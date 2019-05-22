Lenovo’nun 4 inç ekranlı Google Asistan alarmı önümüzdeki ay satışta

2 Haziran’da müşterilere sunulacak. Cihazın ABD fiyatı 79 dolar. Lenovo Smart Clock, CES’te ilk olarak tanıtılan dört inç ekranlı şirin bir akıllı masa saati olarak karşımıza çıktı. 9to5Google tarafından ilk olarak tespit edilene göre cihaz Walmart ve Lenovo’nun kendi sayfasında ön siparişe açıldı vemüşterilere sunulacak. Cihazın ABD fiyatı

Lenovo’nun şuan satışta olan Smart Display ürününün küçük bir versiyonu diyebileceğimiz Smart Clock, diğer ürün gibi mutfak tezgahında değil yatak başında durmayı hedefliyor. Dört inçlik ekran çoğunlukla saate bakmak için kullanılacak diyebiliriz fakat Smart Clock üzerindeki USB portu ile cihazlarınızı şarj edebilir ve dâhili hoparlörler ile müzik dinleyebilirsiniz. Google Asistan Rutinlerini destekleyen cihaz, örneğin “uyku vakti” komutunuzu aldıktan sonra desteki lambaları kapatarak ortamı uyumaya uygun hâle getirme ve takviminize göre yarın yapmanız gereken ilk şeyi söyleme yeteneğine sahip.

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