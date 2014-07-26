Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo akıllı gözlüğünü tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
370
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo akıllı gözlüğünü tanıttı

K920 amiral gemi modeli ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Lenovo, farklı bir ürünle daha gündeme oturmayı başardı. Firma bu kez Google Glass'ın karşısına çıkıyor.

Lenovo C1 adındaki akıllı gözlük firmanın bu alandaki ilk ürünü olma özelliğine de sahip ve rakibi gibi orta seviye bir akıllı telefonun özelliklerine sahip olduğu düşünülüyor. Lenovo akıllı gözlüğü için Ekim ayında detaylı bir açıklama yapacak. Şimdilik yüzeysel bazı bilgiler veriliyor.

Kompakt bir yapıya sahip olan Lenovo C1 modelinde 12GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.0.4 işletim sistemi, touchpad, WiFi, Bluetooth, ses tanıma özelliği, el hareketi ile kontrol şeklinde özellikler mevcut. Görüntülerin yine sağ cama denk gelen lens üzerine yansıtıldığı tahmin ediliyor.

Lenovo yeni akıllı gözlüğünü diğer firmalarla işbirliği içerisinde geliştirmeyi istiyor ve bu amaçla da NBD adında bir platform başlattığını duyurdu. Cihazın Ekim ayına kadar donanım bazında yükseltmelere sahne olması bekleniyor. 

Google Glass yaklaşım 1500$ fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. Lenovo C1'in ise rekabetçi bir fiyat üzerinden satışa çıkacağı ve başarılı satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.  

http://androidcommunity.com/lenovo-announces-google-glass-rival-push-for-collaboration-20140725/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adularya 5 yıl
ok lenovo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xanthochroid 5 yıl
Çok kaba duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamitozlu 5 yıl
Dizayn etmek bu kadar mı zor? Kamera kaş ortasının olduğu yerde cam her iki cama yayılır. Yan çerçeveleri de donanımı dağıt! Çok mu uçarı bir fikir? Kısacası normal gözlük gibi çıkartsanız tutacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
Güneş gözlüğü tarzında da çıkar artık, casusluklar diz boyu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl hamitozlu
hamitozlu

Dizayn etmek bu kadar mı zor? Kamera kaş ortasının olduğu yerde cam her iki cama yayılır. Yan çerçeveleri de donanımı dağıt! Çok mu uçarı bir fikir? Kısacası normal gözlük gibi çıkartsanız tutacak.

Bu sefer ağırlık artmaz mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_divx 5 yıl
ateş ediyormu? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnszfr 5 yıl
camdaki şey çok kalas durmuyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caglet 5 yıl
Bu nedir ya :S berbat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GylR? 5 yıl
Google tutmadı ki bu tutcak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl GylR?
GylR?

Google tutmadı ki bu tutcak.

google mı tutmadı? Allah Allah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alex Higgins 5 yıl
0 yanlış oldu herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsung95 5 yıl
ooo android 4.0.4, alırım bi dal
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
370 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo ve Google Glass
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper VIA V8 video inceleme 5 yıl 2si1 "Bi garip" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim