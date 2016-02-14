LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu

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Alternatif Ofis yazılımları arasında en beğenilenlerden birisi olan LibreOffice, tamamen yeniden elden geçirilmiş kullanıcı arayüzü barındıran 5.1 sürümüyle indirmeye sunuldu. Yayınlandığı günden bu yana 120 milyon indirme rakamını geride bırakan yazılım, hem son kullanıcı hem de kurumlar tarafından tercih ediliyor.
Document Foundation tarafından yapılan duyuruda, yeni kullanıcı arayüzünün, en çok kullanılan özelliklere daha hızlı ve daha pratik bir şekilde erişim sağladığı açıklandı. Arayüzde yeni ikonlar, yeni menüler ve kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak yeniden konumlanan menü komutları sunuyor.
Libra Office 5.1 sürümünde ayrıca, çeşitli dosya formatlarına olan uyumluluk geliştirildi ve Apple Keynote 6, Microsoft Write, Gnumeric gibi yazılımlar için içe/dışa aktarma gibi yeni filtreler de eklendi. Sharepoint, Google Drive ve Alfresco platformlarındaki uzak içeriklere, Dosya menüsü üzerinden kolayca erişilebiliyor. Yazılımı bu linkten indirebilirsiniz.
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LibreOffice 5.1.4 Windows x64
LibreOffice 5.1.4 Final Mac
LibreOffice 5.1.4 Linux
Kendi sitesinden aldığım sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi
Pentium-compatible PC (Pentium III, Athlon or more-recent system recommended);
256 MB RAM (512 MB RAM recommended);
Up to 1.5 GB available hard disk space;
1024x768 resolution (higher resolution recommended), with at least 256 colors.
Tamam, Office kadar fonksiyonel bir şey olmasa da olur. Acaba nerelerde sorun çıkar, düşünüyorum.
Zamanında OpenOffice olarak kurmuştum. İki hücreyi dahi birleştirememişti (merge cells). Bırakmıştım. Şimdilerde pivot tablolar, farklı dosyalardan veri çekmeler falan... insan güvenmek istiyor.
Ha, hala Excel gibi tablo hazırlayıp etrafını çerçeveleyen, yazı yazıp rengini ve kalınlığı değiştirenler pek ala Office setine o kadar para vermesinler.
Kingsoft office denemiştim zamanında zayıf kalmıştı, bence şu an ilk 2 de Libre Office ve Microsoft Office çekişiyorlar.
Üç numara çok göreceli, Open Office ismiyle devam eden bir grup var mesela 3 olabilirler mi diyorum zor. Şu varki böyle giderse microsoft office ciddi irtifa kaybedebilir, arayüzle, menülerin yerleriyle, kısayollarla çok oynuyorlar, müşterisi bile office sürümü adı verdirerek kurduruyor, son sürüm denince kendi kullanıcısı bir yazılımdan korkuyorsa orada bir sorun illaki çıkıyor.
o zaman bu sorunu Pardus Çağrı merkezine Bildirin. Çağrı Merkezi Telefon : 444 5 773
Sizin Bilgisayarınızda çalıştığı halde Akıllı tahta da sorun çıkarıyorsa Akıllı tahta sürümünde bir sorun vardır.
open office libre mi oldu ben hala open office kullanıyorumda :)
Aslında biraz öyle ama tam olarak değil hocam. Open Office'i geliştiren gruba Sun firması destek sağlıyordu. Sonra Sun firmasını Oracle aldı. Oracle'a güvenemeyen bazı Open Office geliştiricileri Open Office'i bırakarak yeni bir Office programı geliştirmeye başladı ve Libre Office doğdu. Open Office'i de Oracle'ın desteklediği grup geliştirmeye devam ediyor. Bu şekilde biliyorum hocam ve bildiğim kadarıyla LibreOffice grubu daha önde gibi.
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