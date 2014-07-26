Lenovo akıllı gözlüğünü tanıttı





K920 amiral gemi modeli ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Lenovo, farklı bir ürünle daha gündeme oturmayı başardı. Firma bu kez Google Glass'ın karşısına çıkıyor.





Lenovo C1 adındaki akıllı gözlük firmanın bu alandaki ilk ürünü olma özelliğine de sahip ve rakibi gibi orta seviye bir akıllı telefonun özelliklerine sahip olduğu düşünülüyor. Lenovo akıllı gözlüğü için Ekim ayında detaylı bir açıklama yapacak. Şimdilik yüzeysel bazı bilgiler veriliyor.





Kompakt bir yapıya sahip olan Lenovo C1 modelinde 12GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.0.4 işletim sistemi, touchpad, WiFi, Bluetooth, ses tanıma özelliği, el hareketi ile kontrol şeklinde özellikler mevcut. Görüntülerin yine sağ cama denk gelen lens üzerine yansıtıldığı tahmin ediliyor.





Lenovo yeni akıllı gözlüğünü diğer firmalarla işbirliği içerisinde geliştirmeyi istiyor ve bu amaçla da NBD adında bir platform başlattığını duyurdu. Cihazın Ekim ayına kadar donanım bazında yükseltmelere sahne olması bekleniyor.





Google Glass yaklaşım 1500$ fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. Lenovo C1'in ise rekabetçi bir fiyat üzerinden satışa çıkacağı ve başarılı satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

http://androidcommunity.com/lenovo-announces-google-glass-rival-push-for-collaboration-20140725/