Lenovo, markasız akıllı telefon işine giriyor

Akıllı telefon sektöründe kendi markası ile üretim yaparak pazarda belirli bir pay sahibi olan pek çok firma mevcut. Aynı zamanda farklı bir üretici için akıllı telefon üreten ve bu nedenle piyasada kendine ait tanınmış bir markası olmayan firmalar da bulunuyor.





Compal, Foxconn gibi örnekler vereceğimiz bu firmalar sipariş kadar üretim yapıyor ve müşterisine teslim ediyor. Bu sayede üretim bantları boş kalmıyor ve her halükarda sipariş modeller tüketiciye ulaşarak satış başarıları elde ediyor. Ayrıca markanın tanıtımı, perakende anlaşmaları gibi diğer yorucu işlere de gerek kalmıyor.





Akıllı telefon pazarında geçen yıl hızlı bir yükselişe geçen ve üçüncülük koltuğuna oturan Lenovo, bu yılın ikinci yarısında kan kaybetmeye ve mali tablolarda zarar yaşamaya başladı. Bu bakımdan karlılığı sürdürmek adına firma strateji değişikliğine gidiyor.





Akıllı telefon pazarında OEM de diyebileceğimiz markasız üretim alanına el atmaya hazırlanan Lenovo, bundan sonra üretim bantlarını müşterisi olan akıllı telefon üreticilerine açacak. Müşterilerin taleplerine göre farklı özelliklerde ve boyutlarda markasız akıllı telefonlar üretecek. Müşterileri ise kendi markalarını basarak cihazları tüketicilere ulaştıracak.





Lenovo'nun kendi markasını taşıyan akıllı telefonların satışları düşse bile üretim bantları bu düşüşten etkilenmeyecek ve tam kapasite olarak çalışmaya devam edecek. Böylece Lenovo karlılık konusunda elini güçlendirmiş olacak.





Lenovo'nun kısa bir süre içerisinde markasız akıllı telefon üretimine başlaması beklenirken, aynı sektörde faaliyet gösteren Compal Electronics, FIH Mobile ve Foxconn gibi şirketlerin bu hamleden olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

http://www.gizmochina.com/2015/09/10/lenovo-to-enter-oem-business-will-start-manufacturing-handsets/