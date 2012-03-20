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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ThinkPad Edge E430 ve E530 modelleri batarya koruma programı ile birlikte gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ikinci büyük PC üreticisi Lenovo'nun ThinkPad Edge serisini yıl ortasında yenileyeceği geçtiğimiz CES 2012 fuarında açıklanmıştı. USB 3.0 ve Ivy Bridge işlemcilerin yanında firmanın batarya koruma programına dahil olacak ilk modeller yine ThinkPad Edge serisinden olacak.

Battery Safeguard adı verilen programa dahil taşınabilir bilgisayarlar sadece Lenovo üretimi bataryalar ile çalışabilecek. Bilgisayar, batarya takıldığında Lenovo'nun kendi bataryalarına özel geliştirdiği yonganın olup olmadığını tarayacak ve yonga bulunmayan batarya olursa cihaz çalışmayı reddedecek. Yazıcı kartuşlarındakine benzer olan bu sistemde bazı cihazların uyarı mesajı vereceği de belirtiliyor.

E430 ve E530 modellerinin hangi konfigürasyonda geleceği henüz açıklanmadı. Ancak alüminyum gövde ve parlamayı önleyen ekran sunan E430 Plus ve E530 Plus modellerinin de olacağı seri Mayıs ayında piyasada olacak. 15 inçlik bir E530 modeli ise AMD Trinity işlemcisi ile Haziran ayında satışa sunulacak.




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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar bana yurt dışından Lenovo ThinkPad Edge E530 geldi çalıştırmak istedim ama hdd yi görmuyor bana yardımcı olurmusunuz
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DH Misafiri 7 yıl
Lenovo ThinkPad Edge E530 ve Lenovo Essential G570 59-324362 arasındaki fark nedir?? aslında sorum şöyle.. ben lenovo pc alıcam: lenovo thinkpad mı yoksa lenovo essential mı? bir diğer şekliyle thinkpad ile essential özellikleri neler?
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DH Misafiri 7 yıl
Lenovo'nun Türkiye sitesine gözatarsanız göreceksiniz ki pek çok üst model ülkemize sevk edilmektedir. Yetkili dağıtıcı kanalı üzerinden Thinkpad temin edebilirsiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
Lenovo'nun Türkiye sitesine gözatarsanız göreceksiniz ki pek çok üst model ülkemize sevk edilmektedir. Yetkili dağıtıcı kanalı üzerinden Thinkpad temin edebilirsiniz.
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E_Aydin35 7 yıl
Lenovo bu tür değişik hizmetler ile yani kamera ile yüz tanıma özelliği olsun, parmak izi okuma olsun şimdide batary aile ilgili değişik bir şart sunmuş ama pek eleştirmem doğrusu.. Bu arada bu dizüstülere bakılırsa boyutları sanki gördüğüme göre dah aküçük ve farklı bir tasarım ele almışlar..
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söny 7 yıl
tamamen para kazanılma amaçlı yapılıyor lenovo taktikleri kullancıları bu tür ürünleri seviyor olsa gerek
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Stanislas Xavier 7 yıl
Orjinal aksesuar satın alınsın diye yapılmış gibi ancak bu aletlerin aksesuar piyasasının bu kadar geniş olduğunu sanmıyorum.yani burada asıl amaç kar etmek gibi durmuyor.Thinkpad benim için tutku sayılır..Artık üst model thinkpadleri türkiyede görmek istiyoruz !var olan bir kaç modelde atom seviyesinde işlemciler vs.
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