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Lenovo PC pazarında payını artırıyor, Apple beşinciliğe yükseldi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo PC pazarında payını artırıyor, Apple beşinciliğe yükseldi

Uzun süredir durgun giden PC pazarında Microsoft'un ve donanım ortaklarının almaya çalıştığı tedbirler yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı ve en azından düşüşün yavaşladığına şahit oluyoruz. Durum böyle olunca PC üreticileri de satışlarını artırma eğilimine girdi. 

IDC tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek analizine göre geçen yıl HP'den liderliği devralan Lenovo halen bir numara ve pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Firma toplamda 15.7 milyon adet satış yaptı ve satışlarını da yüzde 11 artırdı. 

İkinci sıradaki HP, yüzde 5.1 artışla 14.7 milyon satış yaptı ve pazar payını 18.8'e yükseltti. Son çeyrekte en fazla artışı Acer yaşadı. Yüzde 11.4 büyüme yaşayan firma 6.6 milyon adet satış yaptı ve pazar payını da yüzde 8.4'e ulaştırdı.

Listede en büyük sürpriz ise Apple tarafından yapıldı. Birkaç farklı seriden oluşan Mac ailesi ile satış yapan Apple uzun süredir istikrarlı yükselişini dürdürüyordu ve yaklaşık 5 milyon satış ile beşinci sıraya oturmayı başardı. Firmanın pazar payı da yüzde 6.3 oldu. Samsung gibi devlerin dizüstü pazarından çekildiği bir dönemde Apple'ın MacBook ailesi ile başarılı satışlar yapması dikkate değer.

Pazarın geneline bakıldığında ise toplamda 78 milyon PC satışı yapıldığı görülüyor. Pazar yıllık bazda düşüşünü yüzde 1.7'de tutmuş durumda. Önümüzdeki dönemlerde de düşüşün süreceği ancak bunun yüzde 1 seviyesinin altında olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.zdnet.com/lenovos-global-pc-market-share-hits-20-7000034499/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Mac'in piyasasının yükselmesinin bir nedeni de iPhone olmaktadır. iPhone'a uygulama veya design yapmak isteyen developer ve designer'lar mac almak zorunda kalıyor. Bu nedenle mac satışları iPhone'nun popülerliği ile doğru orantılı yükselecektir.
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Supernaturalk 4 yıl
Lenova hp dururken asus bunlarla kapışamaz bence.
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Road.Runner 4 yıl
Asus nerde
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Lightr 4 yıl
Dürdürüyordu?
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Fenomenon 4 yıl
zaten sony, samsung, toshiba çekildi. diğerlerinin pazar payının artması çok normal.
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mtvh3570 4 yıl
güzel haber teşekkürler dh
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AYIBOGAN 4 yıl
5 yıldır Macbook kullanıcısıyım ne format attım ne yavaşlama var.Virüs derdi desen 1 kere bile başım ağrımadı.Oyun için alınmıyorsa ve illa MS programları kullanmak zorunda değilseniz Macbook en iyi seçenketir.5 yıl içinde Normal bir dizüstü alsaydım 2 veya 3 kere değiştirmiştim ve daha pahalıya gelmişti bile.
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engurlu 4 yıl AYIBOGAN
AYIBOGAN
5 yıldır Macbook kullanıcısıyım ne format attım ne yavaşlama var.Virüs derdi desen 1 kere bile başım ağrımadı.Oyun için alınmıyorsa ve illa MS programları kullanmak zorunda değilseniz Macbook en iyi seçenketir.5 yıl içinde Normal bir dizüstü alsaydım 2 veya 3 kere değiştirmiştim ve daha pahalıya gelmişti bile.

Cihazi oldugu gibi kullanirsan yavaslama olmaz ama is amacli kullanip biraz aplikasyon yuklendinmi maalesef yavasliyor..
Virus derdi olmasa da bana gore arada format atmak gerekli cunku acilis hizi asiri yavasliyor ve kasmalar yapabiliyor folder acarken filan..

5 yilda normal ev kullanicisi normal bir pc laptop ta olsa sikinti yasamaz..7 sene kullandigim Sony Vaio'mdan ve sonrasinda 4 sene kullandigim Asus laptoptan dolayi tecrubeyle sabittir..
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1BilimAdamı 4 yıl
ASUS yok mu
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Profes07sional 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
ASUS yok mu

Harbinden acer asusu geçmiş mi ?
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