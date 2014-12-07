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Lenovo giriş seviyesi K3 Music Lemon akıllı telefonunu tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo giriş seviyesi K3 Music Lemon akıllı telefonunu tanıttı

Amiral gemi seviyesindeki akıllı telefonlar arasındaki rekabet son dönemlerde iyice hareketlenmişken, giriş seviyesindeki akıllı telefonlar arasında da sıkı bir rekabet mevcut. Bu rekabet de genelde Çinli firmalar arasında geçiyor. 

Lenovo'nun önceki gün lanse ettiği K3 Music Lemon adlı akıllı telefonu da buna örnek olarak gösterilebilir. Lenovo yaklaşık 97$ fiyat etiketine sahip olan K3 Music Lemon ile giriş seviyesinde başarı elde etmeyi planlıyor. 

Lenovo K3 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti kullanılmış. Adreno 306 grafik birimi ve 1GB RAM ile bilrlikte Lenovo K3 modelinin sınıfında iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz. 

Arka kısmında 8MP çözünürlükte, ön kısmında 2MP çözünürlükte bir kameranın bulunduğu model 16GB artırılabilir hafıza, 2300mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip. 

Modelin ön plana çıkan özelliği ise Waves MaxxAudio yazılımı ile yüklü geliyor olması. Teknolojileri ile ödül almış bu yazılım dinamik mesafeyi artırarak tepki frekanslarının ve dolayısıyla ses kalitesinin yükselmesini sağlıyor. Yazılım hali hazırda Asus FonePad, Oppo Find 7 gibi modellerde de önyüklü olarak sunuluyordu. Lenovo K3 Çin'de sadece çevrimiçi mağazalar üzerinden satışa başladı. 

http://www.androidheadlines.com/2014/12/lenovos-sub-100-k3-music-lemon-handset-gets-introduced-china.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl
arka kapak rengini sevdim kaybolması biraz zor olacak gibi :)
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Guest-0924579C4 4 yıl
başbakan yeni luks vergilerini açıkladı artık bu telfonda hayal oldu bir ton vergi gelir artık.
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DH Misafiri 4 yıl
ya bu telefon ureticilerine birisi desin artik snepdragon 600 bir telefon yapsalarda ekran 5 nch cozunurluk 720p olsa ram 2 gb olsa baska firmalar telefon satamaz ya diyorum birileri yapsa su konbinasyonu
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mgokhanozen 4 yıl
399₺ etiket koysunlar çok satar. Ucuz olduğu için bizim zengin!? halkımız patlama yapmasın diye eleştirir yani. Alınır tepe tepe kullanılır bu telefon.
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POTENZA06 4 yıl
Huawei satiyor 400$a
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thestell 4 yıl
Fiyat çok iyi bir de 2 gb ram olsaydı kusursuz olurdu.
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Captain_Ivy 4 yıl
Lenovo Türkiye pazarında baya faal durumda, bu ürünü getirir mi ki acep?
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sercandk 4 yıl
Tasarım özellikler lenovo kalitesi. Bir de fiyata bakıyorsunuz 97$. Gel de cildirma arkadaş. Bizse sadece uzaktan izliyoruz
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tatlıcak 4 yıl
500 tl fiyatla gelse ortada ne vestel ne gm kalır ..
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Şaban Oğlu Şaban 4 yıl
Bu giriş seviyesi telefonu ve bizim Discovery'den bir tık daha yukarıda


Gel Lenovo gel
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Vendetta1907 4 yıl
Ne 500 ne 600 abi aynı şeyi Xiaomi'de yaptınız. 97$ etiket fiyatı var, sizin isteyeceğiniz fiyat maksimum 400 TL olmalı. Abi ne meraklıyız hep üst limitten okşanmaya ya.

Ayrıca Lenovo Türkiye sayfasına bakıyorum Allah belalarını vermesin, 12 Kasım'dan beri Yoga Tablet reklamı yapıyorlar. Hey Allah'ım ya...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Resmen tatlı limon olmuş. Genel olarak Lenovo marka telefonları sevmiyorum ama bu olmuş.
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turker03 4 yıl
97 dolar mı 97 dolar mıııııı yok artık, aynen arkadaşlar size katılıyorum bu vestel filan gerçekten hak ediyor yani hadi beyaz eşyada hatta tvde tamam sen kendini yabancı firmalarla aynı seviyede görüyorsun ki haklısında ama akıllı telefon piyasasına yeni girmişsin, halkın üzerinde vestel yazan telefona karşı algısı belli, sen kalk sanki çokta değişik bir özelliğin varmış gibi 700 800 tlden telefon sat, yani ben ki milliyetçi bir insanım ama bunun yerli olma ile veya maliyetle alakası yok akıl tutulması yani. Yani işçi maliyetleri oradaki kadar ucuz değil tamam ama en basitinden taşıma dağıtım gibi maliyetlerin neredeyse sıfır senin Türkiyede ayrıca yeni girmişsin köklü de firmasın karından feragat et piyasa ilk girişinde. Allah akıl fikir versin
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endülüs_faruki 4 yıl
türkiye lenovo genel müdürü Gulfem Cakmakci 2014 sonu telefon satışına başlıyacaz diye röportaj vermişti

HANİ NERDEEEEE
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ardarda45 4 yıl
97$ tele bak ah ulenn
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Saleel al Sawarim 4 yıl
Vestel'e küfür edeceğim ne çekti bu halk sizden,kendi halkını sömüren başka firma var mı? 400 $'a satıyor aynı özellikteki telefonu.
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