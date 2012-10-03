Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie'den darbelere karşı dayanıklı taşınabilir SSD: Rugged USB3

6 yıl
1,5b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LaCie'den darbelere karşı dayanıklı taşınabilir SSD: Rugged USB3
Tam Boyutta Gör
Tüketicilere çeşitli veri depolama çözümleri sunan LaCie, 1.2 metre yükseklikten darbelere, titreşimlere ve şoklara karşı dayanıklılık sergileyebilen yeni modeli Rugged USB3'ün yurtdışında satışına başladı.
140 mm uzunluğundaki, 89 mm genişliğindeki ve 24 mm kalınlığındaki tasarımında Neil Poulton'ın imzası bulunan Rugged USB3'ün, üç farklı versiyonu var. 120 GB ve 256 GB'lık versiyonlarda SATA-III (6 Gb/sn) arabirimli katı hal sürücüsü (SSD) tercih edilirken, 1 TB'lık versiyonda 5400 devir / dakika hızında çalışan sabit disk kullanılmış. SSD'ler saniyede 380 MB'a varan veri transfer hızına; sabit disk ise saniyede 110 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. Özetle geniş depolama alanına gereksinim duyanlar performanstan feragat etmek zorunda kalıyor.
Performansta darboğaz oluşmaması için USB 3.0 (5 Gb/sn) ve Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt (10 Gb/sn) bağlantılarına yer verilen Rugged USB3, başkalarının önemli verilerinize ulaşmasının önüne geçmek için 256-bit'lik AES şifrelemeye destek veriyor. Son olarak 50 cm uzunluğunda Thunderbolt kablosuyla ve USB 3.0 kablosuyla gelen Rugged USB3'ün fiyatı şu şekilde;
  • 120 GB (SSD): 199.99$
  • 256 GB (SSD): 349.99$
  • 1 TB (Sabit disk): 249.99$
LaCie'den darbelere karşı dayanıklı taşınabilir SSD: Rugged USB3
Tam Boyutta Gör
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
çok tipsizmiş ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jesse James 6 yıl
hayyam_karadenizli

Fiyatları deli saçması, elalem 240 GBı 134$a satarken adam 120 GBa utanmasa bunun da 2 katı fiyat basacakmış.http://www.amazon.com/OCZ-Technology-2-5-Inch-Midrange-Performance-AGT3-25SAT3-240G/dp/B004Z0S6S4/ref=?ie=UTF8&m=A51B9TGVG9RQI


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl
Çok para...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Fiyatları deli saçması, elalem 240 GB'ı 134$'a satarken adam 120 GB'a utanmasa bunun da 2 katı fiyat basacakmış. amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Dışı balistik bir kapla kaplanmış mini tablet gibi gayet ele avuca sığacak cinsten bir ürünmüş ya, sevdim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: VW Golf'te Nvidia teknolojisi, Galaxy S 4'ten yeni haberler, iPad Mini, HTC One X+ ve daha fazlası... 6 yıl Piranha Business Tab 9.7 video inceleme 6 yıl AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU" 6 yıl LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim