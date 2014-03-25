Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lehmann Aviation, GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100'ün yeni versiyonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
301
1
2
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lehmann Aviation, GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100'ün yeni versiyonunu duyurdu
Fransa merkezli Lehmann Aviation tarafından ilk duyurusu 2013 Şubat ayında yapılan GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100, faydalı özellikler kazandığı ikinci versiyonuyla yeniden sahneye çıktı.
Her türlü aksiyon içerisinde yer alan GoPro modelleri için geliştirilmiş ilk uçuş platformu olma özelliği taşıyan insansız hava aracı LA100, özel bağlantı bölümüyle kameraları direkt olarak üzerinde taşıyor ve pilotaj bilgisi gerektirmeden önceden girilen rotayı 5 dakikalık güvenlik limitiyle takip edebiliyor. El ile havaya atılarak uçuşa başlayan ve inişini de otomatik olarak yapabilen karbon fiber gövdeli LA100, pervaneli bir motora, 850gr ağırlığa, 92cm kanat açıklığına ve 45cm uzunluğa sahip. 20 ile 80km arasındaki hızlara çıkabilen cihaz, saate 35km hızda esen rüzgarlara karşı koyabiliyor ve -25 ile 60° arasındaki sıcaklıklarda görevine devam edebiliyor. 80 ile 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen LA100, 500m metre çalışma menziline sahip.
Firma tarafından geliştirilen ikinci versiyonuyla rota ve diğer ayarlamaların yapıldığı "OperationCenter" uygulaması Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar ve Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarlar ile çalışma gösterebilen LA100, artık Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine de sahip. Bu sayede Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veri aktarımı yapabilen GoPro uyumlu insansız hava aracı, rota durumu, yükseklik, batarya durumu ve hız gibi detaylar hakkında anlık bilgi sağlayabiliyor ve hızlı değişikliklere de izin veriyor.
Lehmann Aviation'un GoPro aksiyon kamera modellerini üzerinde taşıyabilen insansız hava aracı LA100 Version 2, yaklaşık 1370$ fiyat etiketine sahip. Aracın sunduğu olanakları aşağıda yer ala video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Firmanın aynı zamanda LA200 ve LA300 model isimli insansız hava araçları da bulunuyor.
 
Lehmann Aviation, GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100'ün yeni versiyonunu duyurdu
Lehmann Aviation, GoPro uyumlu insansız hava aracı LA100'ün yeni versiyonunu duyurdu

http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GylR? 5 yıl
Güzel tasarım olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 5 yıl
onnumara valla çok hoşuma gitti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Yeni HTC One M8 hakkında her şey "Detaylı ön inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim