereksinim duyanlar performanstan feragat etmek zorunda kalıyor.



Performansta darboğaz oluşmaması için USB 3.0 (5 Gb/sn) ve Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt (10 Gb/sn) bağlantılarına yer verilen Rugged USB3, başkalarının önemli verilerinize ulaşmasının önüne geçmek için 256-bit'lik AES şifrelemeye destek veriyor. Son olarak 50 cm uzunluğunda Thunderbolt kablosuyla ve USB 3.0 kablosuyla gelen Rugged USB3'ün fiyatı şu şekilde;

120 GB (SSD): 199.99$

256 GB (SSD): 349.99$



1 TB (Sabit disk): 249.99$