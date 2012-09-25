Lenovo, son çeyrek sonuçlarına göre ülkemiz kurumsal PC pazarında birinci oldu

Global PC pazarında HP'nin hemen arkasında liderlik mücadelesi veren Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, kurumsal PC pazarında da 2012-2013 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre yüzde 15 gibi bir pazar payına sahip.





Firma yaptığı açıklamada, global olarak büyük başarı yakalayan ThinkPad dizüstü bilgisayar serisinin ülkemizde de büyük şirketler ve işletmeler tarafından en çok tercih edilen marka olduğunu duyurdu.

Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 161 büyüme gösteren Lenovo, bu sayede ülkemiz kurumsal PC pazarında son çeyrekte yüzde 49.9 oranında bir pay yakaladı ve birinci sıraya yerleşmiş oldu.





Dayanıklılık, ergonomik tasarım ve uzun pil ömrü gibi özelliklerin ön planda olduğu ThinkPad dizüstü bilgisayar serisinin yanında, ThinkCentre masaüstü bilgisayar serisi de işletme ve büyük şirketlere en iyi çözümleri sunuyor.





Lenovo Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Hüseyin Erişen; Think markası altında toplanan ürünlerin son 3 yılda yakaladığı ivmenin kendileri için gurur verici olduğunu, büyük kurumlar, devlet ve eğitim gibi alt segmentlerin tümünde dengeli bir şekilde büyüdüklerini ve bu sayede hem dünyada hem de ülkemizde övünülecek bir müşteri referans portföyüne sahip duruma geldiklerini ifade etti.