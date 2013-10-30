Lenovo, giriş ve orta segment akıllı telefonlar için vites yükseltiyor

Bilgisayar alanındaki başarılarını Asya Pasifik bölgesi akıllı telefon pazarında da göstermeye başlayan Lenovo, sürdürülebilir başarı için yeni hamlelerini oynamaya hazırlanıyor.

Uzakdoğunun saygın yayın organlarından Digitimes'ın edindiği bilgilere göre Lenovo, gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan giriş ve orta segment akıllı telefonlarının üretimini, içinde bulunduğumuz çeyrekte %20 arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşabilmeyi hedefliyor.

Hali hazırda ürünlerinin %80'inin satışını gerçekleştirdiği Çin'de yükselen talebe bu hamleyle cevap vermek isteyen firmanın, kar marjını daha yüksek seviyeye çekebilmek için O-Film ve Tianma Micro-electronics gibi düşük fiyatlı çözümler geliştiren tedarikçilerle işbirliğine gitme planları yaptığı gelen bilgiler arasında.

http://www.digitimes.com/news/a20131025PD207.html