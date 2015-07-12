Lenovo'nun yeni orta seviye cihazı 4000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

Özellikle Çin'de piyasaya çıkacak telefonlar piyasaya çıkmadan çok daha önce Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA sitesinde görülebiliyor. Bu kez ortaya çıkan akıllı telefon ise Lenovo'nun Vibe P1 modeli oldu.

Tasarım ve donanım olarak da çok yenilikçi bir model olarak görünmeyen Vibe P1 için orta seviyeye konumlandırılabilecek bir model diyebiliriz. 5 inç HD çözünürlükte LCD ekrana sahip olacak model gücünü 1.3GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alacak. TENAA'da çipset çözümü net olarak belirtilmese de işlemci frekansı ve çekirdek sayısı çipsetin Snapdragon 410 olacağını işaret ediyor.

2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, 8 MP arka 5MP ön kamera ve Android 5.1.1 sürümü ile kutusundan çıkacak olması cihazın dikkat çekici özellikleri. Bu özellikler orta seviye için kabul edilebilir olsa da cihazın farklılaşmayı başardığı nokta ise batarya kapasitesi olacak gibi gözüküyor. Bu konu ile ilgili TENAA'da herhangi bir bilgi yer almasa diğer sertifikasyonlar sırasında cihazın 143 x 72 x 9.35mm boyutlarına ve 4000mAh batarya kapasitesine sahip olacağı olacağı gibi bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Plastik kasasına ve 5 inç ekran boyutuna rağmen 148 gram gibi ağır sayılabilecek cihazın bu ağırlığının sebebi de büyük batarya kapasitesi olarak gösteriliyor.