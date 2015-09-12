Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, markasız akıllı telefon işine giriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
2
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, markasız akıllı telefon işine giriyor

Akıllı telefon sektöründe kendi markası ile üretim yaparak pazarda belirli bir pay sahibi olan pek çok firma mevcut. Aynı zamanda farklı bir üretici için akıllı telefon üreten ve bu nedenle piyasada kendine ait tanınmış bir markası olmayan firmalar da bulunuyor. 

Compal, Foxconn gibi örnekler vereceğimiz bu firmalar sipariş kadar üretim yapıyor ve müşterisine teslim ediyor. Bu sayede üretim bantları boş kalmıyor ve her halükarda sipariş modeller tüketiciye ulaşarak satış başarıları elde ediyor. Ayrıca markanın tanıtımı, perakende anlaşmaları gibi diğer yorucu işlere de gerek kalmıyor. 

Akıllı telefon pazarında geçen yıl hızlı bir yükselişe geçen ve üçüncülük koltuğuna oturan Lenovo, bu yılın ikinci yarısında kan kaybetmeye ve mali tablolarda zarar yaşamaya başladı. Bu bakımdan karlılığı sürdürmek adına firma strateji değişikliğine gidiyor.

Akıllı telefon pazarında OEM de diyebileceğimiz markasız üretim alanına el atmaya hazırlanan Lenovo, bundan sonra üretim bantlarını müşterisi olan akıllı telefon üreticilerine açacak. Müşterilerin taleplerine göre farklı özelliklerde ve boyutlarda markasız akıllı telefonlar üretecek. Müşterileri ise kendi markalarını basarak cihazları tüketicilere ulaştıracak. 

Lenovo'nun kendi markasını taşıyan akıllı telefonların satışları düşse bile üretim bantları bu düşüşten etkilenmeyecek ve tam kapasite olarak çalışmaya devam edecek. Böylece Lenovo karlılık konusunda elini güçlendirmiş olacak. 

Lenovo'nun kısa bir süre içerisinde markasız akıllı telefon üretimine başlaması beklenirken, aynı sektörde faaliyet gösteren Compal Electronics, FIH Mobile ve Foxconn gibi şirketlerin bu hamleden olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.  

http://www.gizmochina.com/2015/09/10/lenovo-to-enter-oem-business-will-start-manufacturing-handsets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kandal_gr 4 yıl
Lenovo'nun ürünlerini zaten motorola üretmiyor muydu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 4 yıl
`Raikonen`
kadirirdem bekleyip görecegiz nasıl olacak bakalım...
bi insan neden bunu yazma ihtiyacı duyar ki?

POST KASMAK.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobu 4 yıl
fiyat politikası sattırmıyor telefonlar kağıt üzerinde hem donanımsal olarak hemde tasarımsal olarak kötü gözükmüyor alınası gözüküyor fakat telefon alacak adam aynı parayı verecekken lenovonun telefonları yerine telefon sektöründe adı daha çok geçen markaların telefonlarına yöneliyor hayranları veya farklı bir şeyler denemek isteyen gidip alıyor işte o zaman zarar etmeye başlıyorlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
artık bunlarıda türkcell, Vodafone, Teknosa, general mobile yada vestelde görecez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
bekleyip görecegiz nasıl olacak bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 4 yıl
kadirirdem

bekleyip görecegiz nasıl olacak bakalım...

bi insan neden bunu yazma ihtiyacı duyar ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
Foxconn bu işin piri oldu hiçbirşey yapmasa sadece Apple için cihaz üretse adamlar yıl sonunda yine karda. Zaten artık firmayı hep Apple haberlerinden duyar olduk. Nerde artık o anakartları.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
alemburda34

Foxconn bu işin piri oldu hiçbirşey yapmasa sadece Apple için cihaz üretse adamlar yıl sonunda yine karda. Zaten artık firmayı hep Apple haberlerinden duyar olduk. Nerde artık o anakartları.

Foxconn un anakartları kaliteli miydi ki?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 4 yıl
bakarsınız iphone 7s i lenovo üretir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung akıllı telefon aksesuarları ön inceleme "Note 5 ve S6 Edge Plus için klavye ve dahası..." 4 yıl Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları" 4 yıl Mercedes-Benz E63 AMG ile pistin tozunu attık 4 yıl ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar 4 yıl 2si1 "Sanal gerçekliğin dibi" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim