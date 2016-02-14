LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu





Alternatif Ofis yazılımları arasında en beğenilenlerden birisi olan LibreOffice, tamamen yeniden elden geçirilmiş kullanıcı arayüzü barındıran 5.1 sürümüyle indirmeye sunuldu. Yayınlandığı günden bu yana 120 milyon indirme rakamını geride bırakan yazılım, hem son kullanıcı hem de kurumlar tarafından tercih ediliyor.









Document Foundation tarafından yapılan duyuruda, yeni kullanıcı arayüzünün, en çok kullanılan özelliklere daha hızlı ve daha pratik bir şekilde erişim sağladığı açıklandı. Arayüzde yeni ikonlar, yeni menüler ve kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak yeniden konumlanan menü komutları sunuyor.





bu linkten indirebilirsiniz. Libra Office 5.1 sürümünde ayrıca, çeşitli dosya formatlarına olan uyumluluk geliştirildi ve Apple Keynote 6, Microsoft Write, Gnumeric gibi yazılımlar için içe/dışa aktarma gibi yeni filtreler de eklendi. Sharepoint, Google Drive ve Alfresco platformlarındaki uzak içeriklere, Dosya menüsü üzerinden kolayca erişilebiliyor. Yazılımıindirebilirsiniz.