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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, son çeyrek sonuçlarına göre ülkemiz kurumsal PC pazarında birinci oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Global PC pazarında HP'nin hemen arkasında liderlik mücadelesi veren Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, kurumsal PC pazarında da 2012-2013 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre yüzde 15 gibi bir pazar payına sahip.

Firma yaptığı açıklamada, global olarak büyük başarı yakalayan ThinkPad dizüstü bilgisayar serisinin ülkemizde de büyük şirketler ve işletmeler tarafından en çok tercih edilen marka olduğunu duyurdu. 
Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 161 büyüme gösteren Lenovo, bu sayede ülkemiz kurumsal PC pazarında son çeyrekte yüzde 49.9 oranında bir pay yakaladı ve birinci sıraya yerleşmiş oldu.

Dayanıklılık, ergonomik tasarım ve uzun pil ömrü gibi özelliklerin ön planda olduğu ThinkPad dizüstü bilgisayar serisinin yanında, ThinkCentre masaüstü bilgisayar serisi de işletme ve büyük şirketlere en iyi çözümleri sunuyor. 

Lenovo Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Hüseyin Erişen; Think markası altında toplanan ürünlerin son 3 yılda yakaladığı ivmenin kendileri için gurur verici olduğunu, büyük kurumlar, devlet ve eğitim gibi alt segmentlerin tümünde dengeli bir şekilde büyüdüklerini ve bu sayede hem dünyada hem de ülkemizde övünülecek bir müşteri referans portföyüne sahip duruma geldiklerini ifade etti.


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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Historian_
Şaşırmadım desem yalan olur. Lenovonun Hpden daha çok hakettiğini düşünüyorum o ayrı.

Hp nin üstünde kestane pişiriyodum ben
Historian_Şaşırmadım desem yalan olur. Lenovonun Hpden daha çok hakettiğini düşünüyorum o ayrı.Hp nin üstünde kestane pişiriyodum be...
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JoeyBane 6 yıl
Z570 kullanıyorum. Gayet memnunum. Dayanıklı ve sağlam malzeme kalitesine sahip. Zirveyi hak eden bir firma. IBM tecrübesi..
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GNEX 6 yıl
Cold.Fusion
savasserter
Cold.Fusion Lenovodan kaçın. Tek sözüm bu, yazılım ve donanım olarak çok iyiler ona sözüm yok ama fiziksel,tasarım ve sağlamlık olarak 0 puan alırlar benden, çin malı plastikler gibi notebook üretiyorler.
Burada bahsedilen thinkpad serisi dikkatini çekerim, ideapad yada diğerleri değil.
Konuyu okumadım, evde 1 tane de thinkpad var, onda sorun yaşamadım ama Lenovo bölümünde gezerken Lenovo ile ilgili bir haber görünce girip insanları uyarayım dedim, Lenovo bölümünde gezmemin sebebi de Notebook umun benden başka 100 insanda olduğu gibi tamirde olması, çok sıkıntı yaşıyor Lenovo kullanıcıları, siz siz olun IdeaPad serisinden birşey almayın, Y570 hiç almayın, thinkpad i bilmiyorum

Lenovo vakti zamanında IBM pc'yi satın almıştır. Thinkpad serisi tamamen IBM tasarımı olup gerçekten sağlam kasalara sahiptir. Lenovo kendi markası ile de pc ve server üretmiştir ancak thinkpad kalitesine henüz ulaştığını düşünmüyorum. Lenovo markası ile üretilenler daha ziyade hesaplı fiyatı ile pazar sahibi olma hamlesidir kanımca... Tabi yeni thinkpad'lerde de tasarımın değiştiği modeller var, thinkpad edge x200s mesela thinkpad x 220 ye hiç benzemez ıbm izlerini taşımaz bile. Ayrıca Lenovo thinkpad tarafında destek çok hızlı ve kalitedir, eğer yedek parça stok ise 2-3 iş günü içinde cihazı teslim ederler ve süreç boyunca da bilgi verirler. Yazılım tarafında da IBM deneyiminden çok iyi faydalanmıştır, system update ve access connection mesela , yazılım desteği konusunda biraz daha gelişmesi lazım. IBM server tarafındaki seviyede değildir. Hp'nin de server tarafındaki desteği çok iyi hakkını yenemek lazım. Kıssadan hisse thinkpad notebookların atasıdır, sağlamdır.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ne kadar ekmek,
o kadar köfte !
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sweatcan 6 yıl
y580 almayı düşünüyorum bende ama ideapad iyi değil diyorsunuz
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Puitu 6 yıl sweatcan
sweatcan
y580 almayı düşünüyorum bende ama ideapad iyi değil diyorsunuz

ideaped lerin malzemesi hic iyi değil bende y570 var birçok arkadaşta oldugu gibi bende de menteşe etrafinda açilma var. Fakat özelikleri fiyatına gore çok iyidir.
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Mazzini 6 yıl
Historian_
JohnLord
Historian_ Şaşırmadım desem yalan olur. Lenovonun Hpden daha çok hakettiğini düşünüyorum o ayrı.
Hp nin üstünde kestane pişiriyodum ben
Doğrudur hocam. Yakınlarımda 2-3 farklı hp deneyimleme imkanı buldum hepsinde ısınma sorunu var. Bende omlet yapmayı filan düşünüyordum

Zaten burgerking sloganını değiştirecekmiş ; Hp seni çağırıooo :)
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lj94 6 yıl
bende hp de kestane pişiriyordum. lenovoda elimi soğutuyorum
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Pedere hediye almistim çok kaliteli.
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Raikirin 6 yıl
Notebook alacakların mutlaka modellerine bakması gereken bir marka.
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V911 6 yıl
Lenovodan kaçın. Tek sözüm bu, yazılım ve donanım olarak çok iyiler ona sözüm yok ama fiziksel,tasarım ve sağlamlık olarak 0 puan alırlar benden, çin malı plastikler gibi notebook üretiyorler.
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Historian_
Şaşırmadım desem yalan olur. Lenovonun Hpden daha çok hakettiğini düşünüyorum o ayrı.

Hp nin üstünde kestane pişiriyodum ben
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bilge adam'da kullandım şahsen.. Ben monitörü dışında genel yapı itibari ile yeterli buldum..
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Puzzles 6 yıl JohnLord
JohnLord

Historian_

Şaşırmadım desem yalan olur. Lenovonun Hpden daha çok hakettiğini düşünüyorum o ayrı.


Hp nin üstünde kestane pişiriyodum ben

Doğrudur hocam. Yakınlarımda 2-3 farklı hp deneyimleme imkanı buldum hepsinde ısınma sorunu var. Bende omlet yapmayı filan düşünüyordum
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Puitu 6 yıl
birazda sağlam kasa yapsalar...
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