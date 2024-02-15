Lenovo’nun şeffaf ekranlı dizüstü için yeni görsel paylaşıldı

Mobil Dünya Kongresi (MWC) Oldukça etkileyici görünüyor 26 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak. Burada akıllı telefonlardan laptoplara kadar birçok mobil teknolojinin tantıldığını göreceğiz. Lenovo’nun şeffaf dizüstü bilgisayarı da bunlardan birisi olacak.
Lenovo'dan fütüristtik tasarım
Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüde ayrıca sağ tarafta bir güç düğmesi ile birlikte üç bağlantı noktası görülüyor. Ayrıca bir de stylus kalem bulunuyor. Kalemin varlığı dokunmatik ekranın da varlığını doğruluyor. Şimdilik Lenovo’nun bu fütüristtik dizüstü bilgisayarının Windows 11 üzerinde çalıştığı dışında genel özellikleri hakkında bir şey bilinmiyor. Ancak MWC’ye sadece iki hafta kaldığını düşünürsek bunun için çok fazla beklemeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.