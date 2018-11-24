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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var

Haftaya BİM ve A101 marketlerde pek çok ilgi çeken teknolojik ürün var. Galaxy Grand Prime Plus, Samsung 55NU7300 kavisli televizyon, Trust kablosuz şarj aleti bunlar arasında.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var

Teknoloji perakendeciliği alanına yeni bir soluk getiren BİM ve A101 marketlerde önümüzdeki hafta da farklı kategorilere yönelik ürünler yer alıyor. Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus bulmak mümkün.

29 Kasım A101 aktüel teknolojik ürünler

29 Kasım A101 marketlerde Samsung Galaxy Grand Prime Plus satışa çıkacak. 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir MediaTek yonga seti eşlik ediyor. 1.5GB RAM ve 8GB dahili kapasiteye sahip olan telefonun arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde flaş destekli kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 2600mAh. Telefonun fiyatı 849TL iken piyasanın biraz daha altında olduğunu söyleyebiliriz.

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Diğer taraftan Samsung marka 55 inçlik 55NU7300 kavisli 4K televizyon da raflarda yerini alacak. Tizen işletim sistemli televizyonda Ultra HD uydu alıcısı yer alıyor. Bluetooth ve WiFi bağlantı teknolojileri barındıran televizyon 20W ses çıkışına sahip. Fiyatı 4499TL olarak belirlenmiş.

 

Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var
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Son olarak daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 179TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var

30 Kasım BİM aktüel teknolojik ürünler

30 Kasım BİM aktüel teknolojik ürünler arasında Trust kablosuz şarj cihazı olduğunu görüyoruz. Detay verilmemiş olmakla birlikte Qi uyumlu Urban Yudo 5W modeli olduğunu tahmin ediyoruz. Fiyatı 45TL. Normalde 10W bir model daha var ancak onun fiyatı piyasada 90TL civarında.

 

Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var
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Rainbow Wave aydınlatma sunan Trust Avon oyuncu klavyesi 65TL, 2000DPI hassasiyete sahip LED aydınlatmalı Trust Rava kablolu oyuncu faresi 32.5TL, Trust Ravu kablolu oyuncu kulaklığı 75TL fiyat etiketine sahip.

Yine WiFi özellikle HP Deskjet çok fonksiyonlu yazıcı 169TL ve A101’deki rakibinden daha uygun olduğu görülüyor. 999TL değerinde Hometech dizüstü bilgisayar ise donanımı itibariyle darboğaz yaratacak bir ürüne benziyor.

 

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kartal172 5 ay en beğenilen
Çıldırmamak elde değil! Dalga mı geçiyorsunuz? 1000 liraya tft ekranlı dandik telefon? Git ikinci el temiz 5s al yada biraz daha ekle 6 al.

75 liraya powerbank deli misiniz? Trıst marka mı? Elinizde patlar! Gidin Xiaomi mi bank lar var 100 lira daha verin adam gibi hızlı şarjı olan adam gibi bir şey alın!



Lan ne manyak ülkeyiz! Asgari ücret 1600 lira be! Amerika’da millet maaşının 1/3 ünü iPhone XS e vermeye eriniyor bir de bizimkilere bak! Bitmiş tükenmiş mahvedilmiş içten yanmış ülke!
Çıldırmamak elde değil! Dalga mı geçiyorsunuz? 1000 liraya tft ekranlı dandik telefon? Git ikinci el temiz 5s al yada biraz daha ekle 6 al.75 liray...
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Yanıtla +11
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Umutcan 5 ay
Telefondan uzak durun 8GB hafıza yarısından fazlasını zaten Samsung'un telefona doldurduğu kaldırılamayan gereksiz çöp uygulamalar kaplıyor. Geriye 3-4GB birşey kalıyor.
Tanıdığım şirket hattı için almış, telefonda sadece whatsapp var ve hafızası dolu bana soruyordu nasıl yer açabiliriz diye...
Telefondan uzak durun 8GB hafıza yarısından fazlasını zaten Samsung'un telefona doldurduğu kaldırılamayan gereksiz çöp uygulamalar kaplıyor. Geriye 3-4GB birşe...
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dostum kertenkele 5 ay
Powerbank ın içindeki piller baya işe yarar hazine resmen o paraya devresi de iyidir. Yani içindeki malzeme tamamından daha değerli
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kartal172 5 ay en beğenilen
Çıldırmamak elde değil! Dalga mı geçiyorsunuz? 1000 liraya tft ekranlı dandik telefon? Git ikinci el temiz 5s al yada biraz daha ekle 6 al.

