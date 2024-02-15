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    Lenovo’nun şeffaf ekranlı dizüstü için yeni görsel paylaşıldı

    Lenovo, MWC kapsamında 2024 için güncellenmiş yeni ürünleriyle birlikte dünyanın ilk ekranlı dizüstü bilgisayarını da tanıtacak gibi görünüyor. Şimdi ise bu cihaz için yeni bir görsel paylaşıldı.
    Lenovo’nun şeffaf ekranlı dizüstü için yeni görsel paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yıla CES 2024’te şeffaf OLED ekranlı televizyonlar ve ekranlar görerek başlamış olsak da görünüşe göre Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te de bu trend devam edecek. Ancak bu sefer bu ekranlar dizüstüne gelecek. Geçtiğimiz hafta Lenovo’nun dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı için bazı görseller paylaşılmıştı. Şimdi ise bu cihaz için yeni bir fotoğraf yayınlandı.

    Mobil Dünya Kongresi (MWC) Oldukça etkileyici görünüyor 26 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak. Burada akıllı telefonlardan laptoplara kadar birçok mobil teknolojinin tantıldığını göreceğiz. Lenovo’nun şeffaf dizüstü bilgisayarı da bunlardan birisi olacak.

    Lenovo'dan fütüristtik tasarım

    Lenovo’nun şeffaf ekranlı dizüstü için yeni görsel paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İlk bakışta cihaz, piyasada ilgi gören Asus’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar gibi görünüyor olsa da bariz bir şekilde farklı. Lenovo’nun bu dizüstü bilgisayarının ekranı tamamen şeffaf (yarı saydam) ve çerçevesiz bir tasarıma sahip. Ancak şimdiye kadar yayınlanan fotoğraflardan anladığımız kadarıyla cihazın klavye bölümü de dokunmatik bir ekran şeklinde işlev görecek.

    Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüde ayrıca sağ tarafta bir güç düğmesi ile birlikte üç bağlantı noktası görülüyor. Ayrıca bir de stylus kalem bulunuyor. Kalemin varlığı dokunmatik ekranın da varlığını doğruluyor. Şimdilik Lenovo’nun bu fütüristtik dizüstü bilgisayarının Windows 11 üzerinde çalıştığı dışında genel özellikleri hakkında bir şey bilinmiyor. Ancak MWC’ye sadece iki hafta kaldığını düşünürsek bunun için çok fazla beklemeyeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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