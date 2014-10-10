Lenovo PC pazarında payını artırıyor, Apple beşinciliğe yükseldi





Uzun süredir durgun giden PC pazarında Microsoft'un ve donanım ortaklarının almaya çalıştığı tedbirler yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı ve en azından düşüşün yavaşladığına şahit oluyoruz. Durum böyle olunca PC üreticileri de satışlarını artırma eğilimine girdi.





IDC tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek analizine göre geçen yıl HP'den liderliği devralan Lenovo halen bir numara ve pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Firma toplamda 15.7 milyon adet satış yaptı ve satışlarını da yüzde 11 artırdı.





İkinci sıradaki HP, yüzde 5.1 artışla 14.7 milyon satış yaptı ve pazar payını 18.8'e yükseltti. Son çeyrekte en fazla artışı Acer yaşadı. Yüzde 11.4 büyüme yaşayan firma 6.6 milyon adet satış yaptı ve pazar payını da yüzde 8.4'e ulaştırdı.





Listede en büyük sürpriz ise Apple tarafından yapıldı. Birkaç farklı seriden oluşan Mac ailesi ile satış yapan Apple uzun süredir istikrarlı yükselişini dürdürüyordu ve yaklaşık 5 milyon satış ile beşinci sıraya oturmayı başardı. Firmanın pazar payı da yüzde 6.3 oldu. Samsung gibi devlerin dizüstü pazarından çekildiği bir dönemde Apple'ın MacBook ailesi ile başarılı satışlar yapması dikkate değer.





Pazarın geneline bakıldığında ise toplamda 78 milyon PC satışı yapıldığı görülüyor. Pazar yıllık bazda düşüşünü yüzde 1.7'de tutmuş durumda. Önümüzdeki dönemlerde de düşüşün süreceği ancak bunun yüzde 1 seviyesinin altında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.zdnet.com/lenovos-global-pc-market-share-hits-20-7000034499/