75 liraya powerbank deli misiniz? Trıst marka mı? Elinizde patlar! Gidin Xiaomi mi bank lar var 100 lira daha verin adam gibi hızlı şarjı olan adam gibi bir şey alın!



Lan ne manyak ülkeyiz! Asgari ücret 1600 lira be! Amerika’da millet maaşının 1/3 ünü iPhone XS e vermeye eriniyor bir de bizimkilere bak! Bitmiş tükenmiş mahvedilmiş içten yanmış ülke!
Yanıtla +11
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malkooklam 5 ay
Urban Yudo 5W 39 tl hepside!
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Xiaomiseverim 5 ay
Fiyatlar çöp değil mi ben mi yanlış görüyorum?
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ssbrutality 5 ay
Haaaah Yazıcı tayfası da gelmiş... :D HP yi alın ama kartuşlar pahalı ama wiriless var..Canon'u alın Wireless yok ama kartuşlar ucuz ve doldurulabilir.Donmaz,akmaz,kokmaz.. Baskı kalitesi daha iyi 2Pl damlacık boyutu...bide şuna hastayım Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo geldi aklıma
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cocainbar 5 ay
Sahte apple urunleri satan magzamiydi bunlar. Surekli her hafta ana sayfa haberleri var. kime yaranmaya calisiyorlar acaba :)
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OverClocK1ng 5 ay
Trust Taşınabilir 16.000 lik Powerbank ta 1 adet 10W/2.1A çıkış diyor.
Volt V şeklinde yazılır. W diye yazılan Watt dır.
Ayrıca bunların çıkışları 5 Volt olduğu için 2.1 Amper 10.5 Watt yapıyor.
10W değil...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
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circassianmen 5 ay OverClocK1ng
Watt güçtür. Doğru bir yazıdır. Siz tamamen yanlış anlamışsınız.
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FasTBoY 5 ay OverClocK1ng
10.5 Volt dediğiniz kısımı umarım yanlış yazmışsınızdır.
Derseniz ki; 10W değilde 10.5W olmalıydı yanlış yazmışım diye sorun yok ama bilerek yazdıysanız yanlış yazış şekliniz.
Güç hesaplanırken; Akım ile gerilim çarpılarak bulunur.
P = I.V formülü.
10.5W = 2.1A * 5V
1 Yanıt Yanıtla
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keynan 5 ay
Bende HP yazıcı var ve oldukça memnunum. Ya muadil kartuş kullanın (var bir tane ama denemedim daha), ya da daha iyisi kartuşu kendiniz doldurun (siyahı doldurdum bir kez). Birçok kez doldurmak için hem siyah hem de renkli mürekkebi 50 liraya almıştım bir iki ay önce, maliyet acayip düşüyor. Google'da bir arama orijinal, muadil kartuşların ve doldurma kitlerinin fiyatını gösterecektir. Doldurmak için ise YouTube'da anlatım videoları mevcut.
Ayrıca iki önemli nokta: birincisi, HP yazıcı için özgür GNU/Linux sürücüleri var, Ubuntu 180.04 ile çatır çatır çalışıyor.
İkincisi ise HP yazıcının yerleşik yazılımında bir güvenlik açığı olabileceği. Güncelleme yayınladılar, BİM yapmadıysa cihazın yerleşik yazılımını güncellemeniz gerekir. Bu bağlantıda daha geniş bilgi ve kullanım kılavuzlarını da bulabilirsiniz.
Herhangi bir konuda bu HP yazıcı hakkında sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışırım.
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Umutcan 5 ay
Telefondan uzak durun 8GB hafıza yarısından fazlasını zaten Samsung'un telefona doldurduğu kaldırılamayan gereksiz çöp uygulamalar kaplıyor. Geriye 3-4GB birşey kalıyor.
Tanıdığım şirket hattı için almış, telefonda sadece whatsapp var ve hafızası dolu bana soruyordu nasıl yer açabiliriz diye...
Yanıtla +7
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FTuberk 5 ay
İki yazıcının da maliyeti yüksektir. Daha kompak bir şey bakıyorsanız hp daha iyidir canon biraz daha teknik bu sunulan modeller bakımından. Yalnız bu pc için bir şey sormak istiyorum; 32 gb dahili hafızasında windowsun yıllık güncellemelerini alamıyorsun yanına başka bir hafıza takıldığın oraya yükleyeceğim diyor ama gene hata veriyor bunun gibi bir problemle karşılaşan birileri var mı varsa çözüm bulabilmiş mi eğer bulabilirsem bu soruna çözüm buna benzer pclere bakıcam
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