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LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu

Microsoft Office yazılımına alternatif arayanların ilk tercihlerinden olan Libre Office, 5.1 sürümüyle kullanıcı arayüzünü pratik olması amacıyla yeniden organize ediyor.
3 yıl
6,2b
1
27
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu


Alternatif Ofis yazılımları arasında en beğenilenlerden birisi olan LibreOffice, tamamen yeniden elden geçirilmiş kullanıcı arayüzü barındıran 5.1 sürümüyle indirmeye sunuldu. Yayınlandığı günden bu yana 120 milyon indirme rakamını geride bırakan yazılım, hem son kullanıcı hem de kurumlar tarafından tercih ediliyor. 


Document Foundation tarafından yapılan duyuruda, yeni kullanıcı arayüzünün, en çok kullanılan özelliklere daha hızlı ve daha pratik bir şekilde erişim sağladığı açıklandı. Arayüzde yeni ikonlar, yeni menüler ve kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak yeniden konumlanan menü komutları sunuyor. 

Libra Office 5.1 sürümünde ayrıca, çeşitli dosya formatlarına olan uyumluluk geliştirildi ve Apple Keynote 6, Microsoft Write, Gnumeric gibi yazılımlar için içe/dışa aktarma gibi yeni filtreler de eklendi. Sharepoint, Google Drive ve Alfresco platformlarındaki uzak içeriklere, Dosya menüsü üzerinden kolayca erişilebiliyor. Yazılımı bu linkten indirebilirsiniz.  

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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Maalesef hicbir alternatif Microsoft Office ile ayni kaliteyi sunamiyor. Okullarda akilli tahtalara kurmuslar. Evde hazırlayıp gitttigim sunuyu ya acmiyor ya da ses dosyasini bir turlu senkronize acmiyor. Geriden geliyor vs. Microsoft un en iyi yaptığı islerden biri Office Suit.
Maalesef hicbir alternatif Microsoft Office ile ayni kaliteyi sunamiyor. Okullarda akilli tahtalara kurmuslar. Evde hazırlayıp gitttigim sunuyu ya acmiyor ya da...
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napolyon94 3 yıl
Ben hala openoffice kaldim birde libre yukleyelim
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DH Misafiri 3 yıl
Bu programa güçlü diyen kişi hayatında ms office kullanmamış sanırım. Ben kıyaslanmayacak kadar iyi buluyorum ms office'i. Open office de denedim, libre de sırf meraktan. Bir arkadaşın dediği gibi ms office bedava olsa kimse libre veya open office kullanmaz. Abartmayın yani...
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FatihAsl 3 yıl
Mesudum
Bunda sistem gereksinimi nasıl acaba? Bir netbook, bir tablet bunu kaldırır mı?Tamam, Office kadar fonksiyonel bir şey olmasa da olur. Acaba nerelerde sorun çıkar, düşünüyorum.Zamanında OpenOffice olarak kurmuştum. İki hücreyi dahi birleştirememişti (merge cells). Bırakmıştım. Şimdilerde pivot tablolar, farklı dosyalardan veri çekmeler falan... insan güvenmek istiyor.Ha, hala Excel gibi tablo hazırlayıp etrafını çerçeveleyen, yazı yazıp rengini ve kalınlığı değiştirenler pek ala Office setine o kadar para vermesinler.

