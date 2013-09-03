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Lenovo, 29-inç boyuta ve 21:9 en-boy oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, 29-inç boyuta ve 21:9 en-boy oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı

Son zamanlarda büyük teknoloji firmalarının yüksek oranda ilgisini çeken 21:9 en-boy oranına sahip ekran modelleri arasına Lenovo tarafından ThinkVision LT2934z isimli yeni bir model daha eklendi.

Geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kişilere yönelik olarak hazırlanan LT2934z, teknik olarak 29-inç 178/178 derece görüş açısına sahip AH-IPS bir panele, 21:9 en-boy oranına, VGA, HDMI 1.4, MHL (Mobil cihazlar için), Dual-link DVI-D, USB 3.0 ve USB 2.0 gibi geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Tasarımsal olarak siyah ve kırmızının başarılı uyumu ile hazırlanan ürün, firmanın ThinkVision PIP ismini verdiği teknoloji ile iki farklı sinyalden (Örneğin iki farklı bilgisayar) gelen görüntüyü aktif olarak oynatabiliyor. sRGB renk gamutunun % 100"ünü karşılayabilen LT2934z, üzerinde yer alan dahili 2MP kamera ve 3W hoparlör sistemiyle de görüntülü konuşmalar için oldukça uygun bir yapı ortaya koyuyor.

Lenovo tarafından tanıtılan ThinkVision LT2934z ekran modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor. Ürünün IFA 2013 fuarı kapsamında sergileneceği belirtiliyor.
 
Lenovo, 29-inç boyuta ve 21:9 en-boy oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı
Lenovo, 29-inç boyuta ve 21:9 en-boy oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı

http://www.slashgear.com/lenovo-thinkvision-lt2934z-29-inch-panoramic-monitor-revealed-03295787/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
O arkadaki gazoz açacağı ne ayak??
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
duvara asılsa sık olurdu bence
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DH Misafiri 6 yıl
Bununla bi splitscreen yapılır ama

splitscreen yapma diye üretiyorlar zaten.
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depeche35 6 yıl
Bu saatten sonra HD monitör alınmaz o kesinleşti en azından.
O değil de o kırmızı kuşak gelinler de takıyor.Gelinin Saflığı ve temizliğini simge eder :))
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BLACK PRINCE 6 yıl
Tasarımı hoş değil o nasıl bir görüntü kırmızı kuşak...
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wolf silver 6 yıl
O değıl de lenovo niye üst seviye laptop üretmiyor. Alacaktim bır türlü bulamadım.. Hep alt ve orta seviye üretiyor..
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bjk__nvidia__intel 6 yıl wolf silver
wolf silver

O değıl de lenovo niye üst seviye laptop üretmiyor. Alacaktim bır türlü bulamadım.. Hep alt ve orta seviye üretiyor..

lenovo y500 çift gt 650m ekran kartı i7 3630qm işlemci var bir ara vatan'da 1950'ye satıldı şimdi fiyatını şişirmişler.

ayrıca thinkpad serisi var iş adamları için en dayanıklı laptoplar.
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BluetoothGuy 6 yıl
göz mahveder bu, bi yandan başka yana bakmak zor olur...
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thestell 6 yıl
Bununla bi splitscreen yapılır ama
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