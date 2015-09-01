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Land Rover'dan "şeffaf römork" ve "Cargo Sense" teknolojisi

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Land Rover'dan
 
Son dönemde detaylarında burada yer verdiğiniz birçok gelişme ile karşımıza çıkan Land Rover, bu sefer "şeffaf römork" ve "Cargo Sense" teknolojilerini tanıttı.
Firmanın şimdilik konsept aşamasında bulunan teknolojilerinden şeffaf römork, sürücülerin Land Rover araçları arkasına takılan römork birimleriyle daha güvenli yolculuk yapmasına dayanıyor. Teknoloji aracın arkasında yer alan kamera, kanat aynaları ve römork kamerası üzerinden kablosuz şekilde çalışma gösteriyor ve bu görüntüleri dikiz aynasında birleştiriyor. Bu sayede de römork aynada şeffaf hale getirilerek yolun takip edilebilmesi sağlanıyor. İngiliz arazi aracı üreticisi hatırlayacağınız üzere benzer altyapıyı, sürücülere kaput üzerinden yeni bir görüş açısı sağlamak amacıyla da geliştiriyor.
Land Rover'ın "Cargo Sense" teknolojisi ise canlı taşımacılığına (Örneğin at) odaklanıyor. Teknoloji ile yüklenen kargonun sağlık durumu hakkında araç içi bilgisayarından bilgi alınabiliyor, fazla / yanlış yükleme sorunu ortadan kaldırılabiliyor ve römork'un iç sıcaklığı sürekli olarak takip edilebiliyor. Bütün bu süreç aynı zamanda akıllı telefon uygulaması üzerinden de aktif olarak yönetilebiliyor. İlginç olaraksa olası yol bozukluklarıyla canlının zarar görmesinin engellenmesi için bildirim dahi alınabiliyor.
Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/09/01/land-rover-transparent-trailer/ Yorum Yaz
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filteke 3 yıl en beğenilen
güzel bir gelişme, çekici ve kamyonlarda da aynı teknoloji uygulanabilir
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halitozbasli 3 yıl
İşin özeti adamlar at taşımak için teknoloji geliştirmiş. Aranızda herhangi bir araçla at çeken oldumu ben çekmedim ?
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kadirirdem 3 yıl
çekici ve kamyonlarda daha aktif olur, bu sistem güzel düşünülmüş.
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THUGGER 3 yıl
Guzel bir bulus.
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kozmonot271 3 yıl
bazı toolplayer videolarında görüntü gelmiyor arkadaşlar. bilen var mı çözümünü?
ses var ama ekran siyah oluyor
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filteke 3 yıl en beğenilen
güzel bir gelişme, çekici ve kamyonlarda da aynı teknoloji uygulanabilir
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