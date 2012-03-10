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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ABD'de satılan 50 500 ThinkCentre masaüstü bilgisayarını geri çağırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ikinci büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo'nun hepsi-bir-arada segmentine yönelik olarak ABD'de satışını yaptığı ThinkCentre modellerinden bazıları için geri çağırma programı başlattığı duyuruldu.

Programın kapsamına Mayıs 2010 ve Ocak 2012 tarihleri imal edilen 50 500 adet ThinkCentre M70z ve M90z dokunmatik hepsi-bir-arada bilgisayarları giriyor. 

ThinkCentre M70z ve M90z modellerinin yaşadığı problem ise güç kaynağındaki bir bileşen nedeniyle aşırı ısınma ve yangın riskinin ortaya çıkması. Şimdiye kadar yaralanmaya neden olan bir arıza rapor edilmedi ancak sadece bir yangın ve bir aşırı ısınma olayı yaşandı. 

Programa dahil M70z veya M90z modellerinin tarih kodları 1001 - 1012, 1101 - 1112, 001 - 012 ve 101 - 112 şeklinde açıklandı.

http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?DocID=HT071924#rd Yorum Yaz
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interwap 7 yıl en beğenilen
Ülkemizde firmaya cihazın çok ısındığını ilettiğinizde size fazla kullanmayın beyfendi demezse şaşmayın. Adamlar tümünü geri çağırıyor.
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sponger87 7 yıl
Türkiye de olsa kullanıcı hatası der, milleti servislerle yüz göz ederlerdi.
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umut_baris 7 yıl
Bildiğim kadarıyla üretilen sistemler stabilite testine tutuluyor ama testler sırasında gözden kaçan bir şeyler olmuş sanırım.
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E_Aydin35 7 yıl
Bunlar maddi,manevi ciddi zararlara neden oluyor ama farkedilmeside iyi olmuş kimse zarar görmeden Hp ninde batarya problemi bunun gibi bir aralar. :/
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alito 7 yıl
ıslak bez sarın
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interwap 7 yıl en beğenilen
Ülkemizde firmaya cihazın çok ısındığını ilettiğinizde size fazla kullanmayın beyfendi demezse şaşmayın. Adamlar tümünü geri çağırıyor.
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IceRulez 7 yıl
fabrikasyondan sonra bu cihazlar kontrol edilmiyor mu , büyük bir problem bu yahu
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H@$@N 7 yıl IceRulez
IceRulez

fabrikasyondan sonra bu cihazlar kontrol edilmiyor mu , büyük bir problem bu yahu


bencede böyle büyük bir firmanın böyle hata yapmamalı diye düşünüyorum[>:]
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söny 7 yıl
Böyle bi firmadan bu hataları yapmasını görmek sacma geliyor
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