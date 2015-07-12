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Lenovo'nun yeni orta seviye cihazı 4000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo'nun yeni orta seviye cihazı 4000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 
Özellikle Çin'de piyasaya çıkacak telefonlar piyasaya çıkmadan çok daha önce Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA sitesinde görülebiliyor. Bu kez ortaya çıkan akıllı telefon ise Lenovo'nun Vibe P1 modeli oldu.
Tasarım ve donanım olarak da çok yenilikçi bir model olarak görünmeyen Vibe P1 için orta seviyeye konumlandırılabilecek bir model diyebiliriz. 5 inç HD çözünürlükte LCD ekrana sahip olacak model gücünü 1.3GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alacak. TENAA'da çipset çözümü net olarak belirtilmese de işlemci frekansı ve çekirdek sayısı çipsetin Snapdragon 410 olacağını işaret ediyor.
2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, 8 MP arka 5MP ön kamera ve Android 5.1.1 sürümü ile kutusundan çıkacak olması cihazın dikkat çekici özellikleri. Bu özellikler orta seviye için kabul edilebilir olsa da cihazın farklılaşmayı başardığı nokta ise batarya kapasitesi olacak gibi gözüküyor. Bu konu ile ilgili TENAA'da herhangi bir bilgi yer almasa diğer sertifikasyonlar sırasında cihazın 143 x 72 x 9.35mm boyutlarına ve 4000mAh batarya kapasitesine sahip olacağı olacağı gibi bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Plastik kasasına ve 5 inç ekran boyutuna rağmen 148 gram gibi ağır sayılabilecek cihazın bu ağırlığının sebebi de büyük batarya kapasitesi olarak gösteriliyor.
Lenovo'nun yeni orta seviye cihazı 4000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 

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gunman233 4 yıl en beğenilen
Lenovo p70 (p70-A) modeli ülkemizde satılıyor yeni geldi 799 liraya. Kılıf, ekran jelatini ve usb otg kablosu çıkıyor ekstra. Bundan daha iyi teknik özellik olarak. Iki gündür kullanıyorum. 4000 amper yine pili. Ekran boyutu ve çözünürlüğü, boyut, ağırlık da bununla aynı hemen hemen. İşlemci 8 çekirdekli yeni nesil güçlü ve az ısınan 64 bit mtk 6752 1.7 ghz, ortalama bir 13 mb kamera, 2 gb ram, ekrana çift tıklama ile uyanma destekli, ekran dışında kapasitif tuşlar, parlak kaliteli ekran, led bildirim ışığı vs.. İki günü bile çıkarır telefon yaklaşık 10 saat ekran süresi alıyorum. Agresif bir fiyatla girdi lenovo bu model ile gönlümü aldı şahsen emektar s2'den geçtim çok memnunum, tasarımı da güzel, en azından buna göre.
Lenovo p70 (p70-A) modeli ülkemizde satılıyor yeni geldi 799 liraya. Kılıf, ekran jelatini ve usb otg kablosu çıkıyor ekstra. Bundan daha iyi teknik özellik o...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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WarSaw 4 yıl
kamerası iyi olsun düşünülebilir iyi derken premimum değil ama iyi olsun işte
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DH Misafiri 4 yıl
1.3 ghz lik snapdragon 410 yok Heralde işlemci mediatek 6735 dir çünkü s410 1.2 ghz
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doctorfizik 4 yıl
4000 olmasi o kadar da onemli degil. Onemli olan yazilimin optimize olup olmamasi. Bende redmi note 3g var 3200 ma ama 10 saat ekran suresi aliyorum
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gunman233 4 yıl doctorfizik
nadir_en
4000 olmasi o kadar da onemli degil. Onemli olan yazilimin optimize olup olmamasi. Bende redmi note 3g var 3200 ma ama 10 saat ekran suresi aliyorum

Lenovo vibe ui arayüzü ve optimizasyonu kötü değil ki. Bahsettiğim gibi p70 hiç fena değil. Kamerası da orta seviye tatminkar. 11 saat ekran süresi aldım p70 konusunda ekran görüntüsü koydum. Mtk 6752 işlemci de buna göre oldukça güçlü bu arada.
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SteveMeade 4 yıl
Adamların orta seviyesi bile 4000 mah
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Snnrvp 4 yıl
O bataryaya o kalınlığı anlayabiliyorum da.. Ekranı 5.2 veya 5.5'e çıkarıp kalınlığı da 7.5 civarında toparlasa düşünmeden alacağın telefon.. Veya en azından kenarları kavisli yapıda tasarlayıp ele oturmasını sağlayabilirler diye düşünüyorum.. Örneğin Zenfone 2, M9, LG'nin G serisi.. Ama herşeye rağmen Lenovo gibi alternatif firmalar başarılı olsun istiyorum.. Umarım öyle de olur.. :)
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BekirTemel 4 yıl
Lütfen diğer üreticilerde görsün şu 4000 mahları artık.
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kadirirdem 4 yıl
bu batarya bu işlemciyle en iyi batarya süreleri verebilir...
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gunman233 4 yıl en beğenilen
Lenovo p70 (p70-A) modeli ülkemizde satılıyor yeni geldi 799 liraya. Kılıf, ekran jelatini ve usb otg kablosu çıkıyor ekstra. Bundan daha iyi teknik özellik olarak. Iki gündür kullanıyorum. 4000 amper yine pili. Ekran boyutu ve çözünürlüğü, boyut, ağırlık da bununla aynı hemen hemen. İşlemci 8 çekirdekli yeni nesil güçlü ve az ısınan 64 bit mtk 6752 1.7 ghz, ortalama bir 13 mb kamera, 2 gb ram, ekrana çift tıklama ile uyanma destekli, ekran dışında kapasitif tuşlar, parlak kaliteli ekran, led bildirim ışığı vs.. İki günü bile çıkarır telefon yaklaşık 10 saat ekran süresi alıyorum. Agresif bir fiyatla girdi lenovo bu model ile gönlümü aldı şahsen emektar s2'den geçtim çok memnunum, tasarımı da güzel, en azından buna göre.
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MaDMaxiBo 4 yıl
çin içinse bizde 3g/4g çalışmaz.

p780 - s860 - sonra bu. 4000 pil - orta düzey donanım ama rezil performans çünkü rom sıkıntılı oluyor.
k80 yapmışlar bi de ama onun da kamera berbatmış, hem de çok pahalı bunlara göre.
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DeepBrown 4 yıl
herşey iyi güzel de şu tasarımı biraz daha ilgi çekici hale getirseler..
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deoksiriboz1001 4 yıl
istersen 5000 miliamper koy. yazılımı optimize etmezsen su gibi içer o bataryayı telefon.
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hunnkaar 4 yıl deoksiriboz1001
iade ettiğim Qplas pranha 2800 pil ile 6 saat ekran veriyordu
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