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Legend of Zelda mobile geliyor

Nintendo’nun en başarılı oyun serilerinden birisi olan Legend of Zelda, Japon geliştirici DeNA ile işbirliği kapsamında mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor.
2 yıl
2,3b
1
13
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun portföyündeki efsaneleri birer birer mobile taşıdığını ve önemli gelirler elde ettiğini görüyoruz. Firma bu stratejisini devam ettirmeye kararlı. Şimdi sırada Legend of Zelda efsanesi var.

Nintendo ağırlığını koyuyor

Gelen bilgilere göre Nintendo ve hemşehrisi DeNA, Legend of Zelda oyununu mobile getirmek için birlikte çalışıyor. 1986 yılından bu yana Nintendo konsollarında boy gösteren Zelda, hayranlar için ayrı bir yere sahip durumda. Pek çok Nintendo konsolunda Zelda yapımları hep çıkış oyunları arasında yer almıştı.

Aynı Pokemon GO ve Mario gibi Legend Of Zelda yapımının da büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor. Firmanın el konsollarında oyunun farklı versiyonları olduğu için mobile uyarlamak da kolay olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Robot Unicorn Attack efsanesi geri döndü"

Nintendo sadece Zelda ile ilgilenmiyor. Fire Emblem ve Animal Crossing yapımları da önümüzdeki dönemde mobile gelecek. Firmanın başarılı iki yapımının yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Bu bakımdan Legend of Zelda için en iyi ihtimalle gelecek yılın başları uygun bir zaman dilimi olacak.

Super Mario Run oyununda Nintendo’nun sınırlı ücretsiz oyun tecrübesi sunması eleştirilmişti. Bu bakımdan oyunun elde ettiği gelir de beklentilerin altında kaldı. Legend of Zelda oyununda ise free-to-play tarzının tercih edileceği ifade ediliyor. 

 

http://www.androidauthority.com/legend-of-zelda-mobile-771925/ Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
gerçek serinin geleceğini uman yoktur sanırım pokemon go mario run gibi saçma sapan bişey gelir.
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Tr@mmler 2 yıl
Birbirinin kopyası mobil oyunlardan tek farkı ismi olur.
Legend of Zelda Run
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kasova 2 yıl
Bekleyelim ve görelim bakalım, ama umudum yok o kadar. Konsoldaki gibi asla olmaz. Zaten seriyi de vermezler bence. Nasıl çıkacak bekleyip göreceğiz.
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Şuan noluyo 2 yıl
Hatta şeyde kesin olsun ya autoattack olsun video izler gibi izleyelim inanılmaz eğlenceli olur skili otomatik atsin kendi otomatik koşsun herşey otomatik olsun biz sadece izleyelim
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Doancrula 2 yıl
Trading Card Game falan gelir hiç heveslenmeye lüzum yok
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Cosanostra 2 yıl
Mario gibi olacaksa hiç gelmesin, böyle iyi...
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darkdiva 2 yıl
İçi boş olur ama adı yeter. Sonuçta seriler efsane olduğu için başarı kaçınılmaz oluyor.
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V4LKyR 2 yıl
Zelda nedir? Zahide falan koysalardı daha iyi olurdu.
Legend of Zahide.
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javaprof 2 yıl
eskiden symbianda özelliklede nokia ngage de çok güzel yapımlar vardı android ve ios çıktığında 5 6 yıl sonra el konsolu oyunlarına taş çıkaracak oyunlar gelir diye düşünüyordum ama iki markette çöp dolu nintendo dsden seçilecek seçmece 10 oyun şu ios ve android marketteki tüm oyunlara bedeldir.ha ama ds oyunlarının çoğu androide geldi diyeceksiniz play.google.com/... ama görüldüğü gibi fiyatları 60 70 lira bunun yerine orjinal halini orjinal konsolunda oynamak daha iyidir.üstelik şu anda ds oyunları kutulu olarak 2. el 30 40 liradan bulunuyor ps vita ve 3ds oyunları da ortalama 70 80 lira boşuna telefonlar için iyi oyun beklemeyin.
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Tr@mmler 2 yıl
Birbirinin kopyası mobil oyunlardan tek farkı ismi olur.
Legend of Zelda Run
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Master_Evil 2 yıl
yine tr marketini adam yerine koymayacaklar nasılsa
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Giresunlufuk 2 yıl
Mobile gelen oyundan bir halt olmaz. Mobil oyunlar gelişmiyor.
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