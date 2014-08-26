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LastPass bir yıllık Premium abonelik yeni üyelere ücretsiz sunuluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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LastPass bir yıllık Premium abonelik yeni üyelere ücretsiz sunuluyor

Şifre saklama platformları arasında en iyilerden birisi olan LastPass, yeni üye olaacak kullanıcılara yönelik önemli bir kampanya başlattı.

Appsumo ile yapılan işbirliği kapsamında çok kısa bir süreliğine yeni LastPass üyeleri ücretsiz olarak 1 yıllık Premium abonelik kazanacak. Normalde bu abonelik 12$ fiyat seviyesindeydi. 

LastPass hem mobilde hem de tarayıcı eklentisi olarak şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklıyor, formları otomatik olarak dolduruyor ve sizin yerinize güvenli şifreler üretebiliyor. Oldukça avantajlı olan bu kampanya için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz zira 6 aylık Premium kampanyası saatler içerisinde sonra erdi.


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balcis 5 yıl
sadece yeni üyeler diyor eski üyeyiz ya biz hayvanız.
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Divinity 5 yıl
KEEPER kullanıyorum yaklaşık 4 senedir, bence çok daha iyi.
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Elsa 5 yıl
Eyvallah
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