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Lenovo, giriş ve orta segment akıllı telefonlar için vites yükseltiyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lenovo, giriş ve orta segment akıllı telefonlar için vites yükseltiyor

Bilgisayar alanındaki başarılarını Asya Pasifik bölgesi akıllı telefon pazarında da göstermeye başlayan Lenovo, sürdürülebilir başarı için yeni hamlelerini oynamaya hazırlanıyor.

Uzakdoğunun saygın yayın organlarından Digitimes'ın edindiği bilgilere göre Lenovo, gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan giriş ve orta segment akıllı telefonlarının üretimini, içinde bulunduğumuz çeyrekte %20 arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşabilmeyi hedefliyor.

Hali hazırda ürünlerinin %80'inin satışını gerçekleştirdiği Çin'de yükselen talebe bu hamleyle cevap vermek isteyen firmanın, kar marjını daha yüksek seviyeye çekebilmek için O-Film ve Tianma Micro-electronics gibi düşük fiyatlı çözümler geliştiren tedarikçilerle işbirliğine gitme planları yaptığı gelen bilgiler arasında.


http://www.digitimes.com/news/a20131025PD207.html Yorum Yaz
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JoeyBane 5 yıl
Resmen diyor ki gel bana drop test yap:D
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OverClocK1ng 5 yıl
Yalnız şekle bittim resmen. Çok şık ya...
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DH Misafiri 5 yıl
Lenovo K900 çok hasta oldum ama türkiyede maalesef satılmıyor ne yazık ki....Çelik Kasa Gorilla Glass 3 Ekran taş gibi telefon vallahi....Türkiyede satılsaydı kesin alırdım...:-(
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Granes 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Lenovo K900 çok hasta oldum ama türkiyede maalesef satılmıyor ne yazık ki....Çelik Kasa Gorilla Glass 3 Ekran taş gibi telefon vallahi....Türkiyede satılsaydı kesin alırdım...:-(
Koyu kısım dışında diğerlerine katılıyorum.Fiyatı bilemediğimiz için o kısma katılıyorum diyemeceğim.Ama gerçekten güzel telefon.
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kpln04 5 yıl
haberde fotosu olan tel dehşet görünüyor
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