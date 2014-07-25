Lenovo'dan liderlik iddiasında telefon: 7.7mm metal kasalı, 2K ekranlı ve 4000mAh pilli K920

Kişisel bilgisayar pazarında lider olan Lenovo, aynı zamanda anavatanı Çin'deki en büyük dolayısıyla dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri durumunda. Bir süre önce Motorola'yı satın alarak akıllı telefon pazarına yönelik en önemli hamlesini yapan Lenovo, hem tasarımı hem de donanımıyla dikkat çeken K920 modelini duyurmaya hazırlanıyor.

Phablet olarak nitelendirdiğimiz telefon-tablet formundaki telefon, 6-inç büyüklüğünde ve 2560x 1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Qualcomm'un Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan cihaza, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. 16MP çözünürlüğündeki kamerası aynı zamanda 4K ve 120fps video kayıt özelliklerine sahip olan Lenovo K920, beraberindeki diğer detaylar ile zirveyi zorlayacak gibi görünüyor.

K920'yi iddialı kılan özelliklerin başında kasası geliyor. Tamamiyle metal olan kasa, sadece 7.7mm'lik kalınlığı ile hem şık hem mukavemeti yüksek hem de oldukça ince. Buna ek olarak 6-inç büyüklüğündeki ekranın kasaya oranı da %83.5 seviyesinde. Bu değer açısından küresel ölçekteki en iddialı telefon olan LG G3'nin oranı ise %76 dolayısıyla Lenovo K920, kenaralarında oldukça ince çerçevelere sahip. Tüm bunlar ile yetinmeyen Lenovo, 4000mAh büyüklüğündeki pil ile iddiasını pekiştirmiş gibi görünüyor.

Bazı diğer detaylara değinecek olursak eğer, Lenovo K920'deki panel Japonya merkezli JDI üretimi. 630nit olan parlak seviyesiyle bu ekran, açık hava kullanımlarında da sorunsuz bir deneyim vaad ediyor. LTE desteğine ek olarak çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan K920, 16MP çözünürlüğündeki kamerasında optik görüntü sabitleme özelliği de sunuyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Lenovo'nun kendi VIBE 2.0 arayüzünü çalıştıran K920, Çin'de 5 Ağustos günü lanse edilecek ve fiyatı da muhtemelen 500+ dolar seviyesinde olacak.