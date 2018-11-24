Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var

Teknoloji perakendeciliği alanına yeni bir soluk getiren BİM ve A101 marketlerde önümüzdeki hafta da farklı kategorilere yönelik ürünler yer alıyor. Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus bulmak mümkün.

29 Kasım A101 aktüel teknolojik ürünler

29 Kasım A101 marketlerde Samsung Galaxy Grand Prime Plus satışa çıkacak. 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir MediaTek yonga seti eşlik ediyor. 1.5GB RAM ve 8GB dahili kapasiteye sahip olan telefonun arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde flaş destekli kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 2600mAh. Telefonun fiyatı 849TL iken piyasanın biraz daha altında olduğunu söyleyebiliriz.

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Diğer taraftan Samsung marka 55 inçlik 55NU7300 kavisli 4K televizyon da raflarda yerini alacak. Tizen işletim sistemli televizyonda Ultra HD uydu alıcısı yer alıyor. Bluetooth ve WiFi bağlantı teknolojileri barındıran televizyon 20W ses çıkışına sahip. Fiyatı 4499TL olarak belirlenmiş.

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Son olarak daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 179TL fiyat etiketine sahip.

30 Kasım BİM aktüel teknolojik ürünler

30 Kasım BİM aktüel teknolojik ürünler arasında Trust kablosuz şarj cihazı olduğunu görüyoruz. Detay verilmemiş olmakla birlikte Qi uyumlu Urban Yudo 5W modeli olduğunu tahmin ediyoruz. Fiyatı 45TL. Normalde 10W bir model daha var ancak onun fiyatı piyasada 90TL civarında.

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Rainbow Wave aydınlatma sunan Trust Avon oyuncu klavyesi 65TL, 2000DPI hassasiyete sahip LED aydınlatmalı Trust Rava kablolu oyuncu faresi 32.5TL, Trust Ravu kablolu oyuncu kulaklığı 75TL fiyat etiketine sahip.

Yine WiFi özellikle HP Deskjet çok fonksiyonlu yazıcı 169TL ve A101’deki rakibinden daha uygun olduğu görülüyor. 999TL değerinde Hometech dizüstü bilgisayar ise donanımı itibariyle darboğaz yaratacak bir ürüne benziyor.