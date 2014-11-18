Lazer silahlı USS Ponce gemisi, Basra Körfezi'nde göreve başladı





ABD Deniz Kuvvetleri'nin yıllardır üzerinde çalıştığı lazer silah konsepti geçen yıl test sürecine başlamış ve ilk testlerde önemli başarılar elde edilmişti. Bu yıl USS Ponce gemisine montaj çalışmaları da tamamlandı ve lazer silahı Basra Körfezi'nde namlusu İran birimlerine çevrilmiş olarak göreve başladı.





Elbette Star Wars filmlerindeki gibi bir aracı havaya uçuracak kapasitede lazer silahlarından bahsetmiyoruz. Ancak 30 kilowatt enerji sahibi Laser Weapon System nispeten küçük boyuta sahip cisimleri yakabiliyor veya elektronik aksamını bozabiliyor. Bu da düşman unsurların ilk etapta gardını düşürmek adına önem taşıyor. Silah bununla birlikte prototip aşamasında.





ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filo amiral yardımcısı John Miller silahı denizlerde görev yapan benzersiz bir platform olarak tanımlıyor. USS Ponce gemisi Basra Körfezi'nde İran saldırı botlarına karşı görev yapıyor.





Lazer silah projesi oldukça tuzlu bir proje. Bu bakımdan masraflarda kısıntıya gidilmiş. 32 milyon dolara mal olan projede silahın her bir atışı için 1$ maliyet öngörülüyor. Şu anda sıcak çatışmalar yaşanmadığı için lazer silahının düşman unsurlara karşı yeteneği tam olarak bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/11/u-s-navy-deploys-laser-in-the-persian-gulf/