Lenovo Dijital Dönüşüm Projesi Eskişehir'de







ThinkPad serisi bilgisayarlar ile büyük başarı elde eden ve ülkemizde kurumsal PC sektörünün yüzde 49.9'unu hakimiyeti altına alan Lenovo, KOBİ'lere yönelik projelerine devam ediyor.



Sektörün gelişmesine büyük önem veren Lenovo, KOBİ'lerle, online dünya ile ilgili son gelişmeleri anlattığı Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Eskişehir'de biraraya geldi.



6 Kasım tarihinde Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantı kapsamında Intel Türkiye Pazarlama Müdürü Emre Başkaya, CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Gülfem Çakmakçı yer aldı.



Toplantıda sosyal ağlar, web siteleri gibi online dünya, web sitesine giriş trafiğinin artırılması, e-ticaret ve online dünyada iş fırsatları ile ilgili bilgiler verildi.



KOBİ'lerin yanısıra Anadolu Üniversitesi iletişim kulübü öğrencileri ile de ayrı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Zaytung kurucusu Hakan Bilginer'de katıldı. Toplantı oldukça eğlenceli bir havada geçerken öğrenciler dijital dünya dönüşümü ile ilgili bilgilendirildi.



