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Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı

Tarihinde ilk kez Premier League’de şampiyon olan Leicester City, sadece spor basınında değil web sitelerinin performansında da büyük etki yarattı. İyi ama nasıl? Detaylar yazımızda:
3 yıl
8,7b
1
9
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bir futbol takımının şampiyomluğa ulaşması dijital dünyada nasıl bir etkiye sahip olabilir? Çok alakasız gibi görünse de pek de öyle olmadı. Tarihinde ilk kez Premier League’de şampiyon olma başarısını 2015/16 sezonunda gösteren 132 yıllık futbol takımı, bir çok alanda farklı etkiler yarattı.

Bahis şirketlerinin şampiyonluğuna 1'e 5000 oran verdiği kulüp, öncelikle Twitter’da büyük bir etki yarattı. Takımın şampiyonluğu garantilediği 2 Mayıs günü Twitter’ın İngiltere’deki aktifliği %86 arttı. Yani kullanıcılar %86 oranında daha fazla tweet gönderip, retweet yaptı, gönderi beğendi.

İnternet trafiğindeki artış aynı tarihte sosyal ağlar dışındaki web sitelerinin de daha geç yanıt vermesine neden oldu. E-ticaret siteleri başta olmak üzere haber siteleri ve medya organlarına ait web sayfaları iki kat daha uzun sürede yüklendi.

Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı
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Tabi ki web’deki bu genel yavaşlama bahis sitelerinde daha büyük etkiye neden oldu. Bir saniyelik yavaşlamada bile kayıpların çok büyük olduğu ve İngiltere’de çok popüler olan bu sitelerde tepki süreleri 25 saniyeleri buldu ki bu pek de kabul edilebilecek bir durum değil.

İşin asıl vahim tarafı ise hemen hemen her web sitesinin Twitter entegrasyonuna sahip olmasında yatıyor. Bu entegrasyonda Twitter’ın önce yüklenmesini bekleyen sitelerin açılış hızı sadece Twitter etkenine bağlı olarak yoğunluğun başladığı süreçte 35 saniyelere kadar ulaştı.



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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Büyüksün Leicester, Ranieri!
Demek ki 1TL bassaydım şimdi 5000TL param vardı.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Adamlarda ruh var istek var helal olsun çaba var
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Hakettiler zaten bunu.
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alemburda34 3 yıl
hep bizim mi yavaş olacak birazda onlar tatsın.
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UltrAslan_06 3 yıl
harbiden yavaşladı, yoksa 100 megabit internet nasıl yavaşlayabilir :)
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myhotyro 3 yıl
Leicester City'nin web siteleri yavaşladı diye bende herkes gibi kahroluyordum :)))
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BekirTemel 3 yıl
saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar.
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berkayjan 3 yıl
Şu takımdaki ruhun yarısı biraz bizim takımlarımızda olsa! Herkes yadırgamadan kendi takımını tutuyor ama derbi dediğimiz maçların haline bakın. Bu kadar sıkıcı maçlar gördünüz mü siz hayatınızda?
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Büyüksün Leicester, Ranieri!
Demek ki 1TL bassaydım şimdi 5000TL param vardı.
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shadowtr 3 yıl V4LKyR
Sezon başında tüm takımlara oynayacaksın. Sürpriz olursa piyango gibi
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