



Açık kaynak ofis yazılımları arasında en popülerlerden birisi olan ve Open Office birleşimi sonrasında popülerliğini artıran LibreOffice, 4.0 sürümüne güncellendi.





Döküman Vakfı tarafından geliştirilen LibreOffice, 4.0 sürümü ile daha akıcı ve daha hızlı bir performansa sahip olurken, DocX ve RTF döküman türleri arasında daha iyi çalışabilme özelliği kazandı. Ayrıca Alfresco, IBM FileNet P8, OpenText ve Microsoft Sharepoint 2010 platformlarına da daha iyi içeirk desteği ile entegrasyon sağlandı.





Diğer yenilikler ise bir Android uygulaması ile sunum kontrolü, spreadsheet uygulamasındaki hesap makinesine yeni özellikler eklenmesi, arayüz iyileştirmeleri ve performans artışı şeklinde sayılabilir.





LibreOffice, Word, Excel ve PowerPoint yazılımlarına alternatif sunarken, çizim, veritabanı ve formül uygulamalarına da sahip.

http://www.libreoffice.org/download