Lenovo ThinkPad Edge E430 ve E530 modelleri batarya koruma programı ile birlikte gelecek

Dünyanın ikinci büyük PC üreticisi Lenovo'nun ThinkPad Edge serisini yıl ortasında yenileyeceği geçtiğimiz CES 2012 fuarında açıklanmıştı. USB 3.0 ve Ivy Bridge işlemcilerin yanında firmanın batarya koruma programına dahil olacak ilk modeller yine ThinkPad Edge serisinden olacak.





Battery Safeguard adı verilen programa dahil taşınabilir bilgisayarlar sadece Lenovo üretimi bataryalar ile çalışabilecek. Bilgisayar, batarya takıldığında Lenovo'nun kendi bataryalarına özel geliştirdiği yonganın olup olmadığını tarayacak ve yonga bulunmayan batarya olursa cihaz çalışmayı reddedecek. Yazıcı kartuşlarındakine benzer olan bu sistemde bazı cihazların uyarı mesajı vereceği de belirtiliyor.





E430 ve E530 modellerinin hangi konfigürasyonda geleceği henüz açıklanmadı. Ancak alüminyum gövde ve parlamayı önleyen ekran sunan E430 Plus ve E530 Plus modellerinin de olacağı seri Mayıs ayında piyasada olacak. 15 inçlik bir E530 modeli ise AMD Trinity işlemcisi ile Haziran ayında satışa sunulacak.











