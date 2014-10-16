Lenovo, Xiaomi'ye rakip oluyor





Xiaomi'nin internet üzerinden ağırlıklı olmak üzere başarılı satışlar yapması ve satış yönetimini de iyi becermesi sayesinde ülkenin bir numarası haline gelmesi, rakiplerine de yeni adımlar attırıyor.





OnePlus firmasının perde arkasında Oppo'ya bağlı internet odaklı bir iştirak olduğu iddiaları devam ederken, Lenovo bu iddiaları destekleyecek bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.





Firma akıllı telefonlarının genelde operatörler ve perakende zincirleri üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Ancak internet konusunda biraz zayıf kalıyor. Mevcut organizasyon yapısında internet satışları için yeni bir bölüm açmak ve istihdam yapmak ise firmaları oldukça zorluyor. Bu bakımdan Lenovo, Çin'de yeni bir iştirak kuracak ve bu firma internet üzerinden akıllı telefon satışlarına odaklanacak.





Nisan 2015 tarihinde kurulacak olan iştirakin henüz ismi belli değil. Lenovo'nun Çin ve Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu başkanı yeni iştirakin başına geçecek. Mobil bölüm başkanı ise yönetim kurulu başkanı olacak. İştirakin global olarak dağıtım yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Lenovo ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler paylaşacak.

http://www.electronista.com/articles/14/10/15/new.company.to.launch.under.new.brand.in.2015.focus.on.internet.based.sales/