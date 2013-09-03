Lenovo, 29-inç boyuta ve 21:9 en-boy oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı





Son zamanlarda büyük teknoloji firmalarının yüksek oranda ilgisini çeken 21:9 en-boy oranına sahip ekran modelleri arasına Lenovo tarafından ThinkVision LT2934z isimli yeni bir model daha eklendi.





Geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kişilere yönelik olarak hazırlanan LT2934z, teknik olarak 29-inç 178/178 derece görüş açısına sahip AH-IPS bir panele, 21:9 en-boy oranına, VGA, HDMI 1.4, MHL (Mobil cihazlar için), Dual-link DVI-D, USB 3.0 ve USB 2.0 gibi geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Tasarımsal olarak siyah ve kırmızının başarılı uyumu ile hazırlanan ürün, firmanın ThinkVision PIP ismini verdiği teknoloji ile iki farklı sinyalden (Örneğin iki farklı bilgisayar) gelen görüntüyü aktif olarak oynatabiliyor. sRGB renk gamutunun % 100"ünü karşılayabilen LT2934z, üzerinde yer alan dahili 2MP kamera ve 3W hoparlör sistemiyle de görüntülü konuşmalar için oldukça uygun bir yapı ortaya koyuyor.





Lenovo tarafından tanıtılan ThinkVision LT2934z ekran modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor. Ürünün IFA 2013 fuarı kapsamında sergileneceği belirtiliyor.

http://www.slashgear.com/lenovo-thinkvision-lt2934z-29-inch-panoramic-monitor-revealed-03295787/