Lenovo, ZUK adında yeni bir akıllı telefon markasını hayata geçirdi

Haber Editörü
Global akıllı telefon pazarında üçücü sıradaki yerini koruyan Lenovo, pazardaki etkisini artırmak adına yeni bir akıllı telefon markasını hayata geçirdiğiniz duyurdu. Yeni marka ZUK adını taşıyor.
ZUK markası altında Lenovo'nun fiyat-performans dengesini iyi kuran akıllı telefonlarını göreceğiz. Ayrıca bazı özelliklerle ZUK markası akıllı telefonlar sınıfında farklılaşmaya çalışacak.
ZUK markasının ilk amiral gemi modeli ZUK Z1 adını taşıyacak. Modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4000mAh+ gücünde batarya, 4G LTE desteği, U-Touch adında yeni bir dokunmatik tecrübesi şeklinde özellikler olacak.
Z1 modelinde iddialara göre 5.5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, güçlü bir işlemci yer alacak. Modelin Ağustos/Eylül döneminde 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağı belirtiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Lenovos-new-ZUK-brand-to-ship-its-first-Z1-flagship-with-huge-battery-and-U-Touch-swipe-pad_id70941 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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