Lehmann Aviation, GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100'ün yeni versiyonunu duyurdu

Fransa merkezli Lehmann Aviation tarafından ilk duyurusu 2013 Şubat ayında yapılan GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100, faydalı özellikler kazandığı ikinci versiyonuyla yeniden sahneye çıktı.

Her türlü aksiyon içerisinde yer alan GoPro modelleri için geliştirilmiş ilk uçuş platformu olma özelliği taşıyan insansız hava aracı LA100, özel bağlantı bölümüyle kameraları direkt olarak üzerinde taşıyor ve pilotaj bilgisi gerektirmeden önceden girilen rotayı 5 dakikalık güvenlik limitiyle takip edebiliyor. El ile havaya atılarak uçuşa başlayan ve inişini de otomatik olarak yapabilen karbon fiber gövdeli LA100, pervaneli bir motora, 850gr ağırlığa, 92cm kanat açıklığına ve 45cm uzunluğa sahip. 20 ile 80km arasındaki hızlara çıkabilen cihaz, saate 35km hızda esen rüzgarlara karşı koyabiliyor ve -25 ile 60° arasındaki sıcaklıklarda görevine devam edebiliyor. 80 ile 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen LA100, 500m metre çalışma menziline sahip.

Firma tarafından geliştirilen ikinci versiyonuyla rota ve diğer ayarlamaların yapıldığı "OperationCenter" uygulaması Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar ve Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarlar ile çalışma gösterebilen LA100, artık Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine de sahip. Bu sayede Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veri aktarımı yapabilen GoPro uyumlu insansız hava aracı, rota durumu, yükseklik, batarya durumu ve hız gibi detaylar hakkında anlık bilgi sağlayabiliyor ve hızlı değişikliklere de izin veriyor.

http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php