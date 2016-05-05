Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı

Bir futbol takımının şampiyomluğa ulaşması dijital dünyada nasıl bir etkiye sahip olabilir? Çok alakasız gibi görünse de pek de öyle olmadı. Tarihinde ilk kez Premier League’de şampiyon olma başarısını 2015/16 sezonunda gösteren 132 yıllık futbol takımı, bir çok alanda farklı etkiler yarattı.

Bahis şirketlerinin şampiyonluğuna 1'e 5000 oran verdiği kulüp, öncelikle Twitter’da büyük bir etki yarattı. Takımın şampiyonluğu garantilediği 2 Mayıs günü Twitter’ın İngiltere’deki aktifliği %86 arttı. Yani kullanıcılar %86 oranında daha fazla tweet gönderip, retweet yaptı, gönderi beğendi.

İnternet trafiğindeki artış aynı tarihte sosyal ağlar dışındaki web sitelerinin de daha geç yanıt vermesine neden oldu. E-ticaret siteleri başta olmak üzere haber siteleri ve medya organlarına ait web sayfaları iki kat daha uzun sürede yüklendi.

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Tabi ki web’deki bu genel yavaşlama bahis sitelerinde daha büyük etkiye neden oldu. Bir saniyelik yavaşlamada bile kayıpların çok büyük olduğu ve İngiltere’de çok popüler olan bu sitelerde tepki süreleri 25 saniyeleri buldu ki bu pek de kabul edilebilecek bir durum değil.

İşin asıl vahim tarafı ise hemen hemen her web sitesinin Twitter entegrasyonuna sahip olmasında yatıyor. Bu entegrasyonda Twitter’ın önce yüklenmesini bekleyen sitelerin açılış hızı sadece Twitter etkenine bağlı olarak yoğunluğun başladığı süreçte 35 saniyelere kadar ulaştı.



