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Lazer silahlı USS Ponce gemisi, Basra Körfezi'nde göreve başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Lazer silahlı USS Ponce gemisi, Basra Körfezi'nde göreve başladı

ABD Deniz Kuvvetleri'nin yıllardır üzerinde çalıştığı lazer silah konsepti geçen yıl test sürecine başlamış ve ilk testlerde önemli başarılar elde edilmişti. Bu yıl USS Ponce gemisine montaj çalışmaları da tamamlandı ve lazer silahı Basra Körfezi'nde namlusu İran birimlerine çevrilmiş olarak göreve başladı. 

Elbette Star Wars filmlerindeki gibi bir aracı havaya uçuracak kapasitede lazer silahlarından bahsetmiyoruz. Ancak 30 kilowatt enerji sahibi Laser Weapon System nispeten küçük boyuta sahip cisimleri yakabiliyor veya elektronik aksamını bozabiliyor. Bu da düşman unsurların ilk etapta gardını düşürmek adına önem taşıyor. Silah bununla birlikte prototip aşamasında.

ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filo amiral yardımcısı John Miller silahı denizlerde görev yapan benzersiz bir platform olarak tanımlıyor. USS Ponce gemisi Basra Körfezi'nde İran saldırı botlarına karşı görev yapıyor.

Lazer silah projesi oldukça tuzlu bir proje. Bu bakımdan masraflarda kısıntıya gidilmiş. 32 milyon dolara mal olan projede silahın her bir atışı için 1$ maliyet öngörülüyor. Şu anda sıcak çatışmalar yaşanmadığı için lazer silahının düşman unsurlara karşı yeteneği tam olarak bilinmiyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/11/u-s-navy-deploys-laser-in-the-persian-gulf/ Yorum Yaz
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ø 5 yıl
ABD neyden korkuyor acaba. Savaştıkları adamların açlıktan nevri dönmüş, en iyi silahı ak-47 yada eski jenerasyon m-16.
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darkaura 5 yıl ø
ø
ABD neyden korkuyor acaba. Savaştıkları adamların açlıktan nevri dönmüş, en iyi silahı ak-47 yada eski jenerasyon m-16.

korktuklari kalabalik drone veya alkassam benzeri ucuz hafif ama cok sayida roket saldirilari. drone teknolojisi diger tum teknolojilerden farkli olarak ucuza, yuksek teknolojiye sahip olmadan kolayca yapilabiliyor ve hizla yayginlasiyor. biz dahil pek cok irili ufakli ulus kendi dronelarini gelistiriyor. dronelara paralel ucuz roket yapimida kolaylasiyor. korktuklari bu tip silahlarla bir anda gerceklestirilcek buyuk ve cok kalabalik bir saldiri. adamlar bugunun degil 10 yil sonrasinin onlemini aliyor.

laser iyonizasyon probleminden oturu belli bir gucun uzerine cikamiyor bu yuzden buyuk ucaklari ve savas jetlerini indirmesi zor ama drone tipi saldirilara karsi cok etkili olabilir. birazda maliyet hesabi yapiyor. bin dolara bile mal olmayacak basit bir drone u yada roketi indirmek icin su anki sistemlde yuzbinlerce dolarlik, hatta milyonlarca dolarlik muhimmatlar kullanmalari gerekiyor. israilin demir kubbesinde su an tam olarak gerceklesen sey bu. laserle dusuk maliyetli saldirilari dusuk maliyetle engellemek istiyorlar.
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teramit 5 yıl
lazer hedefine ayna koyduğunuz zaman rahatlıkla başka yöne yansıyacaktır.
bundan korunmak isteyen aracı yansıtıcı yüzey ile kaplamanız silahı etkisiz hale getirir :)
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Virtual Reality 5 yıl
Yazıcıoğlu'nun helikopterinin elektroniği, bu şekilde bozulmuş ve neticesinde düşürülmüş olabilir.
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eminsayin 5 yıl
Yahu bu silah kaç bin kez test edilmiştir.Kabiliyeti hakkında şüpheli olunması saflıktır.Adamlar kimse uyanmasın istiyor.
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bigbooss 5 yıl
Hava olsun diye yapmışlar işte, 59. bölge muhabbeti gibi.
bizimkilere 60. bölge yapsalar sonra da oraya kimseyi sokmayıp uzaylılar ile tavla oynuyoruz teknolojilerini alıyoruz deseler kimse yalan söylüyorsun diyemez, ama bizimkilerde öyle hava atmayı beceremez.
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yessor 5 yıl eminsayin
eminsayin

Yahu bu silah kaç bin kez test edilmiştir.Kabiliyeti hakkında şüpheli olunması saflıktır.Adamlar kimse uyanmasın istiyor.

Iran zaten oyuncak tabanca uretiyor korkularindan yakinda starcrafttaki filo tasiyan ucak yapacak amerika canakkale harbinde dunyayi dize getiren biz turklerin hic silahi yoktu
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ozancn 5 yıl
Elin Amerikalısı lazer yapmış takmış gemisine. Bizimkide Amerikayı Müslümanlar keşfetti Cami yapıcam tepeye diye bağırıyor
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Tosun911 5 yıl
adamlar kafalarını ve imkanlarını kullanıyorlar her türlü. Güzel ülkem ise başka şeylerle meşgul.
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arel.gr 5 yıl
bunun saldırısı carpılma gibi olsa gerek
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cowsmilk 5 yıl
Füze vurmak için İsrail'in Demir Kubbe'si daha iyi. 15 Qassam füzesini aynı anda vurabiliyor.
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demireli60 5 yıl
bunlar psikolojik savaş arkadaş...
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darkaura 5 yıl demireli60
demireli60
bunlar psikolojik savaş arkadaş...

suphesiz psikolojik yonu ve amaci var ama neticede ortada yapilmis calisan bir sistem var. adamlar yapiyor. biz ne yapiyoruz onu sorgulamak gerek.
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profecco 5 yıl
Bu teknoloji sadece roketler için o da gemiye yaklaşan bir belki iki roket için. gemiden gemiye giden top atışlarına karşı yapacağı hiçbir şey yok ya da aynı anda gelen 5-10 rokete karşı. bu sebeple daha çok çalışmaları gerekiyor.
Müthiş bir teknoloji gibi ama değil. rusların ısıya güdümlü olmayan harekete duyarlı olan ve elde taşınabilen uçaksavarları var buna karşı abdnin bir karşı planı yok gibi şimdilik.
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Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Saat Ve etkileyici bir teknoloji başarılar...
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keskin53 5 yıl
abd yeni lazer silahının ilk test örnekleri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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