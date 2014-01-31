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Lenovo CEO: Hedefimiz Apple ve Samsung'u geçmek

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Lenovo CEO: Hedefimiz Apple ve Samsung'u geçmek
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Google’dan Motorola’yı satın alarak tüm sahne ışıklarını üzerine toplamayı başaran Lenovo, akıllı telefon pazarındaki hedefini açıkladı: Apple ve Samsung’u geri bırakmak.

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk iki firma olan Apple ve Samsung’u zor günler bekliyor. 2005’de IBM’in bilgisayar birimini satın aldıktan sonra pazarda iyice yaygınlaşan ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Lenovo, benzer başarıyı akıllı telefon pazarında da elde etmeyi hedefliyor.

CNNMoney’e konuşan Lenovo tepe yöneticisi Yuanging Yang, Motorola satın alımının altında yatan temel sebebin akıllı telefon pazarında liderliğe yükselmek olduğunu söyledi. Satın alımla birlikte Apple ve Samsung’un arkasından pazarın en büyük 3.oyuncusu olduklarına dikkat çeken Yang, Apple ve Samsung’u geçerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade etti.

Yang, Motorola markasının ne şekilde yaşatılacağı konusunda yaptığı açıklamada ise Motorola markasının bilinilirliğine dikkat çekerek yeni telefonların Motorola markası altında satışa sunulmasının olası olmakla birlikte; dünyayı ülke ülke analiz ederek nasıl bir marka stratejisi izleyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Lenovo, Motorola’yı 2,9 milyar dolar karşılığında Google’dan satın almıştı.


http://tech.fortune.cnn.com/2014/01/30/lenovo-ceo-on-apple-samsung-our-mission-is-to-surpass-them/ Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Sen bu açıklamayı yaparken Samsung yeni Model çıkartıyor
1 Yanıt Yanıtla +33
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01001101 5 yıl
apple ve samsung'u geçmen için mevcut konsepti çöpe atan yepyeni birşey yapman gerek. örneğin apple zamanında nokia önderliğindeki telefon pazarına minik ekranlı, tuş takımlı bir telefon ile girseydi sap gibi kalırdı. adamlar mevcut yapıyı gereksiz kılan yepyeni bir cihaz ortaya çıkardılar. yani apple aslında telefon sektörünü ele geçirmedi. sadece mevcut telefon sektörünü çöpe attı, kendi önderliğindeki yeni sektörü ortaya çıkardı ve kabul ettirdi. sonra kopyacılar türedi zaten ve eski düzen neredeyse tarih oldu.

sen de böyle bişey yapmazsan ne samsung'u ne de apple'ı geçemezsin. çünkü bunlar artık kanıksanmış markalar, isimleri yetiyor satmak için (neyazık ki)
apple ve samsung'u geçmen için mevcut konsepti çöpe atan yepyeni birşey yapman gerek. örneğin apple zamanında nokia önderliğindeki telefon pazarına minik ekran...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Only Time 5 yıl
ruyasinda heralde
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okan_cehapelioglu 5 yıl
herkes apple ve samsungu geçmek istiyor bakalım kim gececek
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Jacobıan 5 yıl
f/p nin kralını yaparlarsa çıkış yakalarlar belki ayrıca mobil bölümü için farklı bir marka bulmalılar lenovo pek yakışmıyor telefona
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semih4444 5 yıl
































































kaliteli espiri yapmış adamlar ya :):)
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DH Misafiri 5 yıl
Lenove htc ye yada blackberry ye yönelmeli :x
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kyturan1 5 yıl
Adam sarhos heralde. Sallamis.
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BL3E 5 yıl
Motorolayi aldilarya havalarindan gecilmiyor
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yc#1 5 yıl
Sen fazla içme Yang, mokunu çıkarıyorsun
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farukbekl 5 yıl
afedersiz ama b*k geçersiniz...
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Rasim Ozan Kütahyalı. 5 yıl
İmkansız.
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HiGHWAYMOUSE 5 yıl
Thinkphone koysunlar adını. Notebook'da Thinkpad efsaneydi malum...
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