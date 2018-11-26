Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu

Üst seviye fotoğraf makinelerinin popüler isimlerinden birisi olan Alman Leica yeni bir kompakt kameranın duyurusunu yaptı. Leica D-Lux 7 tahmin edileceği üzere 4 haneli rakamlarda piyasaya sürülecek.

Leica D-Lux 7 özellikleri ve fiyatı

Leica D-Lux 7 modeli Panasonic tarafından üretilen 21.7 MP Four Thirds MOS sensör barındırıyor ve 17MP etkin çözünürlüğe sahip. Sensör saniyede 11 kare sürekli fotoğraf çekebiliyor. Düşük ışık koşulları düşünülerek ISO 25,600 değerine yer verilirken çekim sonrası odak ayarlaması yapmak da mümkün.

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118 x 66 x 64 mm ölçülere sahip olan kamera 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Arka kısımda 2760 noktalı elektronik vizör 0.7x büyütme yaparken göz sensörüne de sahip. Dokunmatik ekran ise 3 inç ve 1240k noktalı.

Bluetooth 4.2 bağlantısı üzerinden D-Lux 7 modelini mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca WiFi N bağlantısı da sunuluyor. Sabit bir DC Vario-Summilux 10.9-34 mm F1.7–2.8 ASPH lense sahip olan modelin fiyatı 1195$ olarak açıklandı.