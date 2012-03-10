Lenovo, ABD'de satılan 50 500 ThinkCentre masaüstü bilgisayarını geri çağırıyor

Dünyanın ikinci büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo'nun hepsi-bir-arada segmentine yönelik olarak ABD'de satışını yaptığı ThinkCentre modellerinden bazıları için geri çağırma programı başlattığı duyuruldu.





Programın kapsamına Mayıs 2010 ve Ocak 2012 tarihleri imal edilen 50 500 adet ThinkCentre M70z ve M90z dokunmatik hepsi-bir-arada bilgisayarları giriyor.





ThinkCentre M70z ve M90z modellerinin yaşadığı problem ise güç kaynağındaki bir bileşen nedeniyle aşırı ısınma ve yangın riskinin ortaya çıkması. Şimdiye kadar yaralanmaya neden olan bir arıza rapor edilmedi ancak sadece bir yangın ve bir aşırı ısınma olayı yaşandı.





Programa dahil M70z veya M90z modellerinin tarih kodları 1001 - 1012, 1101 - 1112, 001 - 012 ve 101 - 112 şeklinde açıklandı.