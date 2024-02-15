Tam Boyutta Gör Yıla CES 2024’te şeffaf OLED ekranlı televizyonlar ve ekranlar görerek başlamış olsak da görünüşe göre Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te de bu trend devam edecek. Ancak bu sefer bu ekranlar dizüstüne gelecek. Geçtiğimiz hafta Lenovo’nun dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı için bazı görseller paylaşılmıştı. Şimdi ise bu cihaz için yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) Oldukça etkileyici görünüyor 26 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak. Burada akıllı telefonlardan laptoplara kadar birçok mobil teknolojinin tantıldığını göreceğiz. Lenovo’nun şeffaf dizüstü bilgisayarı da bunlardan birisi olacak.

Lenovo'dan fütüristtik tasarım

Tam Boyutta Gör İlk bakışta cihaz, piyasada ilgi gören Asus’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar gibi görünüyor olsa da bariz bir şekilde farklı. Lenovo’nun bu dizüstü bilgisayarının ekranı tamamen şeffaf (yarı saydam) ve çerçevesiz bir tasarıma sahip. Ancak şimdiye kadar yayınlanan fotoğraflardan anladığımız kadarıyla cihazın klavye bölümü de dokunmatik bir ekran şeklinde işlev görecek.

Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüde ayrıca sağ tarafta bir güç düğmesi ile birlikte üç bağlantı noktası görülüyor. Ayrıca bir de stylus kalem bulunuyor. Kalemin varlığı dokunmatik ekranın da varlığını doğruluyor. Şimdilik Lenovo’nun bu fütüristtik dizüstü bilgisayarının Windows 11 üzerinde çalıştığı dışında genel özellikleri hakkında bir şey bilinmiyor. Ancak MWC’ye sadece iki hafta kaldığını düşünürsek bunun için çok fazla beklemeyeceğiz.

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Lenovo’nun şeffaf ekranlı dizüstü için yeni görsel paylaşıldı