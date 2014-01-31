Lenovo CEO: Hedefimiz Apple ve Samsung'u geçmek

Google’dan Motorola’yı satın alarak tüm sahne ışıklarını üzerine toplamayı başaran Lenovo, akıllı telefon pazarındaki hedefini açıkladı: Apple ve Samsung’u geri bırakmak.

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk iki firma olan Apple ve Samsung’u zor günler bekliyor. 2005’de IBM’in bilgisayar birimini satın aldıktan sonra pazarda iyice yaygınlaşan ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Lenovo, benzer başarıyı akıllı telefon pazarında da elde etmeyi hedefliyor.

CNNMoney’e konuşan Lenovo tepe yöneticisi Yuanging Yang, Motorola satın alımının altında yatan temel sebebin akıllı telefon pazarında liderliğe yükselmek olduğunu söyledi. Satın alımla birlikte Apple ve Samsung’un arkasından pazarın en büyük 3.oyuncusu olduklarına dikkat çeken Yang, Apple ve Samsung’u geçerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade etti.

Yang, Motorola markasının ne şekilde yaşatılacağı konusunda yaptığı açıklamada ise Motorola markasının bilinilirliğine dikkat çekerek yeni telefonların Motorola markası altında satışa sunulmasının olası olmakla birlikte; dünyayı ülke ülke analiz ederek nasıl bir marka stratejisi izleyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Lenovo, Motorola’yı 2,9 milyar dolar karşılığında Google’dan satın almıştı.

http://tech.fortune.cnn.com/2014/01/30/lenovo-ceo-on-apple-samsung-our-mission-is-to-surpass-them/