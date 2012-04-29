Lenovo'dan harekete duyarlı oyun konsolu Eedoo CT510 GameBox

Microsoft'un devrimsel Kinect hareket algılayıcı cihazı farklı yeniliklere de kapı açıyor. Lenovo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı hareket algılayıcı oyun konsolu Eedoo CT510 GameBox, Çin pazarında satışa sunuldu.





Microsoft Xbox 360 ve eklentilerinin resmi olarak satılmadığı Çin'de pazardaki boşluğu doldurmak isteyen Lenovo'nun Eedoo CT510 GameBox modelinde çift çekirdekli işlemci, 3D uyumlu grafik birimi, 720p/1080p harici ekranlara görüntü aktarabilme, WiFi, USB girişi, SD okuyucu, 250GB HDD ve ön yüklü 8 oyun bulunuyor. Oyunlar internetten indirilebiliyor.





Kinect benzeri bir aksesuarla hareket algılama işlevini yerine getiren Eedoo CT510, 600$ karşılığında raflardaki yerini aldı.





Ancak paralel ithalat yoluyla 459$ seviyesinden satılan Xbox 360-Kinect paketine rağmen yüksek bir fiyatla pazara giren Eedoo CT510 modeline firma içerisinden de olumsuz tepkiler geldi. Lenovo'nun desteklediği M.I.C. Gadget sitesinin yönetmenlerinden birisi okuyucuları arasında yaptığı ankette cihazın kötü fiyat/performans oranı nedeniyle kesinlikle satın alınmayacağına dair belirlenen sonucu sitesinde paylaştı. Cihaza olan ilginin boyutunu satış rakamları belirleyecek.