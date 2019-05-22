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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo’nun 4 inç ekranlı Google Asistan alarmı önümüzdeki ay satışta

Akıllı ev donanımları her geçen gün daha fazla odada kendisine yer bulmaya devam ediyor. Lenovo Smart Clock, bu ürünlerden sonuncusu ve kamerası olmamasıyla güvenli olduğunu iddia ediyor.
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Diğer Ev Elektroniği
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Lenovo Smart Clock, CES’te ilk olarak tanıtılan dört inç ekranlı şirin bir akıllı masa saati olarak karşımıza çıktı. 9to5Google tarafından ilk olarak tespit edilene göre cihaz Walmart ve Lenovo’nun kendi sayfasında ön siparişe açıldı ve 2 Haziran’da müşterilere sunulacak. Cihazın ABD fiyatı 79 dolar.
Lenovo’nun şuan satışta olan Smart Display ürününün küçük bir versiyonu diyebileceğimiz Smart Clock, diğer ürün gibi mutfak tezgahında değil yatak başında durmayı hedefliyor. Dört inçlik ekran çoğunlukla saate bakmak için kullanılacak diyebiliriz fakat Smart Clock üzerindeki USB portu ile cihazlarınızı şarj edebilir ve dâhili hoparlörler ile müzik dinleyebilirsiniz. Google Asistan Rutinlerini destekleyen cihaz, örneğin “uyku vakti” komutunuzu aldıktan sonra desteki lambaları kapatarak ortamı uyumaya uygun hâle getirme ve takviminize göre yarın yapmanız gereken ilk şeyi söyleme yeteneğine sahip.
Bu tür cihazlarda çoğunlukla tartışma konusu yaratan kameralar, bu modelde bulunmuyor. Asıl amacı yatak odasında yer almak olan bir cihazda kamera oluşu çok sayıda kullanıcıyı rahatsız etmişti ve sanıyoruz ki Lenovo bu konuda rakiplerinin hatalarından (Amazon Echo Spot) dersini almış. Bunun yanında, kameranın eksikliği görüntülü sohbet özelliğini de tamamen ortadan kaldırmış oluyor.

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