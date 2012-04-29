Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan harekete duyarlı oyun konsolu Eedoo CT510 GameBox

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un devrimsel Kinect hareket algılayıcı cihazı farklı yeniliklere de kapı açıyor. Lenovo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı hareket algılayıcı oyun konsolu Eedoo CT510 GameBox, Çin pazarında satışa sunuldu.

Microsoft Xbox 360 ve eklentilerinin resmi olarak satılmadığı Çin'de pazardaki boşluğu doldurmak isteyen Lenovo'nun Eedoo CT510 GameBox modelinde çift çekirdekli işlemci, 3D uyumlu grafik birimi, 720p/1080p harici ekranlara görüntü aktarabilme, WiFi, USB girişi, SD okuyucu, 250GB HDD ve ön yüklü 8 oyun bulunuyor. Oyunlar internetten indirilebiliyor.

Kinect benzeri bir aksesuarla hareket algılama işlevini yerine getiren Eedoo CT510, 600$ karşılığında raflardaki yerini aldı. 

Ancak paralel ithalat yoluyla 459$ seviyesinden satılan Xbox 360-Kinect paketine rağmen yüksek bir fiyatla pazara giren Eedoo CT510 modeline firma içerisinden de olumsuz tepkiler geldi. Lenovo'nun desteklediği M.I.C. Gadget sitesinin yönetmenlerinden birisi okuyucuları arasında yaptığı ankette cihazın kötü fiyat/performans oranı nedeniyle kesinlikle satın alınmayacağına dair belirlenen sonucu sitesinde paylaştı. Cihaza olan ilginin boyutunu satış rakamları belirleyecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bamya Avcisi 7 yıl en beğenilen
Yeni oyun konsolu alacaktim,bir heyecanla konuya girdim ve 600 dolar'i gordum.Simdi cikiyorum...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cnyylmz 7 yıl
korkuadam
Yeni oyun konsolu alacaktim,bir heyecanla konuya girdim ve 600 dolari gordum.Simdi cikiyorum...

+1000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Sony piyasaya çok yüz verdi önüne gelen konsol çıkarıyor. Kral dönünce hepsi çöp olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
Oyun sıkıntısı olursa cihaz yayılana kadar internete korsan dashboard yayarlar, içindeki emülatörlerle diğer konsollardaki oyunların alayını açar, microsoft taktiği...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byorkouk 7 yıl
Kinect cakmasi:) oyun varmi yok ? Donanim nasil belirsiz 3D destekleyen ekran karti nasil bi kart? Ubisoft electronic arts vb sirketlerle oyun icin gorusuldumu gelecegi varmi? Adamlar atari gibi cikarip sattiriyorlar ya bi git ver bir oyun sirketine test etsin baksin ise yararmi? Madem kinecte ozendin sende herkez gibi koy pclere kinecti ne ugrasiyorsun konsolla ? Baknz asus kinectli pc yapmaya calisiyor baknz apple o tarz teknoloji pesinde sende yapacan madem bu yola giriyorsun once bir bak etrafa bunlar nasil diye ? Millete goster tanit adamlar baksin sonra varsa eksigi duzelt ole gir pazara bunlar bu kafayla tum sirketi batirir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Bunu 600 dolara alıcaksın.Sonra oyun arıyacaksın deli gibi:):) Bu konsolu adam yerine koyup oyun çıkarmazlar....Kendisi çıkartırsa bilemem...Alt yapıda yok....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zamannnnn 7 yıl
redoracle
İyide sony bile playstationdan(cihazı zararına satarak) zarar ediyorken,sega dreamcast yüzünden batmışken(500 milyon dolar kayıp),x-box ın arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden microsoft varken Lenovo nasıl böyle bir işe kalışmış anlam veremedim.Yılların baba oyun şirketi nintendo bile çok satmasına rağmen zarar açıkladı,ki oyunlarının çok tutulanlarını kendisi yapıyor(pokemon,zelda v.s) lenovoda o da yok.Bu devirde konsol piyasası işine girmek çok riskli arkana destek almadan,üstelik fiyatıda diğer konsollardan pahalı.Kim çinde 600 dolar verir bi konsola o da düşündürücü.Lenovo bu işten zarar eder bu işten işin özeti...

Zarar ederDogru söylüyorsunda öyle bir anlatmissin ki lenovoyu görende zanneder Sultan Ahmette dükkan isletiyor kücük bir sirket yapmissin adamlari. Adamlar bilgisayar sektöründe ileri gelen 3 4 sirketten biri bu kadar kücültme sirketi yahu.. Zarar edersede pc den telefi eder fiyat cok yüksek hemde daha yeni cikiyorsun kimse nasil bir oyun cihazi cikartacani bilmiyor bu yüzden daha ekonomik olsaydi en azindan millet dener sonraki cikacak mallara yüksek fiyat politikasi uygula bu mümkün lakin simdilik cok yüksek..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Lenovo ne ara başladı yaptı bitirdi, hayret hiç görsel sızıntısıda görmedik, bunun grafik kartı nedir? hangi işlemci kullanılmışdır? ve bunun yanında gerçekden masaya yatırılıcak bir fiyata sahip değil yüksek bir fiyata sahip.. Ama geliştirilebilirde değil belki daha uygun fiyatlandırmalara giderler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Lenovo ne ara başladı yaptı bitirdi, hayret hiç görsel sızıntısıda görmedik, bunun grafik kartı nedir? hangi işlemci kullanılmışdır? ve bunun yanında gerçekden masaya yatırılıcak bir fiyata sahip değil yüksek bir fiyata sahip.. Ama geliştirilebilirde değil belki daha uygun fiyatlandırmalara giderler..

15 yasinda oldugun icin bilmiyorsundur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 7 yıl
İyide sony bile playstationdan(cihazı zararına satarak) zarar ediyorken,sega dreamcast yüzünden batmışken(500 milyon dolar kayıp),x-box ın arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden microsoft varken Lenovo nasıl böyle bir işe kalışmış anlam veremedim.Yılların baba oyun şirketi nintendo bile çok satmasına rağmen zarar açıkladı,ki oyunlarının çok tutulanlarını kendisi yapıyor(pokemon,zelda v.s) lenovo'da o da yok.
Bu devirde konsol piyasası işine girmek çok riskli arkana destek almadan,üstelik fiyatıda diğer konsollardan pahalı.Kim çin'de 600 dolar verir bi konsola o da düşündürücü.
Lenovo bu işten zarar eder bu işten işin özeti...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 7 yıl en beğenilen
Yeni oyun konsolu alacaktim,bir heyecanla konuya girdim ve 600 dolar'i gordum.Simdi cikiyorum...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Gelecek Nesil: Bölüm 3 "Popüler Bilim Programı" video şov 7 yıl Corsair Vengeance 16GB dört kanal DDR3 bellek kiti video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim