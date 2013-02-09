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LibreOffice 4.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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LibreOffice 4.0 sürümüne güncellendi

Açık kaynak ofis yazılımları arasında en popülerlerden birisi olan ve Open Office birleşimi sonrasında popülerliğini artıran LibreOffice, 4.0 sürümüne güncellendi.

Döküman Vakfı tarafından geliştirilen LibreOffice, 4.0 sürümü ile daha akıcı ve daha hızlı bir performansa sahip olurken, DocX ve RTF döküman türleri arasında daha iyi çalışabilme özelliği kazandı. Ayrıca  Alfresco, IBM FileNet P8, OpenText ve Microsoft Sharepoint 2010 platformlarına da daha iyi içeirk desteği ile entegrasyon sağlandı.

Diğer yenilikler ise bir Android uygulaması ile sunum kontrolü, spreadsheet uygulamasındaki hesap makinesine yeni özellikler eklenmesi, arayüz iyileştirmeleri ve performans artışı şeklinde sayılabilir. 

LibreOffice, Word, Excel ve PowerPoint yazılımlarına alternatif sunarken, çizim, veritabanı ve formül uygulamalarına da sahip. 

http://www.libreoffice.org/download Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Yazıya aşağıdaki gibi başlamışsınız:
"Açık kaynak ofis yazılımları arasında en popülerlerden birisi olan ve Open Office birleşimi sonrasında popülerliğini artıran LibreOffice, 4.0 sürümüne güncellendi."
OpenOffice ile LibreOffice arasında birleşme söz konusu değildir. OpenOffice, Apache tarafından LibreOffice ise The Document Foundation tarafından geliştirilmeye devam etmektedir.
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arsoy 6 yıl
sorunsuz gibi görünüyor
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Anthony John Soprano 6 yıl
Alternatif güzel bi program. Kullanırdım ama google dökümanlar daha cazip geliyor
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mkykadir 6 yıl
İlla bu uygulamaya da gerek yok ücretsiz yazılım için, Google Dökümanlar ile hem ücretsiz hem de her yerden kolaylıkla ulaşabileceğiniz dökümanlar, slaytlar oluşturabilirsiniz.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
çok iyi çalışıyor :D
+1
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regaibyigit. 6 yıl
indirdim bakalım 2si1 programında mesut abinin konuşması çok dokundu ücretsiz deneyelim
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