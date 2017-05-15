Legend of Zelda mobile geliyor

Nintendo’nun portföyündeki efsaneleri birer birer mobile taşıdığını ve önemli gelirler elde ettiğini görüyoruz. Firma bu stratejisini devam ettirmeye kararlı. Şimdi sırada Legend of Zelda efsanesi var.

Nintendo ağırlığını koyuyor

Gelen bilgilere göre Nintendo ve hemşehrisi DeNA, Legend of Zelda oyununu mobile getirmek için birlikte çalışıyor. 1986 yılından bu yana Nintendo konsollarında boy gösteren Zelda, hayranlar için ayrı bir yere sahip durumda. Pek çok Nintendo konsolunda Zelda yapımları hep çıkış oyunları arasında yer almıştı.

Aynı Pokemon GO ve Mario gibi Legend Of Zelda yapımının da büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor. Firmanın el konsollarında oyunun farklı versiyonları olduğu için mobile uyarlamak da kolay olacaktır.

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Nintendo sadece Zelda ile ilgilenmiyor. Fire Emblem ve Animal Crossing yapımları da önümüzdeki dönemde mobile gelecek. Firmanın başarılı iki yapımının yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Bu bakımdan Legend of Zelda için en iyi ihtimalle gelecek yılın başları uygun bir zaman dilimi olacak.

Super Mario Run oyununda Nintendo’nun sınırlı ücretsiz oyun tecrübesi sunması eleştirilmişti. Bu bakımdan oyunun elde ettiği gelir de beklentilerin altında kaldı. Legend of Zelda oyununda ise free-to-play tarzının tercih edileceği ifade ediliyor.