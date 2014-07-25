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Lenovo'dan liderlik iddiasında telefon: 7.7mm metal kasalı, 2K ekranlı ve 4000mAh pilli K920

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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101
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan liderlik iddiasında telefon: 7.7mm metal kasalı, 2K ekranlı ve 4000mAh pilli K920
Kişisel bilgisayar pazarında lider olan Lenovo, aynı zamanda anavatanı Çin'deki en büyük dolayısıyla dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri durumunda. Bir süre önce Motorola'yı satın alarak akıllı telefon pazarına yönelik en önemli hamlesini yapan Lenovo, hem tasarımı hem de donanımıyla dikkat çeken K920 modelini duyurmaya hazırlanıyor.
Phablet olarak nitelendirdiğimiz telefon-tablet formundaki telefon, 6-inç büyüklüğünde ve 2560x 1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Qualcomm'un Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan cihaza, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. 16MP çözünürlüğündeki kamerası aynı zamanda 4K ve 120fps video kayıt özelliklerine sahip olan Lenovo K920, beraberindeki diğer detaylar ile zirveyi zorlayacak gibi görünüyor.
K920'yi iddialı kılan özelliklerin başında kasası geliyor. Tamamiyle metal olan kasa, sadece 7.7mm'lik kalınlığı ile hem şık hem mukavemeti yüksek hem de oldukça ince. Buna ek olarak 6-inç büyüklüğündeki ekranın kasaya oranı da %83.5 seviyesinde. Bu değer açısından küresel ölçekteki en iddialı telefon olan LG G3'nin oranı ise %76 dolayısıyla Lenovo K920, kenaralarında oldukça ince çerçevelere sahip. Tüm bunlar ile yetinmeyen Lenovo, 4000mAh büyüklüğündeki pil ile iddiasını pekiştirmiş gibi görünüyor.
Bazı diğer detaylara değinecek olursak eğer, Lenovo K920'deki panel Japonya merkezli JDI üretimi. 630nit olan parlak seviyesiyle bu ekran, açık hava kullanımlarında da sorunsuz bir deneyim vaad ediyor. LTE desteğine ek olarak çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan K920, 16MP çözünürlüğündeki kamerasında optik görüntü sabitleme özelliği de sunuyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Lenovo'nun kendi VIBE 2.0 arayüzünü çalıştıran K920, Çin'de 5 Ağustos günü lanse edilecek ve fiyatı da muhtemelen 500+ dolar seviyesinde olacak.

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AnıllGüder 5 yıl en beğenilen Umutcan
Umutcan
5.2" G2 3000mAh bataryaya sahipse 6" dev telefona 4000mAh gayet normal, abartılacak bir değer değil.

Biri 9 mm biri 7.7 mm
Umutcan5.2" G2 3000mAh bataryaya sahipse 6" dev telefona 4000mAh gayet normal, abartılacak bir değer değil.Biri 9 mm biri 7.7...
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__BadblooD__ 5 yıl
6 inch olabilir ama ekran gövde oranı çok iyi, boyutları note3 civarında olabilir. Bence tam anlamıyla tüketiciyi okumuş lenovo, sanal butonlar yok, büyük bir batarya, metal gövde, şık tasarım. Ben çok beğendim.
6 inch olabilir ama ekran gövde oranı çok iyi, boyutları note3 civarında olabilir. Bence tam anlamıyla tüketiciyi okumuş lenovo, sanal butonlar yok, büyük b...
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_-_bluedragon_-_ 5 yıl
Harika ama 5 inç de kalması lazım telefonların.
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DH Misafiri 4 yıl
3G ÖZELLİĞİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba arkadaşlar vatana geldiği günlerde aldım 1 haftadır kullanıyorum . gayet iyi bir telefon . biraz pahalı gelebilir ama 1.900 suanki fiyati
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murat_ozen0707 4 yıl
mobile.donanimhaber.com/... pro 2 sayfasına bekliyoruz arkadaslar alanlar falan kullanım detaylarını yazarsa..
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Ukkaşe 4 yıl
Bu telefonu nasıl root ediyoruz yardımcı olabilir misiniz ? 4.4.2 sürümü var elimde bunda kilit varmış bir türlü beceremedim rootu
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Ukkaşe 4 yıl
Bu telefonu nasıl root ediyoruz yardımcı olabilir misiniz ? 4.4.2 sürümü var elimde bunda kilit varmış bir türlü beceremedim rootu
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Ukkaşe 4 yıl
Bu telefonu nasıl root ediyoruz yardımcı olabilir misiniz ? 4.4.2 sürümü var elimde bunda kilit varmış bir türlü beceremedim rootu
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DH Misafiri 5 yıl
Vala tel sanki bi bende var herkez markası ne diye soruyor kasası gayet sağlam benim ufaklık yerlere atıyo ortadan yamuldu hala canavar gibi çalışıyor. 4k Video 5dk si 2gb yer kaplıyor hafıza kartı yetmiyor anlayacağınız. Birde fotoğraf kalite ayarını bulamadım. Çift hat olayı sayesinde 2g 3g geçişler manuel hattı nete gireceğim zaman 1.slota takıyorum diğer zamanlarda 2.slota 2g de sinyal yüksek oluyor çünkü. Antutuda 39bin skor veriyor. Film izlerken aşırı ses çıkıyor kismak zorunda kalıyorum sesi müthiş. Ekran çok net fazla ısınmiyor biraz fazla büyük cepte taşımak zor egilemezsin bi turlu)) bi eksiği varmı diye düşünüyorum ama malesef sarzi g2den ile aynı gibi ekranı büyükya ondan sanırım.tek sıkıntı avea çıkmıyor uğraştiriyor hat sok tak.
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darkmet86 5 yıl
Fiyatı bütçeme uygun oldu mu almayı düşünüyorum
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zx6r 5 yıl
Yakında tepsi gibi taşırız artık cebe sığmaz
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zigmo 5 yıl
mükemmel telefon yapmışlar,fakar bir önceki versiyonlardaki k900 k910 daki gibi 5.5 ekran yapsaydınız ne vardı sanki :(. ah ulen uzakdoğulular,hep işleriniz yarım yamalak. bir ayarı tuttursanız. piyasaya hakim olursunuz. sanırım yakın zamanda lenovo piyasaya hakim olur. tabi türkiye pazarına girerlerse...
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