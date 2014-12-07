Lenovo giriş seviyesi K3 Music Lemon akıllı telefonunu tanıttı





Amiral gemi seviyesindeki akıllı telefonlar arasındaki rekabet son dönemlerde iyice hareketlenmişken, giriş seviyesindeki akıllı telefonlar arasında da sıkı bir rekabet mevcut. Bu rekabet de genelde Çinli firmalar arasında geçiyor.





Lenovo'nun önceki gün lanse ettiği K3 Music Lemon adlı akıllı telefonu da buna örnek olarak gösterilebilir. Lenovo yaklaşık 97$ fiyat etiketine sahip olan K3 Music Lemon ile giriş seviyesinde başarı elde etmeyi planlıyor.





Lenovo K3 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti kullanılmış. Adreno 306 grafik birimi ve 1GB RAM ile bilrlikte Lenovo K3 modelinin sınıfında iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.





Arka kısmında 8MP çözünürlükte, ön kısmında 2MP çözünürlükte bir kameranın bulunduğu model 16GB artırılabilir hafıza, 2300mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip.





Modelin ön plana çıkan özelliği ise Waves MaxxAudio yazılımı ile yüklü geliyor olması. Teknolojileri ile ödül almış bu yazılım dinamik mesafeyi artırarak tepki frekanslarının ve dolayısıyla ses kalitesinin yükselmesini sağlıyor. Yazılım hali hazırda Asus FonePad, Oppo Find 7 gibi modellerde de önyüklü olarak sunuluyordu. Lenovo K3 Çin'de sadece çevrimiçi mağazalar üzerinden satışa başladı.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/lenovos-sub-100-k3-music-lemon-handset-gets-introduced-china.html