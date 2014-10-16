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Lenovo, Xiaomi'ye rakip oluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, Xiaomi'ye rakip oluyor

Xiaomi'nin internet üzerinden ağırlıklı olmak üzere başarılı satışlar yapması ve satış yönetimini de iyi becermesi sayesinde ülkenin bir numarası haline gelmesi, rakiplerine de yeni adımlar attırıyor. 

OnePlus firmasının perde arkasında Oppo'ya bağlı internet odaklı bir iştirak olduğu iddiaları devam ederken, Lenovo bu iddiaları destekleyecek bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Firma akıllı telefonlarının genelde operatörler ve perakende zincirleri üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Ancak internet konusunda biraz zayıf kalıyor. Mevcut organizasyon yapısında internet satışları için yeni bir bölüm açmak ve istihdam yapmak ise firmaları oldukça zorluyor. Bu bakımdan Lenovo, Çin'de yeni bir iştirak kuracak ve bu firma internet üzerinden akıllı telefon satışlarına odaklanacak. 

Nisan 2015 tarihinde kurulacak olan iştirakin henüz ismi belli değil. Lenovo'nun Çin ve Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu başkanı yeni iştirakin başına geçecek. Mobil bölüm başkanı ise yönetim kurulu başkanı olacak. İştirakin global olarak dağıtım yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Lenovo ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler paylaşacak.  

http://www.electronista.com/articles/14/10/15/new.company.to.launch.under.new.brand.in.2015.focus.on.internet.based.sales/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Geleceğin satış sisteminin böyle olacağı doğru.Geleceğin ölçümüde böyle olacak... toplistoftheworld.com/...
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N0YAN 5 yıl
güzel oldu bu haber.Böyle sürtüşmeler iyidir
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Du7di34 5 yıl
eLimde bir tane k910 vibe z bir tane z7 max var almak isteye
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yilmazguney 5 yıl Du7di34
Ikinci ele ilan açsana
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TechnoKolik199 5 yıl
Türkiyeye gelsin yeter bunu da mı ben diyim
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MaDMaxiBo 5 yıl
Vibe olabilir ismi aslında.
Lenovonun telefon markası
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1BilimAdamı 5 yıl
Geleceğin satış Sistemi böyle olacak.Kaliteli ve ucuz
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AUZEF 5 yıl
çok geç aldım laptopu ama asus aldım asus yapsın böyle şeyler
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