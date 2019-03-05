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Lego’dan Galaxy Fold modeline ilginç gönderme

Geçen yıldan bu yana katlanabilir kitap şeklinde setler piyasaya süren Lego, popüler katlanabilir akıllı telefon trendine sessiz kalmadı. Firma ilginç bir göndermede bulundu.
2 ay
3,4b
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3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en popüler konularından birisi katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar. FlexPai ve Samsung Galaxy Fold ile başlayan akım Huawei Mate X ile devam ediyor. Lego ise trende ilginç bir yaklaşım sergiledi.

Lego Fold nedir?

Lego Fold adıyla yapılan paylaşım firmanın Pop-Up Book adındaki setini konu ediniyor. Lego paylaşımın altında 5 inçlik kitabın açıldığı zaman 11 inç olduğunu ve hiçbir zaman şarj da gerektirmediğini belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "Grafik kartı satışları geçen yıl son çeyrekte düşüş gösterdi"

Samsung’un kendi pazarlama yöntemini kullanan Lego aslında bir nevi katlanabilir setlerini de öne çıkarmış oldu. Pop-Up Book setleri kitap şeklinde katlanabiliyor ve iç kısımda da iki hikâye anlatılıyor. Setler pek çok farklı hikâye eşleri barındırıyor.

Kullanıcılar kitap şeklinde dış kısmı inşa ettikten sonra hikâyeye göre iç kısmı şekillendiriyor. Bu yapı katlandığı zaman kitap halinde duruyor, açıldığında ise hikâye eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Böylece hızlı bir şekilde oyuna başlanabiliyor. Setin fiyatı 70$ seviyesinde. Halen piyasada sıkça bulunan 3 boyutlu hikâye kitaplarına Lego’nun yaklaşımı diyebiliriz.

Elbette Lego Fold ve Samsung Galaxy Fold karşılaştırılamaz ancak Lego’nun de yükselen trende yabancı kalmadığı söylenebilir.  


 

https://www.theverge.com/tldr/2019/3/4/18250449/lego-fold-storybook-samsung-galaxy-parody Yorum Yaz
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hopeyoung 2 ay en beğenilen
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scorpion20 2 ay
kapak
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hopeyoung 2 ay en beğenilen
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esmerbuyucu 2 ay
Kapak olmuş 😂
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