Kendi sitesinden aldığım sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi
Pentium-compatible PC (Pentium III, Athlon or more-recent system recommended);
256 MB RAM (512 MB RAM recommended);
Up to 1.5 GB available hard disk space;
1024x768 resolution (higher resolution recommended), with at least 256 colors.
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Mesudum 3 yıl
Bunda sistem gereksinimi nasıl acaba? Bir netbook, bir tablet bunu kaldırır mı?
Tamam, Office kadar fonksiyonel bir şey olmasa da olur. Acaba nerelerde sorun çıkar, düşünüyorum.
Zamanında OpenOffice olarak kurmuştum. İki hücreyi dahi birleştirememişti (merge cells). Bırakmıştım. Şimdilerde pivot tablolar, farklı dosyalardan veri çekmeler falan... insan güvenmek istiyor.
Ha, hala Excel gibi tablo hazırlayıp etrafını çerçeveleyen, yazı yazıp rengini ve kalınlığı değiştirenler pek ala Office setine o kadar para vermesinler.
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hacı.basat 3 yıl
androtuna
Libre officei çok severim fakat açık kaynak olmamakla birlikte MS officei gerçek ücretsiz rakip wps officedir. Eski adı ile kingsoft office.

Kingsoft office denemiştim zamanında zayıf kalmıştı, bence şu an ilk 2 de Libre Office ve Microsoft Office çekişiyorlar.
Üç numara çok göreceli, Open Office ismiyle devam eden bir grup var mesela 3 olabilirler mi diyorum zor. Şu varki böyle giderse microsoft office ciddi irtifa kaybedebilir, arayüzle, menülerin yerleriyle, kısayollarla çok oynuyorlar, müşterisi bile office sürümü adı verdirerek kurduruyor, son sürüm denince kendi kullanıcısı bir yazılımdan korkuyorsa orada bir sorun illaki çıkıyor.
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interwap 3 yıl
Hem ms office dosyaların açılmasında sıkıntı var. Hemde arayüz Microsoft Office e kadar kullanışlı değil.
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androtuna 3 yıl
Libre office'i çok severim fakat açık kaynak olmamakla birlikte MS office'i gerçek ücretsiz rakip wps office'dir. Eski adı ile kingsoft office.
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FatihAsl 3 yıl
alprkrkmz
Onunla hazirlamadigimi nereden biliyorsun. Ezbere konuşuyorsunuz tamamen.

o zaman bu sorunu Pardus Çağrı merkezine Bildirin. Çağrı Merkezi Telefon : 444 5 773
Sizin Bilgisayarınızda çalıştığı halde Akıllı tahta da sorun çıkarıyorsa Akıllı tahta sürümünde bir sorun vardır.
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adam olun 3 yıl
hacı.basat
İsmi Open Office olduğu yıllarda da bunu kullanırdım, o zamanlar dahi çok güçlüydü, başka yazılım aratmazdı, Libre Office döneminde tam ustalık sergilediler, üstüne üstlük bedava olması işyerleri için bu yazılımı vazgeçilmez yaptı, içinde sadece outlook çözümü yok, çevremde bu yazılımı kullanmayan tek yer outlookdan vazgeçemediği için bunu kullanmadı, gerisi silme Libre Office.

open office libre mi oldu ben hala open office kullanıyorumda :)
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Hasan07-36 3 yıl adam olun
erken gelen adam
hacı.basat
İsmi Open Office olduğu yıllarda da bunu kullanırdım, o zamanlar dahi çok güçlüydü, başka yazılım aratmazdı, Libre Office döneminde tam ustalık sergilediler, üstüne üstlük bedava olması işyerleri için bu yazılımı vazgeçilmez yaptı, içinde sadece outlook çözümü yok, çevremde bu yazılımı kullanmayan tek yer outlookdan vazgeçemediği için bunu kullanmadı, gerisi silme Libre Office.

open office libre mi oldu ben hala open office kullanıyorumda :)

Aslında biraz öyle ama tam olarak değil hocam. Open Office'i geliştiren gruba Sun firması destek sağlıyordu. Sonra Sun firmasını Oracle aldı. Oracle'a güvenemeyen bazı Open Office geliştiricileri Open Office'i bırakarak yeni bir Office programı geliştirmeye başladı ve Libre Office doğdu. Open Office'i de Oracle'ın desteklediği grup geliştirmeye devam ediyor. Bu şekilde biliyorum hocam ve bildiğim kadarıyla LibreOffice grubu daha önde gibi.
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